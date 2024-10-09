УКР
Новини
8 137 24

Рада перейменувала Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині

Рада перейменувала Южноукраїнськ та Южне

Верховна Рада перейменувала міста Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Так, парламентарі перейменували місто Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ, а також місто Южне Одеського району Одеської області на місто Південне.

"НЕ набрали підтримку - тобто провалені

#12085 - перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь (145)
#12096 - перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район (183)
#12081 - перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район (181)
#12082 - Проєкт Постанови про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район (167)
#12083 - перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард (207)
#12084 - перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь (155)", - додав Железняк.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила перейменування 328 населених пунктів.

Також читайте: Вулиця Богдана Ступки та площа на честь НАТО: у Києві перейменували 13 об’єктів

Автор: 

ВР (15194) Миколаївська область (2355) Одеська область (3448) перейменування (588)
Топ коментарі
+23
блін, Порт-Анненталь, це ж красиво..., от, гомнюки...
показати весь коментар
09.10.2024 11:51 Відповісти
+8
Понабирали вати у Верховну Раду. Чим Матвіїв не такий? Засновник Павлограду козак старшина Матвій Хижняк. Чим Ольвія не така? Невже "пєрвоє мая" краще? А Ріднопілля чому не сподобалося?
показати весь коментар
09.10.2024 12:12 Відповісти
+4
А невже це не цікавить "Цензор"?
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
показати весь коментар
09.10.2024 12:03 Відповісти
блін, Порт-Анненталь, це ж красиво..., от, гомнюки...
показати весь коментар
09.10.2024 11:51 Відповісти
А у нас у Нордрайн-Вестфалені є Клостер Анненталь... 😌
показати весь коментар
09.10.2024 12:27 Відповісти
от, дружили б домами...
показати весь коментар
09.10.2024 14:00 Відповісти
гомункули
показати весь коментар
09.10.2024 12:35 Відповісти
А невже це не цікавить "Цензор"?
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
показати весь коментар
09.10.2024 12:03 Відповісти
Залужний мабуть приїжджав, щоб надавати зеленим придуркам по мозгам
показати весь коментар
09.10.2024 12:47 Відповісти
Тепер в Україні не лише два Миколаєва, а й два Південних - харківський та одеський, ну і, ясна річ, два Первомайськи залишаються - миколаївський і луганський. Просто зашкалює фантазія нашої Верховної Ради!
показати весь коментар
09.10.2024 12:11 Відповісти
Понабирали вати у Верховну Раду. Чим Матвіїв не такий? Засновник Павлограду козак старшина Матвій Хижняк. Чим Ольвія не така? Невже "пєрвоє мая" краще? А Ріднопілля чому не сподобалося?
показати весь коментар
09.10.2024 12:12 Відповісти
Ольвія була на морі, це колишній порт Жовтневий у Миколаєві. А Ольвіополь - це як раз попередня назва Первомайська
показати весь коментар
09.10.2024 12:39 Відповісти
Ольвіополь - дуже красива назва
ГНАТЬ У ШІЮ МІНКУЛЬТ , бо вони не поважають історію України
це їх завдання охороняти автентичні назви замість комуняцьких і імперських
показати весь коментар
09.10.2024 12:50 Відповісти
Місто має цікаву історію. Складається з трьох частин, які належали Війську Запорізькому, Речі Посполитій і Туреччині. Тут був кордон трьох держав.
показати весь коментар
09.10.2024 13:52 Відповісти
Якраз Олівіопіль то імперська назва.
показати весь коментар
09.10.2024 13:54 Відповісти
Не знаю. А Ольвія- це грецька?
ось я і пишу - ГНАТИ МИНИСТРА КУЛЬТУРИ У ШІЮ , тому що українську історію не пропагандують у ЗМІ
показати весь коментар
09.10.2024 14:29 Відповісти
Ні. Олівіопіль то лише частина міста Первомайськ. Історично місто складається з трьох частин. Є ще Богопіль і Голта. І до речі Олівіопіль то російська імперська назва. На початку це було запоріжськє козацьке укріплення, яке мало назву Орлик.
показати весь коментар
09.10.2024 13:49 Відповісти
Тоді назвати Орлик
показати весь коментар
09.10.2024 14:30 Відповісти
У Парижі аеропорт Орлі на честь українського Орлика , а в Україні манкурти все продовжують тягнути болотні назви на Велику Україну
показати весь коментар
09.10.2024 14:31 Відповісти
В "Історії Русів" якраз і пишеться що укріплення було створено за планом Пилипа Орлика і за його наказом, коли він був генеральним писарем. І саме Орлик був першим поселенням на цьому місці. Пізніше поляки заснували Богопіль і татари Голту. А вже за радянської влади ці три містечка об'єдналися в одне місто.
показати весь коментар
09.10.2024 17:44 Відповісти
Будь-яка з цих назв підійшла б замість Первомайська, просто Ольвіополь (а не Ольвіопіль) найбільш відома. А в чому її імперськість? У тому, що вона виникла в часи імперії? Тоді всі населені пункти, що з"явилися в часи імперії, треба перейменувати? Орлик - непогано, могла б бути найбільш компромісною назвою
показати весь коментар
09.10.2024 20:05 Відповісти
якого біса Рада з усією Зешвалью та "ригами" вирішує такі питання?! це справа місцевих громад!
Чим їм не сподобався Порт-Анненталь?!
Чим їм не сподобався Порт-Анненталь?!
показати весь коментар
09.10.2024 12:14 Відповісти
Так, а ініціатор Льоша Гончаренко, принаймні він так кажу у своєму Телеграмі
показати весь коментар
09.10.2024 12:40 Відповісти
Їм більше нема чии зайнятися? ***... Я б такі вопроси в хвилину б порішав. А вони, блін, чогось кудись тягнуть. Працюють бо! Не те, що ви, звичайні податків платники. Годуйте раду, що зараз цим займається: більше ж дєлать *****
показати весь коментар
09.10.2024 12:47 Відповісти
Катеринопіль не збираються перейменувати
показати весь коментар
09.10.2024 12:48 Відповісти
Дивуватись нічому. Зермаки, слуги і ОПЗЖ вже 6-й рік НАВІТЬ Кіровоградську та Дніпропетровську області не перейменовують. Мабуть, путін заборонив зермакам - принципово.
показати весь коментар
09.10.2024 14:09 Відповісти
Це не перейменування, а банальний переклад. Тобто залишається російський наратив і, увага, закон не виконано!
Це вже усталена ватна практика влади на півдні України.
Наприклад, в Миколаєві, стародавню Вітовку (вік заснування 1399), колись потьомкін перейменував у Богоявленське. Потім комуністи змінили назву на Жовтневе. І тепер, місцева влада, імітуючи виконання законів про дерусифікацію і декомунізацію, повертає назву ... Богоявленське.
Питання, який рівень освіти цієї влади і чи є вона українською?
У таких питаннях часто влада намагається сховатися за результатами опитувань або навіть референдумів. Ну тоді вона точно не є елітою. Бо, мій багаторічний життєвий досвід говорить про те, що думка більшості рідко коли буває розумною.
показати весь коментар
09.10.2024 14:54 Відповісти
 
 