Вследствие российских авиаатак на Харьков и пригород пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг сегодня, 9 октября, снова нанес авиаудары по Харькову и пригороду, в результате чего пострадала мирная жительница.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вооруженные силы РФ нанесли очередные удары с тактической авиации по Харькову и пригороду около 15:30.
В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание авиационного боеприпаса по открытой местности. В шести многоквартирных домах выбиты окна. Ранение стеклом получила 81-летняя женщина.
Кроме того, в с. Слатино в результате авиаудара повреждены по меньшей мере 10 частных жилых домов. Без пострадавших.
По предварительным данным, для обстрела враг использовал ФАБ-250 с УМПК.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову, удар КАБом зафиксирован по открытой территории. Информации о пострадавших не было.
