Унаслідок російських авіаатак на Харків та передмістя постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Ворог сьогодні, 9 жовтня, знову завдав авіаударів по Харкову та передмістю, унаслідок чого постраждала мирна мешканка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, збройні сили РФ завдали чергових ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю близько 15:30.



У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу по відкритій місцевості. У шести багатоквартирних будинках вибито вікна. Поранення склом дістала 81-річна жінка.





Крім того, у с. Слатине внаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків. Без постраждалих.



За попередніми даними, для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Харкову, удар КАБом зафіксовано по відкритій території. Інформації про постраждалих не було.