УКР
Новини
З весни кількість призовників в Україні зросла в п’ять разів, - генерал Бундесверу Фройдінг

Генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг відзначив прогрес у наборі нових солдатів в Україні

Німецький Бундесвер відзначає прогрес у наборі нових військовослужбовців в Україні.

Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Ми маємо уявлення про цифри набору в Україні. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", - сказав він.

Крім того, Фройдінг наголосив, що Сили оборони України тепер отримують більше боєприпасів.

"Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", - додав генерал-майор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада заборонила мобілізацію 18-25 річних

армія (3791) Німеччина (7670) мобілізація (3204)
І де всі ці люди ?
На фронті , як стояли одні і тіж бригади , так і стоять ...
09.10.2024 12:34 Відповісти
Вдома, де ж ще. СЗЧ теж зросло в рази.
09.10.2024 12:38 Відповісти
В тилу. Чекають озброєння,якого нема. Так клован вєщал.
09.10.2024 12:39 Відповісти
Просто нема сміливого добровольця, який своїм прикладом покаже всім боягузам як потрібно батьківщину захищати.
Може ти ним будеш?
09.10.2024 12:42 Відповісти
Якщо тобі так цікаво - я в ЗСУ з 24.02.22 ...
А ти де зараз ?
09.10.2024 12:44 Відповісти
Не пзди, ти кожен день тут пишеш клоун зелений.
09.10.2024 12:47 Відповісти
Людолови теж себе до ЗСУ примазують, а в них часу в інтернетах срати вдосталь.
09.10.2024 12:51 Відповісти
Просто в спам троляка кацапська !
09.10.2024 14:38 Відповісти
Бундесферу видніше, вони контролюють нашу чисельність , демографію і т.п. А кращої брої не надають, вигідно їм наше зменшення....
09.10.2024 12:51 Відповісти
Бригада - это какбэ воинское подразделение.
Призывник - человек.

Так вот бригада может с места не двигаться, а люди в ней совсем другое дело
09.10.2024 13:49 Відповісти
Безвісти пропавших
09.10.2024 22:22 Відповісти
За яких ніхто не понесе покарання
09.10.2024 22:24 Відповісти
Які педантичні німці! - все знають - до солдата
09.10.2024 12:37 Відповісти
А зброї для них як не було, так і нема. "Здобудуть в бою" - підсумував генерал Бундесверу. "США добре інвестують" - додав Ліндсі Грем.
09.10.2024 12:37 Відповісти
до чого це?
09.10.2024 12:43 Відповісти
історичний шанс морально встати з колін - це відправити Бундесвер в Україну мочити кацапів. за руїни Рейхстагу німці мають мстити не чехам чи полякам, а саме кацапам.
09.10.2024 12:49 Відповісти
Поправлю вас, бо по вашій логіці і нам би вони повинні були мстити... Чи ви наслухавшись історичних фактів від путлєра, вважаєте що перемога срср в другій світовій це заслуга виключно рузьких?
Хочете ви цього чи ні, але від історії не втечеш. Ми буди частиною совка, і українці воювали в тому числі і в рядах червоної армії!!!
09.10.2024 13:00 Відповісти
Тогда пусть возвращают все земли до Эльбы, которые Фридрих Барбаросса отжал
09.10.2024 13:14 Відповісти
не варто поправляти, бо суть не в цьому. суть в тому, що німці пройшли етап денацифікації за свої злочини і зараз вже не займаються подібною дичиною. а от кацапи займаються. тому німці, щоб максимально реабілітуватися за своє нацистське минуле повинні не тільки покаятися в цьому, що вони вже давно зробили, а ще й бити по морді тих, хто зараз продовжує творити подібну дичину. Українці, як і інші народи, які в коаліції перемогли колись гітлера, не творять зараз тої імперської нацистської дичини, яку творять зараз кацапи, тому під цю помсту від німців не мають підпадати.
09.10.2024 14:15 Відповісти
А тобі яке діло ? Ти , твої діти та внуки так і залишаться для німців тупими кацапами які колупаються в гімні яке вже давно засохло.
09.10.2024 12:45 Відповісти
Это плата за развязывание второй мировой войны.
09.10.2024 12:45 Відповісти
Наказали гопника, отдав его кошелек другому гопнику?
Силезия, Померания, Судеты - имели высокий процент населения, являющегося титульным для тех стран, которым они отошли.
А рашка каким хером к Пруссии?
09.10.2024 12:50 Відповісти
А тобі тупо не повезло з казекстаном? Чи як узкоязічньій
09.10.2024 12:57 Відповісти
Ботяра, учі жену узкіе щі варіть
09.10.2024 13:10 Відповісти
А когда немцы начали первую мировую войну, с кем им не повезло??
09.10.2024 13:10 Відповісти
Ага легкая. Распад страны, голод, безработица, нищета, революция. Миллионы погибших и искалеченных молодых мужчин
09.10.2024 13:20 Відповісти
С кайзером. Который был против, кстати, развязывания Германией, Второй мировой. О чем и сообщил Гитлеру в резкой манере. Адольф обиду на бывшего кайзера проглотил, но войну начал
09.10.2024 13:18 Відповісти
П'ятизначний діапазон не дорівнює в 5 разів.
09.10.2024 12:40 Відповісти
Це просто значить, що наловити змогли як 99999, так і 10000.
09.10.2024 12:43 Відповісти
Не будьте так строги к журналистам. Тем более генерал проявил поистине генеральский подход в подсчетах, прямо из анекдотов.
09.10.2024 13:35 Відповісти
Кароч, єврики втішені: в Україні ще є кого вбивати, аби їм було харашо!
09.10.2024 12:56 Відповісти
Мiй переклад https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-408.html#Bundeswehr-Steigene-Rekrutierungszahlen-in-der-Ukraine

Бундесвер бачить значний прогрес у наборі нових солдатів в Україні. «Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні», - сказав Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Федеральному міністерстві оборони, в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Українська армія також отримує більше ***********.
«Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного». У самій Україні на нинішню мобілізацію дивляться менш оптимістично. Роман Костенко, член парламентського комітету з питань оборони, в інтерв'ю Радіо НВ говорив про зменшення кількості призовників. Він попередив, що незабаром українська армія більше не зможе компенсувати втрати. В іншому інтерв'ю Костенко рекомендував ще більше знизити призовний вік з 25 до 20 років.

https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-was-die-ukraine-aus-sicht-der-bundeswehr-braucht-um-zu-gewinnen-6KWVYBFCDVBQHL7PSIKZEXRURU.html Трохи пізніше я опублікую повний текст цього інтерв'ю в окремій темі.
09.10.2024 12:56 Відповісти
 
 