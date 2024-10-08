РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости
1 284 9

ВР в целом поддержала законопроект о внедрении е-удостоверения ветерана как основного документа

Електронне посвідчення ветерана як основного документа

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада в целом поддержала в целом законопроект, который предусматривает введение электронного удостоверения ветерана как основного документа.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержало 256 депутатов.

"Это будет способствовать улучшению предоставления административных процедур и доступа к социальным гарантиям. Кроме того, е-удостоверение ветерана позволяют уменьшить время, необходимое для проверки факта предоставления соответствующего статуса лицу", - пояснил он.

Кроме того, введен термин "травма" как причина получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Члены семей погибшего воина - статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев расширяет программы по помощи ветеранам, вернувшимся с фронта, - Кличко

Рада в цілому схвалила запровадження електронного посвідчення ветерана

Автор: 

ветераны (1134) ВР (29396) закон (3197)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.10.2024 16:04 Ответить
все буде автоматично? чи знову всі в СТОЙЛО , в ЧЕРГУ...?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:07 Ответить
Хєр кому віддам свою книжечку УБД. так колись дозвіл на зброю відібрали - дали чорт зна шо. QR код.
Мене в маршрутку водій на шару по QR коду буде пускати чи як?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:14 Ответить
потрібно буде 2 - а QR кода показувати - якщо НІ, на вихід....
показать весь комментарий
08.10.2024 16:22 Ответить
До чого ці рухи ? У мене в "Дії" посвідчення УБД -ветерана з початку літа.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:17 Ответить
І без всяких рішень ВР, вони там що занудьгували?
показать весь комментарий
08.10.2024 16:19 Ответить
Посвідчення в дії приймається тільки контролером в трамваї.
показать весь комментарий
08.10.2024 17:42 Ответить
Шановні, це все добре, але є "значні проблеми" а саме: у мене інвалід війни з 2016 року, пробував через Дію- НУЛЬ???!!! І все тому, що немає IDкартки чи закордоного паспорта (він мені не потрібен) І НА ЦЬОМУ- КІНЕЦЬ!!!!!! Так що зробіть ЦЕ БІЛЬШ ДОСТУПНИМ!!! Таких побратимів як я- ТИСЯЧІ!!! Тому Олексій і шановні депутати- ДОПРАЦЮЙТЕ це питання; а то наче ветеран, а "в цифрі" нема фото, ти- ніхто; обідно, адже цифрове фото є в пенсійному, карті Киянина. Така виходить у вас ШАНА ДО ВЕТЕРАНІВ!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 20:15 Ответить
Убд можно выкинуть?
показать весь комментарий
08.10.2024 20:27 Ответить
 
 