Війська РФ атакували дроном Куп’янськ: поранено чоловіка

Сьогодні, 9 жовтня, близько 10 години війська РФ обстріляли місто Купʼянськ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.

Як зазначається, ворожий дрон влучив поруч з легковим автомобілем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по навчальному закладу в Куп’янську, двоє поранених

"Поранення отримав чоловік 67 років. Стан постраждалого легкий. Чоловіку надали всю необхідну медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

За даними міської адміністрації, окупанти знищують інфраструктуру Куп’янська, скидаючи на місто КАБи.