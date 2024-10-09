РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10200 посетителей онлайн
Новости
3 642 44

С весны количество призывников в Украине выросло в пять раз, - генерал Бундесвера Фрейдинг

Генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг відзначив прогрес у наборі нових солдатів в Україні

Немецкий Бундесвер отмечает прогресс в наборе новых военнослужащих в Украине.

Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Мы имеем представление о цифрах набора в Украине. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне", - сказал он.

Кроме того, Фройдинг отметил, что Силы обороны Украины теперь получают больше боеприпасов.

"Артиллерийское преимущество россиян уже не такое большое, как весной; оно уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному", - добавил генерал-майор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада запретила мобилизацию 18-25-летних

Автор: 

армия (8501) Германия (7033) мобилизация (2794)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
А зброї для них як не було, так і нема. "Здобудуть в бою" - підсумував генерал Бундесверу. "США добре інвестують" - додав Ліндсі Грем.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:37
+8
Вдома, де ж ще. СЗЧ теж зросло в рази.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:38
+5
І де всі ці люди ?
На фронті , як стояли одні і тіж бригади , так і стоять ...
показать весь комментарий
09.10.2024 12:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І де всі ці люди ?
На фронті , як стояли одні і тіж бригади , так і стоять ...
показать весь комментарий
09.10.2024 12:34 Ответить
Вдома, де ж ще. СЗЧ теж зросло в рази.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:38 Ответить
В тилу. Чекають озброєння,якого нема. Так клован вєщал.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:39 Ответить
Просто нема сміливого добровольця, який своїм прикладом покаже всім боягузам як потрібно батьківщину захищати.
Може ти ним будеш?
показать весь комментарий
09.10.2024 12:42 Ответить
Якщо тобі так цікаво - я в ЗСУ з 24.02.22 ...
А ти де зараз ?
показать весь комментарий
09.10.2024 12:44 Ответить
Не пзди, ти кожен день тут пишеш клоун зелений.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:47 Ответить
Людолови теж себе до ЗСУ примазують, а в них часу в інтернетах срати вдосталь.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:51 Ответить
Просто в спам троляка кацапська !
показать весь комментарий
09.10.2024 14:38 Ответить
Бундесферу видніше, вони контролюють нашу чисельність , демографію і т.п. А кращої брої не надають, вигідно їм наше зменшення....
показать весь комментарий
09.10.2024 12:51 Ответить
Бригада - это какбэ воинское подразделение.
Призывник - человек.

Так вот бригада может с места не двигаться, а люди в ней совсем другое дело
показать весь комментарий
09.10.2024 13:49 Ответить
Безвісти пропавших
показать весь комментарий
09.10.2024 22:22 Ответить
За яких ніхто не понесе покарання
показать весь комментарий
09.10.2024 22:24 Ответить
Які педантичні німці! - все знають - до солдата
показать весь комментарий
09.10.2024 12:37 Ответить
А зброї для них як не було, так і нема. "Здобудуть в бою" - підсумував генерал Бундесверу. "США добре інвестують" - додав Ліндсі Грем.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:37 Ответить
до чого це?
показать весь комментарий
09.10.2024 12:43 Ответить
історичний шанс морально встати з колін - це відправити Бундесвер в Україну мочити кацапів. за руїни Рейхстагу німці мають мстити не чехам чи полякам, а саме кацапам.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:49 Ответить
Поправлю вас, бо по вашій логіці і нам би вони повинні були мстити... Чи ви наслухавшись історичних фактів від путлєра, вважаєте що перемога срср в другій світовій це заслуга виключно рузьких?
Хочете ви цього чи ні, але від історії не втечеш. Ми буди частиною совка, і українці воювали в тому числі і в рядах червоної армії!!!
показать весь комментарий
09.10.2024 13:00 Ответить
Тогда пусть возвращают все земли до Эльбы, которые Фридрих Барбаросса отжал
показать весь комментарий
09.10.2024 13:14 Ответить
не варто поправляти, бо суть не в цьому. суть в тому, що німці пройшли етап денацифікації за свої злочини і зараз вже не займаються подібною дичиною. а от кацапи займаються. тому німці, щоб максимально реабілітуватися за своє нацистське минуле повинні не тільки покаятися в цьому, що вони вже давно зробили, а ще й бити по морді тих, хто зараз продовжує творити подібну дичину. Українці, як і інші народи, які в коаліції перемогли колись гітлера, не творять зараз тої імперської нацистської дичини, яку творять зараз кацапи, тому під цю помсту від німців не мають підпадати.
показать весь комментарий
09.10.2024 14:15 Ответить
А тобі яке діло ? Ти , твої діти та внуки так і залишаться для німців тупими кацапами які колупаються в гімні яке вже давно засохло.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:45 Ответить
Это плата за развязывание второй мировой войны.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:45 Ответить
Наказали гопника, отдав его кошелек другому гопнику?
Силезия, Померания, Судеты - имели высокий процент населения, являющегося титульным для тех стран, которым они отошли.
А рашка каким хером к Пруссии?
показать весь комментарий
09.10.2024 12:50 Ответить
А тобі тупо не повезло з казекстаном? Чи як узкоязічньій
показать весь комментарий
09.10.2024 12:57 Ответить
Ботяра, учі жену узкіе щі варіть
показать весь комментарий
09.10.2024 13:10 Ответить
А когда немцы начали первую мировую войну, с кем им не повезло??
показать весь комментарий
09.10.2024 13:10 Ответить
Ага легкая. Распад страны, голод, безработица, нищета, революция. Миллионы погибших и искалеченных молодых мужчин
показать весь комментарий
09.10.2024 13:20 Ответить
С кайзером. Который был против, кстати, развязывания Германией, Второй мировой. О чем и сообщил Гитлеру в резкой манере. Адольф обиду на бывшего кайзера проглотил, но войну начал
показать весь комментарий
09.10.2024 13:18 Ответить
П'ятизначний діапазон не дорівнює в 5 разів.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:40 Ответить
Це просто значить, що наловити змогли як 99999, так і 10000.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:43 Ответить
Не будьте так строги к журналистам. Тем более генерал проявил поистине генеральский подход в подсчетах, прямо из анекдотов.
показать весь комментарий
09.10.2024 13:35 Ответить
Кароч, єврики втішені: в Україні ще є кого вбивати, аби їм було харашо!
показать весь комментарий
09.10.2024 12:56 Ответить
Мiй переклад https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-408.html#Bundeswehr-Steigene-Rekrutierungszahlen-in-der-Ukraine

Бундесвер бачить значний прогрес у наборі нових солдатів в Україні. «Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні», - сказав Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Федеральному міністерстві оборони, в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Українська армія також отримує більше ***********.
«Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного». У самій Україні на нинішню мобілізацію дивляться менш оптимістично. Роман Костенко, член парламентського комітету з питань оборони, в інтерв'ю Радіо НВ говорив про зменшення кількості призовників. Він попередив, що незабаром українська армія більше не зможе компенсувати втрати. В іншому інтерв'ю Костенко рекомендував ще більше знизити призовний вік з 25 до 20 років.

https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-was-die-ukraine-aus-sicht-der-bundeswehr-braucht-um-zu-gewinnen-6KWVYBFCDVBQHL7PSIKZEXRURU.html Трохи пізніше я опублікую повний текст цього інтерв'ю в окремій темі.
показать весь комментарий
09.10.2024 12:56 Ответить
 
 