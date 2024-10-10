Оператор дрона-камикадзе в воздухе восстанавливает контроль над БПЛА после неудачной атаки и со второй попытки сбивает вражеский беспилотник "Zala". ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе уничтожил российский разведывательный БПЛА "Zala" в воздушном бою на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атак украинского беспилотника опубликована в соцсетях. На записи видно, что первая атака была довольно неудачной - перехватчик отбил вражескому крылу винт, но не сдетонировала боевая часть. Оператору удалось "поймать" FPV во время падения, стабилизировать его и повторно ударить.
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+13 Bander UA
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показать весь комментарий10.10.2024 14:41 Ссылка
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Вид з Кізомис(а) на Дідове озеро.
Відпала б необхідність точного влучання в ворожий об'єкт.
Для порівняння: ракета для БУК-М1 має ~6000 елементів ураження типу "двутавр" та її БЧ важить ~70 кг. Це дозволяє знищувати цілі при підриві "десь в районі десятків метрів від цілі".
Очевидно, що дрон-камікадзе на собі тягне не більше 500 грамів БЧ. І не здатен доставити до цілі достатню кількість вибухівки та елементів.
Тож хлопцям доводиться снайперити в управлінні. З контактними підривниками.