Рада перейменувала Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині
Верховна Рада перейменувала міста Южноукраїнськ на Миколаївщині та Южне на Одещині.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Так, парламентарі перейменували місто Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ, а також місто Южне Одеського району Одеської області на місто Південне.
"НЕ набрали підтримку - тобто провалені
#12085 - перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь (145)
#12096 - перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район (183)
#12081 - перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район (181)
#12082 - Проєкт Постанови про перейменування міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район (167)
#12083 - перейменування міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард (207)
#12084 - перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь (155)", - додав Железняк.
Нагадаємо, раніше Рада ухвалила перейменування 328 населених пунктів.
ГНАТЬ У ШІЮ МІНКУЛЬТ , бо вони не поважають історію України
це їх завдання охороняти автентичні назви замість комуняцьких і імперських
ось я і пишу - ГНАТИ МИНИСТРА КУЛЬТУРИ У ШІЮ , тому що українську історію не пропагандують у ЗМІ
Чим їм не сподобався Порт-Анненталь?!
Це вже усталена ватна практика влади на півдні України.
Наприклад, в Миколаєві, стародавню Вітовку (вік заснування 1399), колись потьомкін перейменував у Богоявленське. Потім комуністи змінили назву на Жовтневе. І тепер, місцева влада, імітуючи виконання законів про дерусифікацію і декомунізацію, повертає назву ... Богоявленське.
Питання, який рівень освіти цієї влади і чи є вона українською?
У таких питаннях часто влада намагається сховатися за результатами опитувань або навіть референдумів. Ну тоді вона точно не є елітою. Бо, мій багаторічний життєвий досвід говорить про те, що думка більшості рідко коли буває розумною.