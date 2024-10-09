З весни кількість призовників в Україні зросла в п’ять разів, - генерал Бундесверу Фройдінг
Німецький Бундесвер відзначає прогрес у наборі нових військовослужбовців в Україні.
Про це заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Ми маємо уявлення про цифри набору в Україні. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", - сказав він.
Крім того, Фройдінг наголосив, що Сили оборони України тепер отримують більше боєприпасів.
"Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного", - додав генерал-майор.
Бундесвер бачить значний прогрес у наборі нових солдатів в Україні. «Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні», - сказав Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Федеральному міністерстві оборони, в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Українська армія також отримує більше ***********.
«Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного». У самій Україні на нинішню мобілізацію дивляться менш оптимістично. Роман Костенко, член парламентського комітету з питань оборони, в інтерв'ю Радіо НВ говорив про зменшення кількості призовників. Він попередив, що незабаром українська армія більше не зможе компенсувати втрати. В іншому інтерв'ю Костенко рекомендував ще більше знизити призовний вік з 25 до 20 років.
https://www.rnd.de/politik/krieg-in-der-ukraine-was-die-ukraine-aus-sicht-der-bundeswehr-braucht-um-zu-gewinnen-6KWVYBFCDVBQHL7PSIKZEXRURU.html