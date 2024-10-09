Штурмова група із 16 окупантів знищена на Курщині. ВIДЕО
Українські воїни із 80-ї ОДШБр розбили штурмову групу із 16 окупантів на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований результат бойової роботи українських бійців, опублікований у соцмережах.
"Розбита в Курській області російська штурмова група чисельністю 16 осіб впевнено закріплюється більш вигідних рубежах. Робота воїнів підрозділу Pride Group 2-го батальйону 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади", - пише у коментарі автор публікації.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО
тут тільки чорнозем...
Штурмовик у тапках?!
Де онучі???