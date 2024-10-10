Более 140 украинских БПЛА допустили к эксплуатации с начала года, - Минобороны

С начала года Министерство обороны допустило к эксплуатации более 140 беспилотных авиационных и 33 наземных роботизированных комплексов отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В 2023 году было кодифицировано 60 БПАК и 9 НРК украинского производства, отметили в министерстве.

"Из всех беспилотников (воздушных и наземных), разрешенных для использования в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала. Это свидетельствует об оживлении оружейного производства в Украине.

Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБу, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и т.д.", - говорится в сообщении.

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