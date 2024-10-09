УКР
Війська РФ атакували дроном Куп’янськ: поранено чоловіка

Атака на Куп'янськ

Сьогодні, 9 жовтня, близько 10 години війська РФ обстріляли місто Купʼянськ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.

Як зазначається, ворожий дрон влучив поруч з легковим автомобілем.

"Поранення отримав чоловік 67 років. Стан постраждалого легкий. Чоловіку надали всю необхідну медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

За даними міської адміністрації, окупанти знищують інфраструктуру Куп’янська, скидаючи на місто КАБи.

