Более 140 украинских БПЛА допустили к эксплуатации с начала года, - Минобороны
С начала года Министерство обороны допустило к эксплуатации более 140 беспилотных авиационных и 33 наземных роботизированных комплексов отечественного производства.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
В 2023 году было кодифицировано 60 БПАК и 9 НРК украинского производства, отметили в министерстве.
"Из всех беспилотников (воздушных и наземных), разрешенных для использования в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала. Это свидетельствует об оживлении оружейного производства в Украине.
Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБу, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и т.д.", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль