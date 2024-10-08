ВР в цілому підтримала законопроєкт про впровадження е-посвідчення ветерана як основного документа
У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада в цілому підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження електронного посвідчення ветерана як основного документа.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримало 256 депутатів.
"Це сприятиме поліпшенню надання адміністративних процедур та доступу до соціальних гарантій. Крім того, е-посвідчення ветерана дозволяють зменшити час, необхідний для перевірки факту надання відповідного статусу особі", - пояснив він.
Крім того, запроваджено термін "травма" як причина отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей загиблого воїна - статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці.
СТОЙЛО, в ЧЕРГУ...?
Мене в маршрутку водій на шару по QR коду буде пускати чи як?