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Новости Война
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РФ ударила по Черкасской Лозовой на Харьковщине: Пострадали 5 человек, в том числе 3 детей (обновлено)

РФ атакувала Харків КАБом

Российские войска атаковали Харьков КАБом, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы заявили, что РФ выпустила КАБ на Харьков.

Общественное сообщило, что в Харькове прогремел взрыв. Вероятно, за пределами города.

Впоследствии глава ОВА Синегубов заявил, что РФ ударила по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. Известно о 5 пострадавших.

Среди пострадавших трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс. Также повреждены частные дома.

Читайте: В результате российских авиаатак на Харьков и пригород пострадала женщина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27626) Харьков (7546) КАБ (376)


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Враг очень хочет доказать что бомбы и самолеты у него бесконечны и бомбить он будет все равно пока все не порушит. Враг явно остервенел до предела. Каждый удар по аэродрому - и сразу месть.
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10.10.2024 15:24 Ответить
Рютте приїзджай разом з усіма членами нато тоді швидше зрозумієте для чого дозвіл на далекобійну зброю... .
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10.10.2024 15:45 Ответить
расея це не держава, це злочинне терористичне утворення ,це ще раз підтверджує що воювати з мирним населенням можут лише рашиські терористи ,путін коли ти здохнеш ,а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
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10.10.2024 16:18 Ответить
Что бы бороться с КАБами нужен ЗРК с ОЛС ближнего радиуса действияю Их есть у нас. Но проблема. Клоуны не дали денег на его серийное производство.
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10.10.2024 21:31 Ответить
 
 