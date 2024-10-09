УКР
Штурмова група із 16 окупантів знищена на Курщині. ВIДЕО

Українські воїни із 80-ї ОДШБр розбили штурмову групу із 16 окупантів на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований результат бойової роботи українських бійців, опублікований у соцмережах. 

"Розбита в Курській області російська штурмова група чисельністю 16 осіб впевнено закріплюється більш вигідних рубежах. Робота воїнів підрозділу Pride Group 2-го батальйону 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорив" в Курській області. ВIДЕО

армія рф (18528) знищення (8055) 80 окрема десантно-штурмова бригада (158) Курськ (1197)
Освабаділі Курщину від самих себе до дня вихода в трубку лілі-путіна 👍
показати весь коментар
09.10.2024 13:57 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 14:04 Відповісти
До речі, хороші добрива... перевірено грунтами України.. Користуйтесь, русня..
показати весь коментар
09.10.2024 14:04 Відповісти
це ж треба так понапиватися.. як свині валяються.
показати весь коментар
09.10.2024 14:07 Відповісти
ще й в шльопанцях )
показати весь коментар
09.10.2024 14:34 Відповісти
жіночі капці...
показати весь коментар
09.10.2024 16:12 Відповісти
Добре..
показати весь коментар
09.10.2024 14:11 Відповісти
Підорасня!.. Звиняйте за русизми. Бо дивлюсь, і зуби стискаю. Гниди...
показати весь коментар
09.10.2024 14:13 Відповісти
Курські солов"і будуть відспівувати
показати весь коментар
09.10.2024 14:15 Відповісти
Гарнюні!Бажаю,щоб усі кацапи так виглядали.Амінь!
показати весь коментар
09.10.2024 14:24 Відповісти
щонайменше 3 -є живих симулянтів, особливо той, що одним оком косив на коптер... Потрібно добивати
показати весь коментар
09.10.2024 14:33 Відповісти
Ну там тіла у курскій області, а голови вже у бєлгородській...
показати весь коментар
09.10.2024 14:35 Відповісти
Защітнікі атєчєства.
показати весь коментар
09.10.2024 15:08 Відповісти
На рукаві якір...Щовін шукає? крейсер мацква?
тут тільки чорнозем...
показати весь коментар
09.10.2024 15:44 Відповісти
Шо?
Штурмовик у тапках?!
Де онучі???
показати весь коментар
09.10.2024 16:45 Відповісти
😀
показати весь коментар
09.10.2024 16:53 Відповісти
Ты не шаришь, это последний тренд в лаптестроении.
показати весь коментар
09.10.2024 17:23 Відповісти
Ааа, нуда-нуда...
показати весь коментар
09.10.2024 23:20 Відповісти
судячи з одягу та взуття - якісь партизани?
показати весь коментар
09.10.2024 16:48 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 17:22 Відповісти
Отой Наполеон усередині відео прикидався шлангом, а сам хитро підглядав за дроном.
показати весь коментар
09.10.2024 23:19 Відповісти
 
 