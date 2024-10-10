Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета
Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШВ. Такие бронежилеты будут особенно полезными для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты", - отметили в Минобороны.
Комплектность облегченного бронежилета состоит из основных и дополнительных элементов.
Основной комплект состоит из таких элементов:
- чехол фронтальный с мягким и жестким бронеэлементом;
- чехол фронтальный с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками;
- камербанд (выполненный по аналогии с системой "skeleton");
- боковые чехлы с мягким баллистическим элементом;
- чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.
Дополнительные элементы комплекта:
- защита шеи;
- защита плеч;
- защита паха;
- ремень разгрузочный тактический защитный;
- защита копчика;
- защита бедер;
- защита внутренней области бедер;
- конструктивное решение для военнослужащих-женщин;
- элемент придания предмету положительной плавучести.
Дополнительные элементы комплекта поставки определяются заказчиком.
Все дополнительные элементы облегченного бронежилета имеют мягкую баллистическую защиту. Все мягкие бронеэлементы облегченного бронежилета имеют класс защиты 1, жесткие бронеэлементы имеют класс защиты 6+.
Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах - S, M, L и XL. Масса облегченного бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг в зависимости от размера и комплектации.
Утверждение образца-эталона "Бронежилет облегченный" позволит закупать новые образцы средств индивидуальной защиты и расширить круг поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ.
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Значить, до такого броніка треба видавати калаш "весло", а не ксюху...