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Новини Війна
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РФ вдарила по Черкаській Лозовій на Харківщині: Постраждали 5 осіб, зокрема 3 дітей (оновлено)

РФ атакувала Харків КАБом

Російські війська атакували Харків КАБом, у місті пролунав вибух. Відомо про удар по селу Черкаська Лозова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили, що РФ випустила КАБ на Харків.

Суспільне повідомило, що у Харкову пролунав вибух. Ймовірно, за межами міста.

Згодом глава ОВА Синєгубов заявив, що РФ вдарила по с. Черкаська Лозова Харківського району. Відомо про 5 постраждалих.

Серед постраждалих троє дітей: 2, 5 та 15 років з гострою реакцією на стрес. Також пошкоджено приватні будинки.

Читайте: Унаслідок російських авіаатак на Харків та передмістя постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28993) Харків (5665) КАБ (377)


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Враг очень хочет доказать что бомбы и самолеты у него бесконечны и бомбить он будет все равно пока все не порушит. Враг явно остервенел до предела. Каждый удар по аэродрому - и сразу месть.
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10.10.2024 15:24 Відповісти
Рютте приїзджай разом з усіма членами нато тоді швидше зрозумієте для чого дозвіл на далекобійну зброю... .
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10.10.2024 15:45 Відповісти
расея це не держава, це злочинне терористичне утворення ,це ще раз підтверджує що воювати з мирним населенням можут лише рашиські терористи ,путін коли ти здохнеш ,а разом з тобою піде в небуття огидний "русский мир".
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10.10.2024 16:18 Відповісти
Что бы бороться с КАБами нужен ЗРК с ОЛС ближнего радиуса действияю Их есть у нас. Но проблема. Клоуны не дали денег на его серийное производство.
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10.10.2024 21:31 Відповісти
 
 