Штурмовая группа из 16 оккупантов уничтожена на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины из 80-й ОДШБр разбили штурмовую группу из 16 оккупантов на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен результат боевой работы украинских бойцов, опубликована в соцсетях .

"Разбитая в Курской области российская штурмовая группа численностью 16 человек уверенно закрепляется на более выгодных рубежах. Работа воинов подразделения Pride Group 2-го батальона 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады", - пишет в комментарии автор публикации.

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