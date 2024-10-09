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Рада переименовала Южноукраинск на Николаевщине и Южное на Одесчине

Рада перейменувала Южноукраїнськ та Южне

Верховная Рада переименовала города Южноукраинск в Николаевской области и Южное в Одесской области.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, парламентарии переименовали город Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Пивденноукраинск, а также город Южное Одесского района Одесской области в город Пивденное.

"НЕ набрали поддержку - то есть провалены

#12085 - переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь (145)
#12096 - переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвия и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район (183)
#12081 - переименование города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области в город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области в Реднопольский район (181)
#12082 - Проект Постановления о переименовании города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области в город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеевский район (167)
#12083 - переименование города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Гард (207)
#12084 - переименование города Южный Одесского района Одесской области в город Порт-Анненталь (155)", - добавил Железняк.

Напомним, ранее Рада переименовала 328 населенных пунктов.

Также читайте: Улица Богдана Ступки и площадь в честь НАТО: в Киеве переименовали 13 объектов

Автор: 

ВР (29271) Николаевская область (2137) Одесская область (3621) переименования (740)


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Топ комментарии
+23
блін, Порт-Анненталь, це ж красиво..., от, гомнюки...
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09.10.2024 11:51
+8
Понабирали вати у Верховну Раду. Чим Матвіїв не такий? Засновник Павлограду козак старшина Матвій Хижняк. Чим Ольвія не така? Невже "пєрвоє мая" краще? А Ріднопілля чому не сподобалося?
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09.10.2024 12:12
+4
А невже це не цікавить "Цензор"?
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
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09.10.2024 12:03
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блін, Порт-Анненталь, це ж красиво..., от, гомнюки...
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09.10.2024 11:51 Ответить
А у нас у Нордрайн-Вестфалені є Клостер Анненталь... 😌
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09.10.2024 12:27 Ответить
от, дружили б домами...
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09.10.2024 14:00 Ответить
гомункули
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09.10.2024 12:35 Ответить
А невже це не цікавить "Цензор"?
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
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09.10.2024 12:03 Ответить
Залужний мабуть приїжджав, щоб надавати зеленим придуркам по мозгам
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09.10.2024 12:47 Ответить
Тепер в Україні не лише два Миколаєва, а й два Південних - харківський та одеський, ну і, ясна річ, два Первомайськи залишаються - миколаївський і луганський. Просто зашкалює фантазія нашої Верховної Ради!
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09.10.2024 12:11 Ответить
Понабирали вати у Верховну Раду. Чим Матвіїв не такий? Засновник Павлограду козак старшина Матвій Хижняк. Чим Ольвія не така? Невже "пєрвоє мая" краще? А Ріднопілля чому не сподобалося?
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09.10.2024 12:12 Ответить
Ольвія була на морі, це колишній порт Жовтневий у Миколаєві. А Ольвіополь - це як раз попередня назва Первомайська
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09.10.2024 12:39 Ответить
Ольвіополь - дуже красива назва
ГНАТЬ У ШІЮ МІНКУЛЬТ , бо вони не поважають історію України
це їх завдання охороняти автентичні назви замість комуняцьких і імперських
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09.10.2024 12:50 Ответить
Місто має цікаву історію. Складається з трьох частин, які належали Війську Запорізькому, Речі Посполитій і Туреччині. Тут був кордон трьох держав.
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09.10.2024 13:52 Ответить
Якраз Олівіопіль то імперська назва.
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09.10.2024 13:54 Ответить
Не знаю. А Ольвія- це грецька?
ось я і пишу - ГНАТИ МИНИСТРА КУЛЬТУРИ У ШІЮ , тому що українську історію не пропагандують у ЗМІ
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09.10.2024 14:29 Ответить
Ні. Олівіопіль то лише частина міста Первомайськ. Історично місто складається з трьох частин. Є ще Богопіль і Голта. І до речі Олівіопіль то російська імперська назва. На початку це було запоріжськє козацьке укріплення, яке мало назву Орлик.
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09.10.2024 13:49 Ответить
Тоді назвати Орлик
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09.10.2024 14:30 Ответить
У Парижі аеропорт Орлі на честь українського Орлика , а в Україні манкурти все продовжують тягнути болотні назви на Велику Україну
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09.10.2024 14:31 Ответить
В "Історії Русів" якраз і пишеться що укріплення було створено за планом Пилипа Орлика і за його наказом, коли він був генеральним писарем. І саме Орлик був першим поселенням на цьому місці. Пізніше поляки заснували Богопіль і татари Голту. А вже за радянської влади ці три містечка об'єдналися в одне місто.
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09.10.2024 17:44 Ответить
Будь-яка з цих назв підійшла б замість Первомайська, просто Ольвіополь (а не Ольвіопіль) найбільш відома. А в чому її імперськість? У тому, що вона виникла в часи імперії? Тоді всі населені пункти, що з"явилися в часи імперії, треба перейменувати? Орлик - непогано, могла б бути найбільш компромісною назвою
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09.10.2024 20:05 Ответить
якого біса Рада з усією Зешвалью та "ригами" вирішує такі питання?! це справа місцевих громад!
Чим їм не сподобався Порт-Анненталь?!
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09.10.2024 12:14 Ответить
Так, а ініціатор Льоша Гончаренко, принаймні він так кажу у своєму Телеграмі
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09.10.2024 12:40 Ответить
Їм більше нема чии зайнятися? ***... Я б такі вопроси в хвилину б порішав. А вони, блін, чогось кудись тягнуть. Працюють бо! Не те, що ви, звичайні податків платники. Годуйте раду, що зараз цим займається: більше ж дєлать *****
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09.10.2024 12:47 Ответить
Катеринопіль не збираються перейменувати
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09.10.2024 12:48 Ответить
Дивуватись нічому. Зермаки, слуги і ОПЗЖ вже 6-й рік НАВІТЬ Кіровоградську та Дніпропетровську області не перейменовують. Мабуть, путін заборонив зермакам - принципово.
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09.10.2024 14:09 Ответить
Це не перейменування, а банальний переклад. Тобто залишається російський наратив і, увага, закон не виконано!
Це вже усталена ватна практика влади на півдні України.
Наприклад, в Миколаєві, стародавню Вітовку (вік заснування 1399), колись потьомкін перейменував у Богоявленське. Потім комуністи змінили назву на Жовтневе. І тепер, місцева влада, імітуючи виконання законів про дерусифікацію і декомунізацію, повертає назву ... Богоявленське.
Питання, який рівень освіти цієї влади і чи є вона українською?
У таких питаннях часто влада намагається сховатися за результатами опитувань або навіть референдумів. Ну тоді вона точно не є елітою. Бо, мій багаторічний життєвий досвід говорить про те, що думка більшості рідко коли буває розумною.
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09.10.2024 14:54 Ответить
 
 