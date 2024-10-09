З весни кількість призовників в Україні зросла в п’ять разів, - генерал Бундесверу Фройдінг

Німецький Бундесвер відзначає прогрес у наборі нових військовослужбовців в Україні.

Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Ми маємо уявлення про цифри набору в Україні. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", - сказав він.

Крім того, Фройдінг наголосив, що Сили оборони України тепер отримують більше боєприпасів.

"Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", - додав генерал-майор.

