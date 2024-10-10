РУС
Россияне обстреливают Херсон: Ранен мужчина (обновлено)

Росіяни обстрілюють Херсон

Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"ХЕРСОН под вражеским обстрелом", - отметил он.

По данным СМИ, в городе прогремели взрывы.

Позже в ОВА сообщили, что в результате утренних обстрелов пострадал 56-летний мужчина, находившийся на улице.

Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и обломочным ранением ноги.

