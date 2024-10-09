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Новости Война
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Штурмовая группа из 16 оккупантов уничтожена на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины из 80-й ОДШБр разбили штурмовую группу из 16 оккупантов на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен результат боевой работы украинских бойцов, опубликована в соцсетях .

"Разбитая в Курской области российская штурмовая группа численностью 16 человек уверенно закрепляется на более выгодных рубежах. Работа воинов подразделения Pride Group 2-го батальона 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады", - пишет в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Десантники Галицкой бригады затрофеили семь российских танков в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) уничтожение (7148) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) Курск (1136)


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Топ комментарии
+8
Освабаділі Курщину від самих себе до дня вихода в трубку лілі-путіна 👍
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09.10.2024 13:57
+8
До речі, хороші добрива... перевірено грунтами України.. Користуйтесь, русня..
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09.10.2024 14:04
+8
Гарнюні!Бажаю,щоб усі кацапи так виглядали.Амінь!
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09.10.2024 14:24
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Освабаділі Курщину від самих себе до дня вихода в трубку лілі-путіна 👍
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09.10.2024 13:57 Ответить
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09.10.2024 14:04 Ответить
До речі, хороші добрива... перевірено грунтами України.. Користуйтесь, русня..
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09.10.2024 14:04 Ответить
це ж треба так понапиватися.. як свині валяються.
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09.10.2024 14:07 Ответить
ще й в шльопанцях )
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09.10.2024 14:34 Ответить
жіночі капці...
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09.10.2024 16:12 Ответить
Добре..
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09.10.2024 14:11 Ответить
Підорасня!.. Звиняйте за русизми. Бо дивлюсь, і зуби стискаю. Гниди...
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09.10.2024 14:13 Ответить
Курські солов"і будуть відспівувати
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09.10.2024 14:15 Ответить
Гарнюні!Бажаю,щоб усі кацапи так виглядали.Амінь!
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09.10.2024 14:24 Ответить
щонайменше 3 -є живих симулянтів, особливо той, що одним оком косив на коптер... Потрібно добивати
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09.10.2024 14:33 Ответить
Ну там тіла у курскій області, а голови вже у бєлгородській...
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09.10.2024 14:35 Ответить
Защітнікі атєчєства.
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09.10.2024 15:08 Ответить
На рукаві якір...Щовін шукає? крейсер мацква?
тут тільки чорнозем...
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09.10.2024 15:44 Ответить
Шо?
Штурмовик у тапках?!
Де онучі???
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09.10.2024 16:45 Ответить
😀
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09.10.2024 16:53 Ответить
Ты не шаришь, это последний тренд в лаптестроении.
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09.10.2024 17:23 Ответить
Ааа, нуда-нуда...
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09.10.2024 23:20 Ответить
судячи з одягу та взуття - якісь партизани?
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09.10.2024 16:48 Ответить
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09.10.2024 17:22 Ответить
Отой Наполеон усередині відео прикидався шлангом, а сам хитро підглядав за дроном.
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09.10.2024 23:19 Ответить
 
 