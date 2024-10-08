РУС
Новости
797 5

С августа существенно уменьшилось количество случаев незаконного пересечения границы, - Госпогранслужба

Незаконний перетин кордону

Начиная с августа 2024 года на границе фиксируется существенное уменьшение количества попыток незаконного пересечения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

"Следует отметить, что начиная с августа (то есть в августе, сентябре, в начале октября) мы отмечаем динамику к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. И можно сказать, что достаточно существенно, если брать количественные показатели", - говорится в сообщении.

Он отметил, что из-за приближения похолодания в ведомстве ожидают еще более значительного уменьшения количества попыток незаконного пересечения границы.

Также Демченко добавил, что "по меньшей мере 40 человек умерли, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом". Большинство таких случаев было зафиксировано в реках. Кроме того, в Госпогранслужбе фиксировали случаи, когда люди блуждали в горной местности несколько дней.

Автор: 

Кому надо уже ушли.
08.10.2024 15:39 Ответить
Если вас ударят в глаз,
Вы невольно вскрикнете.
Раз ударят, два ударят -
А потом привыкнете! (с)
08.10.2024 15:43 Ответить
просто людей кагбе в цілому зменшується ну і кагбе ось така пряма логіка...
08.10.2024 16:26 Ответить
всі інші до поплавського в кульок поступили на аспірантуру
08.10.2024 16:31 Ответить
Наверное недобора в ВУЗы вэтом году не было.
08.10.2024 17:32 Ответить
 
 