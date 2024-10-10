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Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета

зразок полегшеного бронежилету

Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШВ. Такие бронежилеты будут особенно полезными для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты", - отметили в Минобороны.

Комплектность облегченного бронежилета состоит из основных и дополнительных элементов.

Основной комплект состоит из таких элементов:

  • чехол фронтальный с мягким и жестким бронеэлементом;
  • чехол фронтальный с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками;
  • камербанд (выполненный по аналогии с системой "skeleton");
  • боковые чехлы с мягким баллистическим элементом;
  • чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.

Дополнительные элементы комплекта:

  • защита шеи;
  • защита плеч;
  • защита паха;
  • ремень разгрузочный тактический защитный;
  • защита копчика;
  • защита бедер;
  • защита внутренней области бедер;
  • конструктивное решение для военнослужащих-женщин;
  • элемент придания предмету положительной плавучести.

Дополнительные элементы комплекта поставки определяются заказчиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета. ФОТО

Все дополнительные элементы облегченного бронежилета имеют мягкую баллистическую защиту. Все мягкие бронеэлементы облегченного бронежилета имеют класс защиты 1, жесткие бронеэлементы имеют класс защиты 6+.

Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах - S, M, L и XL. Масса облегченного бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг в зависимости от размера и комплектации.

Утверждение образца-эталона "Бронежилет облегченный" позволит закупать новые образцы средств индивидуальной защиты и расширить круг поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ.

Также читайте: Минобороны начало испытания "плавучих бронежилетов" для нужд ВМС ВСУ. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9400) Бронежилет (131)


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Правила форума Совет форумчан
Капець який "полегшений"...
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10.10.2024 17:01 Ответить
Стандартный "Корсар" 14 кг., так что да.
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10.10.2024 17:05 Ответить
Ну і яка адекватна людина той " корсар" носить?
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10.10.2024 18:52 Ответить
Придумайте більш легкий
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10.10.2024 17:38 Ответить
Есть легче и прочнее, но они очень дорогие
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10.10.2024 18:03 Ответить
... елемент надання предмету позитивної плавучості.

Значить, до такого броніка треба видавати калаш "весло", а не ксюху...
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10.10.2024 17:44 Ответить
С...ка. Довбодятли. І що там полегшеного?
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10.10.2024 18:40 Ответить
Натягніть його на Наполеона Найвеличнішого і дайте автоматну чергу з 30м в груди звичайним 5,45мм ПС
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10.10.2024 20:32 Ответить
На початку віни в 2014 купували підшефному підрозділу кевларові броніки в ЄС для поліції. Навіть вони врятували багато життів.
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10.10.2024 20:59 Ответить
 
 