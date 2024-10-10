Минобороны утвердило образец облегченного бронежилета

Главное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило образец-эталон облегченного бронежилета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Облегченный бронежилет обеспечивает высокий уровень защиты и комфорт при выполнении боевых задач, в частности для военных ССО и ДШВ. Такие бронежилеты будут особенно полезными для военнослужащих в разведгруппах и подразделениях, где важно сочетать легкость, мобильность и надежность защиты", - отметили в Минобороны.

Комплектность облегченного бронежилета состоит из основных и дополнительных элементов.

Основной комплект состоит из таких элементов:

чехол фронтальный с мягким и жестким бронеэлементом;

чехол фронтальный с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом и плечевыми накладками;

камербанд (выполненный по аналогии с системой "skeleton");

боковые чехлы с мягким баллистическим элементом;

чехол защиты кишечника в виде сумки с мягким баллистическим элементом.

Дополнительные элементы комплекта:

защита шеи;

защита плеч;

защита паха;

ремень разгрузочный тактический защитный;

защита копчика;

защита бедер;

защита внутренней области бедер;

конструктивное решение для военнослужащих-женщин;

элемент придания предмету положительной плавучести.

Дополнительные элементы комплекта поставки определяются заказчиком.

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Все дополнительные элементы облегченного бронежилета имеют мягкую баллистическую защиту. Все мягкие бронеэлементы облегченного бронежилета имеют класс защиты 1, жесткие бронеэлементы имеют класс защиты 6+.

Облегченный бронежилет выполняется в четырех размерах - S, M, L и XL. Масса облегченного бронежилета составляет от 7,5 до 12 кг в зависимости от размера и комплектации.

Утверждение образца-эталона "Бронежилет облегченный" позволит закупать новые образцы средств индивидуальной защиты и расширить круг поставщиков для удовлетворения потребностей ВСУ.

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