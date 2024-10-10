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Новости Видео Война
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Оператор дрона-камикадзе в воздухе восстанавливает контроль над БПЛА после неудачной атаки и со второй попытки сбивает вражеский беспилотник "Zala". ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе уничтожил российский разведывательный БПЛА "Zala" в воздушном бою на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атак украинского беспилотника опубликована в соцсетях. На записи видно, что первая атака была довольно неудачной - перехватчик отбил вражескому крылу винт, но не сдетонировала боевая часть. Оператору удалось "поймать" FPV во время падения, стабилизировать его и повторно ударить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны-камикадзе уничтожили четыре вражеских БПЛА: два "Supercam", "Zala" и "Орлан". ВИДЕО

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армия РФ (19547) беспилотник (3718) уничтожение (7148) бой (176)


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Топ комментарии
+13
рашистские ******
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10.10.2024 13:27
+5
Коли вже з'явиться дрон-тореадор, який таким "Zala" буде встромлять гарпунець з парашутом.
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10.10.2024 13:49
+4
Все вірно.
Вид з Кізомис(а) на Дідове озеро.
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10.10.2024 14:41
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рашистские ******
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10.10.2024 13:27 Ответить
дельта Дніпра?
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10.10.2024 13:36 Ответить
так, цікаво, де це? здається мені, що може там, де водосховище було..., багато якихось водойм
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10.10.2024 13:44 Ответить
Все вірно.
Вид з Кізомис(а) на Дідове озеро.
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10.10.2024 14:41 Ответить
Так після першого удара на "Zala" вже лопасті відпали і він летить по інерції і скоро впаде, можна було другий раз не бити.
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10.10.2024 13:41 Ответить
Коли вже з'явиться дрон-тореадор, який таким "Zala" буде встромлять гарпунець з парашутом.
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10.10.2024 13:49 Ответить
Дистанційний підрив БЧ зовсім не застосовується?
Відпала б необхідність точного влучання в ворожий об'єкт.
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10.10.2024 13:49 Ответить
Є певний час "реагування" дрона на управління. На швидкостях в ~100 км/годину вірогідність пошкодити хмарою елементів ураження за ручного керування - невелика.

Для порівняння: ракета для БУК-М1 має ~6000 елементів ураження типу "двутавр" та її БЧ важить ~70 кг. Це дозволяє знищувати цілі при підриві "десь в районі десятків метрів від цілі".

Очевидно, що дрон-камікадзе на собі тягне не більше 500 грамів БЧ. І не здатен доставити до цілі достатню кількість вибухівки та елементів.

Тож хлопцям доводиться снайперити в управлінні. З контактними підривниками.
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10.10.2024 18:17 Ответить
Дякую)
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11.10.2024 07:47 Ответить
Вроде при сбитии должна быть потеря связи, в виде Glitch no signal, а не темный экран?
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10.10.2024 13:50 Ответить
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11.10.2024 04:18 Ответить
 
 