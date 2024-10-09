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Войска РФ атаковали дроном Купянск: ранен мужчина

Атака на Куп'янськ

Сегодня, 9 октября, около 10 часов, войска РФ обстреляли город Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.

Как отмечается, вражеский дрон попал рядом с легковым автомобилем.

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"Ранение получил мужчина 67 лет. Состояние пострадавшего легкое. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

По данным городской администрации, оккупанты уничтожают инфраструктуру Купянска, сбрасывая на город КАБы.

Автор: 

обстрел (27626) Купянск (670)


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А що Куп'янськ вже рашисти захопили що назва міста по кацапськи написана ?
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09.10.2024 12:42 Ответить
 
 