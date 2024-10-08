Зеленський провів засідання Ставки: Визначили пріоритети для ОПК на наступний рік

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського: потреби армії до кінця року та на перспективу. Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Зеленського, доповідали прем'єр Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.

"Визначили пріоритети для нашого ОПК на наступний рік. Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів", - додав президент.

