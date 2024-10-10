Оператор дрона-камікадзе у повітрі відновлює контроль над БПЛА після невдалої атаки і з другої спроби збиває ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе знищив російський розвідувальний БПЛА "Zala" у повітряному бою на південному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атак українського безпілотника опублікований у соцмережах. На записі видно, що перша атака була досить невдалою - перехоплювач відбив ворожому крилу гвинт, але не здетонувала бойова частина. Операторові вдалося "піймати" FPV під час падіння, стабілізував його та повторно вдарити.
Топ коментарі
+13 Bander UA
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+5 valeriy svan
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+4 Толя Онопрієнко
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Вид з Кізомис(а) на Дідове озеро.
Відпала б необхідність точного влучання в ворожий об'єкт.
Для порівняння: ракета для БУК-М1 має ~6000 елементів ураження типу "двутавр" та її БЧ важить ~70 кг. Це дозволяє знищувати цілі при підриві "десь в районі десятків метрів від цілі".
Очевидно, що дрон-камікадзе на собі тягне не більше 500 грамів БЧ. І не здатен доставити до цілі достатню кількість вибухівки та елементів.
Тож хлопцям доводиться снайперити в управлінні. З контактними підривниками.