1 714 25

Зеленський провів засідання Ставки: Визначили пріоритети для ОПК на наступний рік

Зеленський провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, доповідали прем'єр Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайні" Україна пропонуватиме партнерам інвестувати у наше виробництво дронів та РЕБ, - Зеленський

Зеленський Володимир (25253) Ставка (156)
