Войска РФ атаковали дроном Купянск: ранен мужчина

Сегодня, 9 октября, около 10 часов, войска РФ обстреляли город Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.

Как отмечается, вражеский дрон попал рядом с легковым автомобилем.

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"Ранение получил мужчина 67 лет. Состояние пострадавшего легкое. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

По данным городской администрации, оккупанты уничтожают инфраструктуру Купянска, сбрасывая на город КАБы.