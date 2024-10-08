Зеленський провів засідання Ставки: Визначили пріоритети для ОПК на наступний рік
Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Зеленського, доповідали прем'єр Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.
"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
5-зірковий Soneva Jani має вартість від 5000 доларів на добу. Пустовий і Кривошеєв витратили по 50 тисяч доларів за тиждень, а їхні дружини б«показали» коштовностей на 300 тисяч
Як українцям так і європейцям з американцями.
Рік можете підставити який захочете.
Від 2019 і до...
Вибори. Залужний - наш президент
Треба ставити на "зеро"!