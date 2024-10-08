УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6408 відвідувачів онлайн
Новини
1 284 9

ВР в цілому підтримала законопроєкт про впровадження е-посвідчення ветерана як основного документа

Електронне посвідчення ветерана як основного документа

У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада в цілому підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження електронного посвідчення ветерана як основного документа.

 Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримало 256 депутатів. 

"Це сприятиме поліпшенню надання адміністративних процедур та доступу до соціальних гарантій. Крім того, е-посвідчення ветерана дозволяють зменшити час, необхідний для перевірки факту надання відповідного статусу особі", - пояснив він. 

Крім того, запроваджено термін "травма" як причина отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей загиблого воїна - статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ розширює програми з допомоги ветеранам, які повернулися з фронту, - Кличко 

Рада в цілому схвалила запровадження електронного посвідчення ветерана

Автор: 

ветерани (1120) ВР (15194) закон (2881)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.10.2024 16:04 Відповісти
все буде автоматично? чи знову всі в СТОЙЛО , в ЧЕРГУ...?
показати весь коментар
08.10.2024 16:07 Відповісти
Хєр кому віддам свою книжечку УБД. так колись дозвіл на зброю відібрали - дали чорт зна шо. QR код.
Мене в маршрутку водій на шару по QR коду буде пускати чи як?
показати весь коментар
08.10.2024 16:14 Відповісти
потрібно буде 2 - а QR кода показувати - якщо НІ, на вихід....
показати весь коментар
08.10.2024 16:22 Відповісти
До чого ці рухи ? У мене в "Дії" посвідчення УБД -ветерана з початку літа.
показати весь коментар
08.10.2024 16:17 Відповісти
І без всяких рішень ВР, вони там що занудьгували?
показати весь коментар
08.10.2024 16:19 Відповісти
Посвідчення в дії приймається тільки контролером в трамваї.
показати весь коментар
08.10.2024 17:42 Відповісти
Шановні, це все добре, але є "значні проблеми" а саме: у мене інвалід війни з 2016 року, пробував через Дію- НУЛЬ???!!! І все тому, що немає IDкартки чи закордоного паспорта (він мені не потрібен) І НА ЦЬОМУ- КІНЕЦЬ!!!!!! Так що зробіть ЦЕ БІЛЬШ ДОСТУПНИМ!!! Таких побратимів як я- ТИСЯЧІ!!! Тому Олексій і шановні депутати- ДОПРАЦЮЙТЕ це питання; а то наче ветеран, а "в цифрі" нема фото, ти- ніхто; обідно, адже цифрове фото є в пенсійному, карті Киянина. Така виходить у вас ШАНА ДО ВЕТЕРАНІВ!!!
показати весь коментар
08.10.2024 20:15 Відповісти
Убд можно выкинуть?
показати весь коментар
08.10.2024 20:27 Відповісти
 
 