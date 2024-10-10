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Понад 140 українських БПЛА допустили до експлуатації від початку року, - Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації понад 140 українських безпілотників

Від початку року Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 140 безпілотних авіаційних та 33 наземних роботизованих комплексів вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У 2023 році було кодифіковано 60 БпАК та 9 НРК українського виробництва, зазначили у міністерстві.

"З усіх безпілотників (повітряних та наземних), дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України.

Серед дозволених для використання у Силах оборони України є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Оператор дрона-камікадзе у повітрі відновлює контроль над БПЛА після невдалої атаки і з другої спроби збиває ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4293) Міноборони (7455)


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Все допускають-допускають, а дронами волонтери займаються
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10.10.2024 13:37 Відповісти
Кожне відомство ліпить своє. Замість об'єднатися, та зробити якісніше. 140 назв - це, мабуть, забагато.
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10.10.2024 13:39 Відповісти
Назви не озвучені.
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10.10.2024 15:47 Відповісти
Зе, Де твої безпілотники7Знову збрехав,як завжди.
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10.10.2024 13:40 Відповісти
потрібні не дрони а брудні ядерні бомби .
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10.10.2024 13:44 Відповісти
 
 