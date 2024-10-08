УКР
Із серпня суттєво зменшилася кількість випадків незаконного перетину кордону, - Держприкордонслужба

Незаконний перетин кордону

Починаючи із серпня 2024 року на кордоні фіксується суттєве зменшення кількості спроб незаконного перетину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

"Слід зазначити, що починаючи з серпня (тобто в серпні, вересні, на початку жовтня) ми відзначаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону. І можна сказати, що досить суттєво, якщо брати кількісні показники", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що через наближення похолодання у відомстві очікують ще значнішого зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

Також Демченко додав, що "щонайменше 40 осіб померли, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб". Більшість таких випадків було зафіксовано в річках. Крім того, у Держприкордонслужбі фіксували випадки, коли люди блукали в гірській місцевості кілька днів.

Кому надо уже ушли.
08.10.2024 15:39 Відповісти
Если вас ударят в глаз,
Вы невольно вскрикнете.
Раз ударят, два ударят -
А потом привыкнете! (с)
08.10.2024 15:43 Відповісти
просто людей кагбе в цілому зменшується ну і кагбе ось така пряма логіка...
08.10.2024 16:26 Відповісти
всі інші до поплавського в кульок поступили на аспірантуру
08.10.2024 16:31 Відповісти
Наверное недобора в ВУЗы вэтом году не было.
08.10.2024 17:32 Відповісти
 
 