Із серпня суттєво зменшилася кількість випадків незаконного перетину кордону, - Держприкордонслужба

Починаючи із серпня 2024 року на кордоні фіксується суттєве зменшення кількості спроб незаконного перетину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

"Слід зазначити, що починаючи з серпня (тобто в серпні, вересні, на початку жовтня) ми відзначаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону. І можна сказати, що досить суттєво, якщо брати кількісні показники", - йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що через наближення похолодання у відомстві очікують ще значнішого зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

Також Демченко додав, що "щонайменше 40 осіб померли, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб". Більшість таких випадків було зафіксовано в річках. Крім того, у Держприкордонслужбі фіксували випадки, коли люди блукали в гірській місцевості кілька днів.

