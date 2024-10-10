РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10307 посетителей онлайн
Новости Война
475 5

Более 140 украинских БПЛА допустили к эксплуатации с начала года, - Минобороны

Міноборони допустило до експлуатації понад 140 українських безпілотників

С начала года Министерство обороны допустило к эксплуатации более 140 беспилотных авиационных и 33 наземных роботизированных комплексов отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В 2023 году было кодифицировано 60 БПАК и 9 НРК украинского производства, отметили в министерстве.

"Из всех беспилотников (воздушных и наземных), разрешенных для использования в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала. Это свидетельствует об оживлении оружейного производства в Украине.

Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБу, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и т.д.", - говорится в сообщении.

Также смотрите: С начала года к использованию в Силах обороны допущено 175 образцов автотранспорта, 76 из них - отечественного производства, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3718) Минобороны (9400)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все допускають-допускають, а дронами волонтери займаються
показать весь комментарий
10.10.2024 13:37 Ответить
Кожне відомство ліпить своє. Замість об'єднатися, та зробити якісніше. 140 назв - це, мабуть, забагато.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:39 Ответить
Назви не озвучені.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:47 Ответить
Зе, Де твої безпілотники7Знову збрехав,як завжди.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:40 Ответить
потрібні не дрони а брудні ядерні бомби .
показать весь комментарий
10.10.2024 13:44 Ответить
 
 