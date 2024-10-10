Оператор дрона-камикадзе в воздухе восстанавливает контроль над БПЛА после неудачной атаки и со второй попытки сбивает вражеский беспилотник "Zala". ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе уничтожил российский разведывательный БПЛА "Zala" в воздушном бою на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атак украинского беспилотника опубликована в соцсетях. На записи видно, что первая атака была довольно неудачной - перехватчик отбил вражескому крылу винт, но не сдетонировала боевая часть. Оператору удалось "поймать" FPV во время падения, стабилизировать его и повторно ударить.

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