Понад 140 українських БПЛА допустили до експлуатації від початку року, - Міноборони
Від початку року Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 140 безпілотних авіаційних та 33 наземних роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
У 2023 році було кодифіковано 60 БпАК та 9 НРК українського виробництва, зазначили у міністерстві.
"З усіх безпілотників (повітряних та наземних), дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України.
Серед дозволених для використання у Силах оборони України є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо", - йдеться в повідомленні.
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Валерій Кваша
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drowsy_cat
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