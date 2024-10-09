УКР
DELTA увійшла до трійки найпопулярніших бойових систем в Україні, - Міноборони

DELTA у трійці найпопулярніших бойових систем

За результатами опитування в застосунку для військових Армія+, DELTA увійшла в трійку найпопулярніших бойових систем, яку військові використовують найчастіше. Серед лідерів також штабний комплекс "Кропива" та програмне забезпечення "Віраж-планшет".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, згідно з опитуванням, кожен другий військовий щодня користується бойовими ІТ-системами. Серед найпопулярніших задач, які вирішуються за допомогою бойових систем, військові назвали "отримання інформації про ворога". А серед функцій, яких бракує, найчастіше обирали відповідь: "спілкуватися у зручному та захищеному чаті". Також згадували функції для розширення можливостей спостереження та аналізу на основі даних.

"Бойові системи вже стали цифровою зброєю наших захисників на полі бою. І завдяки таким опитуванням військові можуть давати напрямки для посилення та масштабування бойових систем у війську. Зокрема, для такої екосистеми продуктів, як DELTA, що вже введена в експлуатацію, та яку можуть безперешкодно використовувати в усіх підрозділах Сил оборони України", - зазначила Черногоренко.

Також повідомляється, що результати опитування вже проаналізувала команда Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ, розробника екосистеми продуктів DELTA. Відповіді допоможуть скорегувати роботу розробників. Зокрема, у системі DELTA вже ведеться робота над покращенням функціоналу чату для безпечного спілкування, який згадувався в опитуванні.

Зазначається, що в опитуванні Армія+ взяли участь близько 10 000 військових, які надали відповіді на шість питань щодо використання бойових систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза.

Крім того, DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, підтвердивши відповідність її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам. Незалежну перевірку здійснила одна з провідних міжнародних консалтингових компаній

Що таке система DELTA

DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі. Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

Замовник опитування - ГРУ?
09.10.2024 13:04 Відповісти
Це окуєнна новина!
Але цікаво також, чому ми залишаємо село за селом щодня, якщо у нас є така бойова система потужна?!
09.10.2024 13:37 Відповісти
Правильно, покращуйте функції чату. Потім зробите DeltaGram публічним продуктом для всіх.
09.10.2024 13:41 Відповісти
а де ж найпотужніша система ДЗВІН, на яку викинули в кишені пройдисвітів ярди доларів??? І системи немає і в инних немає...
09.10.2024 14:40 Відповісти
 
 