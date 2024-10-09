Вследствие российских авиаатак на Харьков и пригород пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг сегодня, 9 октября, снова нанес авиаудары по Харькову и пригороду, в результате чего пострадала мирная жительница.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вооруженные силы РФ нанесли очередные удары с тактической авиации по Харькову и пригороду около 15:30.



В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание авиационного боеприпаса по открытой местности. В шести многоквартирных домах выбиты окна. Ранение стеклом получила 81-летняя женщина.





Кроме того, в с. Слатино в результате авиаудара повреждены по меньшей мере 10 частных жилых домов. Без пострадавших.



По предварительным данным, для обстрела враг использовал ФАБ-250 с УМПК.

Читайте также: Авиаудары по Харькову 8 октября: В больницах остаются 16 человек, два человека – в тяжелом состоянии





Ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову, удар КАБом зафиксирован по открытой территории. Информации о пострадавших не было.