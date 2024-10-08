С августа существенно уменьшилось количество случаев незаконного пересечения границы, - Госпогранслужба

Начиная с августа 2024 года на границе фиксируется существенное уменьшение количества попыток незаконного пересечения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

"Следует отметить, что начиная с августа (то есть в августе, сентябре, в начале октября) мы отмечаем динамику к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. И можно сказать, что достаточно существенно, если брать количественные показатели", - говорится в сообщении.

Он отметил, что из-за приближения похолодания в ведомстве ожидают еще более значительного уменьшения количества попыток незаконного пересечения границы.

Также Демченко добавил, что "по меньшей мере 40 человек умерли, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом". Большинство таких случаев было зафиксировано в реках. Кроме того, в Госпогранслужбе фиксировали случаи, когда люди блуждали в горной местности несколько дней.

