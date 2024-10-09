Рада переименовала Южноукраинск на Николаевщине и Южное на Одесчине

Верховная Рада переименовала города Южноукраинск в Николаевской области и Южное в Одесской области.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, парламентарии переименовали город Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Пивденноукраинск, а также город Южное Одесского района Одесской области в город Пивденное.

"НЕ набрали поддержку - то есть провалены



#12085 - переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь (145)

#12096 - переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвия и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район (183)

#12081 - переименование города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области в город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области в Реднопольский район (181)

#12082 - Проект Постановления о переименовании города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области в город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеевский район (167)

#12083 - переименование города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Гард (207)

#12084 - переименование города Южный Одесского района Одесской области в город Порт-Анненталь (155)", - добавил Железняк.

Напомним, ранее Рада переименовала 328 населенных пунктов.

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