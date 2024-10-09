С весны количество призывников в Украине выросло в пять раз, - генерал Бундесвера Фрейдинг
Немецкий Бундесвер отмечает прогресс в наборе новых военнослужащих в Украине.
Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Мы имеем представление о цифрах набора в Украине. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне", - сказал он.
Кроме того, Фройдинг отметил, что Силы обороны Украины теперь получают больше боеприпасов.
"Артиллерийское преимущество россиян уже не такое большое, как весной; оно уменьшилось с восьми к одному до примерно трех к одному", - добавил генерал-майор.
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На фронті , як стояли одні і тіж бригади , так і стоять ...
Може ти ним будеш?
А ти де зараз ?
Призывник - человек.
Так вот бригада может с места не двигаться, а люди в ней совсем другое дело
Хочете ви цього чи ні, але від історії не втечеш. Ми буди частиною совка, і українці воювали в тому числі і в рядах червоної армії!!!
Силезия, Померания, Судеты - имели высокий процент населения, являющегося титульным для тех стран, которым они отошли.
А рашка каким хером к Пруссии?
Бундесвер бачить значний прогрес у наборі нових солдатів в Україні. «Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні», - сказав Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Федеральному міністерстві оборони, в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Українська армія також отримує більше ***********.
«Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного». У самій Україні на нинішню мобілізацію дивляться менш оптимістично. Роман Костенко, член парламентського комітету з питань оборони, в інтерв'ю Радіо НВ говорив про зменшення кількості призовників. Він попередив, що незабаром українська армія більше не зможе компенсувати втрати. В іншому інтерв'ю Костенко рекомендував ще більше знизити призовний вік з 25 до 20 років.
https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-was-die-ukraine-aus-sicht-der-bundeswehr-braucht-um-zu-gewinnen-6KWVYBFCDVBQHL7PSIKZEXRURU.html Трохи пізніше я опублікую повний текст цього інтерв'ю в окремій темі.