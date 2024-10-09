Унаслідок російських авіаатак на Харків та передмістя постраждала жінка. ФОТОрепортаж
Ворог сьогодні, 9 жовтня, знову завдав авіаударів по Харкову та передмістю, унаслідок чого постраждала мирна мешканка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, збройні сили РФ завдали чергових ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю близько 15:30.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу по відкритій місцевості. У шести багатоквартирних будинках вибито вікна. Поранення склом дістала 81-річна жінка.
Крім того, у с. Слатине внаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків. Без постраждалих.
За попередніми даними, для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Харкову, удар КАБом зафіксовано по відкритій території. Інформації про постраждалих не було.
