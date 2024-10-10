РФ ударила по Черкасской Лозовой на Харьковщине: Пострадали 5 человек, в том числе 3 детей (обновлено)
Российские войска атаковали Харьков КАБом, в городе прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы заявили, что РФ выпустила КАБ на Харьков.
Общественное сообщило, что в Харькове прогремел взрыв. Вероятно, за пределами города.
Впоследствии глава ОВА Синегубов заявил, что РФ ударила по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. Известно о 5 пострадавших.
Среди пострадавших трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс. Также повреждены частные дома.
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Oleksander Khomenko
показать весь комментарий10.10.2024 15:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владтмир Пометун
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володимир омельянов
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Jolli Rabbit
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