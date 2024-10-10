Росіяни обстрілюють Херсон: Поранено чоловіка (оновлено)
Російські окупаційні війська завдають ударів по Херсону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.
"ХЕРСОН під ворожим обстрілом", - зазначив він.
За даними ЗМІ, у місті пролунали вибухи.
Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок ранкового обстрілу постраждав 56-річний чоловік, який перебував на вулиці.
Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.
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