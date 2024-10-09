Штурмовая группа из 16 оккупантов уничтожена на Курщине. ВИДЕО
Украинские воины из 80-й ОДШБр разбили штурмовую группу из 16 оккупантов на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен результат боевой работы украинских бойцов, опубликована в соцсетях .
"Разбитая в Курской области российская штурмовая группа численностью 16 человек уверенно закрепляется на более выгодных рубежах. Работа воинов подразделения Pride Group 2-го батальона 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады", - пишет в комментарии автор публикации.
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+8 saimansay
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+8 Ватник Дзедываевалов
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+8 zloj pens #587166
показать весь комментарий09.10.2024 14:24 Ссылка
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тут тільки чорнозем...
Штурмовик у тапках?!
Де онучі???