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Новости
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Бесплатное питание учащихся начальных классов: когда заработает программа и что нужно сделать родителям

Шкільне харчування

Средства из бюджета на бесплатное питание учеников младших классов начали поступать в области и громады. Далее громады должны утвердить их использование на сессии местного совета. Родители могут проявить активность и побудить местные власти ускорить этот процесс.

Об этом говорится в разъяснении Офиса образовательного омбудсмена по бесплатному питанию учащихся начальных классов, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Кабинет Министров Украины предоставил средства (субвенцию) из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования в 2024 году. Соответствующее постановление № 1145 было утверждено 4 октября 2024 года.

Какие школы получат средства на питание

Обратите внимание, что ученики обеспечиваются одноразовым горячим питанием, независимо от того, сколько раз питается ребенок в течение дня. То есть бесплатным может быть или завтрак, или обед. Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения.

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За эти средства закупаются продукты питания, если в заведении образования есть повара и они готовят еду для учащихся. В этом случае средствами обеспечивается 100 % стоимости продуктов питания. Если питание для учеников обеспечивается услугами кейтеринга или аутсорсинга, то за счет средств субвенции оплачивается не более 70 % стоимости такой услуги. Остальные 30 % средств должна выделить местная громада", - объяснили суть программы в Офисе образовательного омбудсмена.

Также в Офисе рассказали, когда средства поступят в учебные заведения и как родители могут на это повлиять.

"Коротко описываем процедуру получения средств и обеспечения бесплатным питанием учеников:

  1. Постановление принято, средства начали поступать в области и громады.
  2. Когда громада получит средства, она должна сделать следующее:

    созвать сессию депутатов громады и внести изменения в Бюджет территориальной громады 2024 года (если питание обеспечивается самостоятельно учебным заведением - готовят повара)

    созвать сессию и внести изменения в Бюджет территориальной громады 2024 года и выделить средства из местного бюджета - 30% от стоимости питания, если учебные заведения пользуются услугами кейтеринга или аутсорсинга.

    И здесь важна роль родителей, чтобы сессия громады прошла вовремя, были оперативно приняты изменения в Бюджет громады и выделены средства (в случае необходимости).

    Ведь в конце 2024 года, если громада не использует средства субвенции, они вернутся обратно в государственный бюджет.

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  3. Громада должна перечислить средства соответствующему органу управления образованием (отделу или управлению образования). Если у учебных заведений есть финансовая автономия, то средства должны быть перечислены в школы.

  4. Закупку продуктов питания осуществляют отделы (управления) образованием или заведения образования.

    В зависимости от суммы закупки, от того, что именно закупается - товары (продукты питания) или услуги кейтеринга или аутсорсинга, продолжительность процедуры закупки в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках" может ориентировочно длиться от 5 дней до 1,5 месяца.

  5. Приготовление пищи, закупленной за счет субвенции или поставки услуг компанией кейтеринга или аутсорсинга.

"Поэтому призываем громады вовремя и оперативно принять необходимые решения для обеспечения бесплатного питания учащихся начальных классов. Родители тоже могут занять активную позицию в этом вопросе, ведь есть громады, где собрать депутатов на сессию проблемно, поэтому советуем активно включаться в процессы самоуправления. Ведь от вашей активности и позиции зависит то, будут ли соблюдаться права ваших детей", - призвали в Офисе образовательного омбудсмена.

Офіс освітнього омбудсмена про безоплатне харчування учнів початкових класів
Офіс освітнього омбудсмена про безоплатне харчування учнів початкових класів
Офіс освітнього омбудсмена про безоплатне харчування учнів початкових класів

Автор: 

школа (3019) еда (354)


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Топ комментарии
+6
А можуть батьки спонукати місцеву владу щоб кошти пішли на потреби ЗСУ? Чи халявний перекус, незрозуміло якої якості, по ціні обіду в кафе це те без чого батьки не бачать подальше існування початкової шкільної освіти?
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10.10.2024 17:04
+3
Блин, помню я коммунальную школу и то как там кормили... Тошнит. А вот, когда перешёл в гимназию, где частники привозили еду по предварительному заказу, а это важно, и по цене готовки дома - я точил за обе щеки. Думаю - это очередной распил бабла.
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10.10.2024 18:42
+2
Харчування це не найбільша проблема у школі..давайте дітей почнемо вчити, а нагодувати зможемо самі..
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10.10.2024 17:13
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Правила форума Совет форумчан
Батькі можуть проявити активність та спонукати місцеву владу пришвидшити цей процес, накинувши на лапу
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10.10.2024 17:03 Ответить
ну коли у лохів інших варіантів немає, то давайте на лапу
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10.10.2024 17:39 Ответить
А можуть батьки спонукати місцеву владу щоб кошти пішли на потреби ЗСУ? Чи халявний перекус, незрозуміло якої якості, по ціні обіду в кафе це те без чого батьки не бачать подальше існування початкової шкільної освіти?
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10.10.2024 17:04 Ответить
коли є у голові, то можна майже все. а коли колхоз-рассвєт, то звиняйте
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10.10.2024 17:41 Ответить
Не тобі з Чехії давати поради як годувати Українських дітей.
Краще в Калових Варах підпали кілька кацапів, що перебралися туди на пмж - буде більше користі.
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10.10.2024 18:30 Ответить
Привіт, дефективний. Ти по життю обіжений?
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10.10.2024 18:54 Ответить
типова відповідь тупої обіженки.
чого ти таке дурне? - тягнете з Європи усю техніку, а коли досвід - то у таких як ти одразу збой мозгів.
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11.10.2024 08:27 Ответить
А що робити батькам ? Здавати гроші.
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10.10.2024 17:12 Ответить
тобі бажано купити нові мізки. але нажаль їх ще не придумали.
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10.10.2024 17:40 Ответить
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10.10.2024 18:44 Ответить
Харчування це не найбільша проблема у школі..давайте дітей почнемо вчити, а нагодувати зможемо самі..
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10.10.2024 17:13 Ответить
аби ото ляпать.
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10.10.2024 17:42 Ответить
Дурило, у мене дві дитини в Києві, а не в Німеччині, навчаються в 9-ому класі.. я точно знаю що кажу.. а ти??
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10.10.2024 17:56 Ответить
Та шо ви йому пояснюєте,він іза бугра ліпше знає,це потужний експерт з бундеса!Можливо з племені зелених какая разніца)
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10.10.2024 18:15 Ответить
прикінь, знаю краще. бо ти і твій дружок, два дибіла, що з совкового конетйнера випали - чого ви виірушуєте за інши? кому підійде ця послуга, буде користуватися. вас же долбойобів ніхто не заставляє нею корситвуатися?
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11.10.2024 08:31 Ответить
Ти сидиш в свому бундесі?от і сиди,і не булькай!Порадник херов...й.
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11.10.2024 11:41 Ответить
що мені робити не українському примітивному лоху як ти розказувати. та шо сиди і не булькай. бабі своїй командуй.
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11.10.2024 20:42 Ответить
Ти хоч речення сформулюй нормально.Шо там в бундесі, пивко попиваєш за допомогу, чи свиням хвости крутиш?Бо рівень твоєї ерудованості аля зелений квартал!
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12.10.2024 13:46 Ответить
ну раз твій примітивний мозок не окучує, то це не одразу "неправильне речення опоента". твій примітивний мозок не може підібрати пропущену букву?
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12.10.2024 15:44 Ответить
Навчання дітей - це ОБОВ'ЯЗОК батьків в першу чергу.
Тому немає що пиняти на зеркало коли писком не вийшов.
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10.10.2024 18:32 Ответить
дурбецало, а чого ти перетягуєш свою ситуацію на всіх? чого ти вирішуєш за всіх? гавкай на кухні, куховарячі, дибіл натуральний.
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11.10.2024 08:29 Ответить
Блин, помню я коммунальную школу и то как там кормили... Тошнит. А вот, когда перешёл в гимназию, где частники привозили еду по предварительному заказу, а это важно, и по цене готовки дома - я точил за обе щеки. Думаю - это очередной распил бабла.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:42 Ответить
 
 