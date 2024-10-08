Зеленский провел заседание Ставки: Определили приоритеты для ОПК на следующий год

Президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и военной техникой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса относительно того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, докладывали премьер Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.

"Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров", - добавил президент.

