Зеленский провел заседание Ставки: Определили приоритеты для ОПК на следующий год
Президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего по обеспечению Сил обороны оружием и военной техникой.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Доклад Главкома Александра Сырского: потребности армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса относительно того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", - говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, докладывали премьер Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.
"Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров", - добавил президент.
