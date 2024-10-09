Войска РФ атаковали дроном Купянск: ранен мужчина
Сегодня, 9 октября, около 10 часов, войска РФ обстреляли город Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.
Как отмечается, вражеский дрон попал рядом с легковым автомобилем.
"Ранение получил мужчина 67 лет. Состояние пострадавшего легкое. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.
По данным городской администрации, оккупанты уничтожают инфраструктуру Купянска, сбрасывая на город КАБы.
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Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий09.10.2024 12:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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