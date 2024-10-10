РФ ударила по Черкасской Лозовой на Харьковщине: Пострадали 5 человек, в том числе 3 детей (обновлено)

Российские войска атаковали Харьков КАБом, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы заявили, что РФ выпустила КАБ на Харьков.

Общественное сообщило, что в Харькове прогремел взрыв. Вероятно, за пределами города.

Впоследствии глава ОВА Синегубов заявил, что РФ ударила по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. Известно о 5 пострадавших.

Среди пострадавших трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс. Также повреждены частные дома.

Читайте: В результате российских авиаатак на Харьков и пригород пострадала женщина. ФОТОрепортаж