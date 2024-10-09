DELTA вошла в тройку самых популярных боевых систем в Украине, - Минобороны

По результатам опроса в приложении для военных Армия+, DELTA вошла в тройку самых популярных боевых систем, которую военные используют чаще всего. Среди лидеров также штабной комплекс "Крапива" и программное обеспечение "Вираж-планшет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, согласно опросу, каждый второй военный ежедневно пользуется боевыми IТ-системами. Среди самых популярных задач, которые решаются с помощью боевых систем, военные назвали "получение информации о враге". А среди функций, которых не хватает, чаще всего выбирали ответ: "общаться в удобном и защищенном чате". Также упоминали функции для расширения возможностей наблюдения и анализа на основе данных.

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"Боевые системы уже стали цифровым оружием наших защитников на поле боя. И благодаря таким опросам военные могут давать направления для усиления и масштабирования боевых систем в армии. В частности, для такой экосистемы продуктов, как DELTA, которая уже введена в эксплуатацию, и которую могут беспрепятственно использовать во всех подразделениях Сил обороны Украины", - отметила Черногоренко.

Также сообщается, что результаты опроса уже проанализировала команда Центра инноваций и развития оборонных технологий МОУ, разработчика экосистемы продуктов DELTA. Ответы помогут скорректировать работу разработчиков. В частности, в системе DELTA уже ведется работа над улучшением функционала чата для безопасного общения, который упоминался в опросе.

Отмечается, что в опросе Армия+ приняли участие около 10 000 военных, которые предоставили ответы на шесть вопросов по использованию боевых систем.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинская боевая система DELTA получила высокую оценку от Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию возможностей НАТО вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.

Кроме того, DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности, подтвердив соответствие ее комплексной системы защиты информации (КСЗИ) установленным требованиям. Независимую проверку осуществила одна из ведущих международных консалтинговых компаний

Что такое система DELTA

DELTA - это уникальная экосистема военных продуктов, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте. Также в систему входят мессенджер и стриминг, которые позволяют общаться в защищенном контуре и видеть трансляцию с БПЛА в реальном времени. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости - и с союзниками.