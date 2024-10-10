РФ вдарила по Черкаській Лозовій на Харківщині: Постраждали 5 осіб, зокрема 3 дітей (оновлено)
Російські війська атакували Харків КАБом, у місті пролунав вибух. Відомо про удар по селу Черкаська Лозова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили заявили, що РФ випустила КАБ на Харків.
Суспільне повідомило, що у Харкову пролунав вибух. Ймовірно, за межами міста.
Згодом глава ОВА Синєгубов заявив, що РФ вдарила по с. Черкаська Лозова Харківського району. Відомо про 5 постраждалих.
Серед постраждалих троє дітей: 2, 5 та 15 років з гострою реакцією на стрес. Також пошкоджено приватні будинки.
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Oleksander Khomenko
показати весь коментар10.10.2024 15:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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