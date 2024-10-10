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Новини Війна
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Росіяни обстрілюють Херсон: Поранено чоловіка (оновлено)

Росіяни обстрілюють Херсон

Російські окупаційні війська завдають ударів по Херсону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"ХЕРСОН під ворожим обстрілом", - зазначив він.

За даними ЗМІ, у місті пролунали вибухи.

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок ранкового обстрілу постраждав 56-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

Читайте: Війська РФ ударили дроном по Херсону: загинув чоловік

Автор: 

обстріл (28993) Херсон (3416)


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