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Оператор дрона-камікадзе у повітрі відновлює контроль над БПЛА після невдалої атаки і з другої спроби збиває ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе знищив російський розвідувальний БПЛА "Zala" у повітряному бою на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атак українського безпілотника опублікований у соцмережах. На записі видно, що перша атака була досить невдалою - перехоплювач відбив ворожому крилу гвинт, але не здетонувала бойова частина. Операторові вдалося "піймати" FPV під час падіння, стабілізував його та повторно вдарити. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони-камікадзе знищили чотири ворожих БПЛА: два "Supercam", "Zala" та "Орлан". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) безпілотник (4293) знищення (7477) бій (176)


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Топ коментарі
+13
рашистские ******
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10.10.2024 13:27
+5
Коли вже з'явиться дрон-тореадор, який таким "Zala" буде встромлять гарпунець з парашутом.
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10.10.2024 13:49
+4
Все вірно.
Вид з Кізомис(а) на Дідове озеро.
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10.10.2024 14:41
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рашистские ******
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10.10.2024 13:27 Відповісти
дельта Дніпра?
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10.10.2024 13:36 Відповісти
так, цікаво, де це? здається мені, що може там, де водосховище було..., багато якихось водойм
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10.10.2024 13:44 Відповісти
Все вірно.
Вид з Кізомис(а) на Дідове озеро.
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10.10.2024 14:41 Відповісти
Так після першого удара на "Zala" вже лопасті відпали і він летить по інерції і скоро впаде, можна було другий раз не бити.
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10.10.2024 13:41 Відповісти
Коли вже з'явиться дрон-тореадор, який таким "Zala" буде встромлять гарпунець з парашутом.
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10.10.2024 13:49 Відповісти
Дистанційний підрив БЧ зовсім не застосовується?
Відпала б необхідність точного влучання в ворожий об'єкт.
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10.10.2024 13:49 Відповісти
Є певний час "реагування" дрона на управління. На швидкостях в ~100 км/годину вірогідність пошкодити хмарою елементів ураження за ручного керування - невелика.

Для порівняння: ракета для БУК-М1 має ~6000 елементів ураження типу "двутавр" та її БЧ важить ~70 кг. Це дозволяє знищувати цілі при підриві "десь в районі десятків метрів від цілі".

Очевидно, що дрон-камікадзе на собі тягне не більше 500 грамів БЧ. І не здатен доставити до цілі достатню кількість вибухівки та елементів.

Тож хлопцям доводиться снайперити в управлінні. З контактними підривниками.
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10.10.2024 18:17 Відповісти
Дякую)
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11.10.2024 07:47 Відповісти
Вроде при сбитии должна быть потеря связи, в виде Glitch no signal, а не темный экран?
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10.10.2024 13:50 Відповісти
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11.10.2024 04:18 Відповісти
 
 