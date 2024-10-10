Оператор дрона-камікадзе у повітрі відновлює контроль над БПЛА після невдалої атаки і з другої спроби збиває ворожий безпілотник "Zala". ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе знищив російський розвідувальний БПЛА "Zala" у повітряному бою на південному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атак українського безпілотника опублікований у соцмережах. На записі видно, що перша атака була досить невдалою - перехоплювач відбив ворожому крилу гвинт, але не здетонувала бойова частина. Операторові вдалося "піймати" FPV під час падіння, стабілізував його та повторно вдарити.

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