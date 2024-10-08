ВР в целом поддержала законопроект о внедрении е-удостоверения ветерана как основного документа
Во вторник, 8 октября, Верховная Рада в целом поддержала в целом законопроект, который предусматривает введение электронного удостоверения ветерана как основного документа.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержало 256 депутатов.
"Это будет способствовать улучшению предоставления административных процедур и доступа к социальным гарантиям. Кроме того, е-удостоверение ветерана позволяют уменьшить время, необходимое для проверки факта предоставления соответствующего статуса лицу", - пояснил он.
Кроме того, введен термин "травма" как причина получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Члены семей погибшего воина - статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы.
