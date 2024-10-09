Рада переименовала Южноукраинск на Николаевщине и Южное на Одесчине
Верховная Рада переименовала города Южноукраинск в Николаевской области и Южное в Одесской области.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Так, парламентарии переименовали город Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Пивденноукраинск, а также город Южное Одесского района Одесской области в город Пивденное.
"НЕ набрали поддержку - то есть провалены
#12085 - переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь (145)
#12096 - переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвия и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район (183)
#12081 - переименование города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области в город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области в Реднопольский район (181)
#12082 - Проект Постановления о переименовании города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области в город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеевский район (167)
#12083 - переименование города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Гард (207)
#12084 - переименование города Южный Одесского района Одесской области в город Порт-Анненталь (155)", - добавил Железняк.
Напомним, ранее Рада переименовала 328 населенных пунктов.
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ГНАТЬ У ШІЮ МІНКУЛЬТ , бо вони не поважають історію України
це їх завдання охороняти автентичні назви замість комуняцьких і імперських
ось я і пишу - ГНАТИ МИНИСТРА КУЛЬТУРИ У ШІЮ , тому що українську історію не пропагандують у ЗМІ
Чим їм не сподобався Порт-Анненталь?!
Це вже усталена ватна практика влади на півдні України.
Наприклад, в Миколаєві, стародавню Вітовку (вік заснування 1399), колись потьомкін перейменував у Богоявленське. Потім комуністи змінили назву на Жовтневе. І тепер, місцева влада, імітуючи виконання законів про дерусифікацію і декомунізацію, повертає назву ... Богоявленське.
Питання, який рівень освіти цієї влади і чи є вона українською?
У таких питаннях часто влада намагається сховатися за результатами опитувань або навіть референдумів. Ну тоді вона точно не є елітою. Бо, мій багаторічний життєвий досвід говорить про те, що думка більшості рідко коли буває розумною.