Рада перейменувала Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині

Верховна Рада перейменувала міста Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Так, парламентарі перейменували місто Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ, а також місто Южне Одеського району Одеської області на місто Південне.

"НЕ набрали підтримку - тобто провалені



#12085 - перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь (145)

#12096 - перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район (183)

#12081 - перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район (181)

#12082 - Проєкт Постанови про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район (167)

#12083 - перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард (207)

#12084 - перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь (155)", - додав Железняк.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила перейменування 328 населених пунктів.

