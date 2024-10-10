Бесплатное питание учащихся начальных классов: когда заработает программа и что нужно сделать родителям

Средства из бюджета на бесплатное питание учеников младших классов начали поступать в области и громады. Далее громады должны утвердить их использование на сессии местного совета. Родители могут проявить активность и побудить местные власти ускорить этот процесс.

Об этом говорится в разъяснении Офиса образовательного омбудсмена по бесплатному питанию учащихся начальных классов, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Кабинет Министров Украины предоставил средства (субвенцию) из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования в 2024 году. Соответствующее постановление № 1145 было утверждено 4 октября 2024 года.

Какие школы получат средства на питание

Обратите внимание, что ученики обеспечиваются одноразовым горячим питанием, независимо от того, сколько раз питается ребенок в течение дня. То есть бесплатным может быть или завтрак, или обед. Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения.

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За эти средства закупаются продукты питания, если в заведении образования есть повара и они готовят еду для учащихся. В этом случае средствами обеспечивается 100 % стоимости продуктов питания. Если питание для учеников обеспечивается услугами кейтеринга или аутсорсинга, то за счет средств субвенции оплачивается не более 70 % стоимости такой услуги. Остальные 30 % средств должна выделить местная громада", - объяснили суть программы в Офисе образовательного омбудсмена.

Также в Офисе рассказали, когда средства поступят в учебные заведения и как родители могут на это повлиять.

"Коротко описываем процедуру получения средств и обеспечения бесплатным питанием учеников:

Постановление принято, средства начали поступать в области и громады. Когда громада получит средства, она должна сделать следующее:



созвать сессию депутатов громады и внести изменения в Бюджет территориальной громады 2024 года (если питание обеспечивается самостоятельно учебным заведением - готовят повара)



созвать сессию и внести изменения в Бюджет территориальной громады 2024 года и выделить средства из местного бюджета - 30% от стоимости питания, если учебные заведения пользуются услугами кейтеринга или аутсорсинга.



И здесь важна роль родителей, чтобы сессия громады прошла вовремя, были оперативно приняты изменения в Бюджет громады и выделены средства (в случае необходимости).



Ведь в конце 2024 года, если громада не использует средства субвенции, они вернутся обратно в государственный бюджет.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Запорожье начинают строительство восьмой подземной школы Громада должна перечислить средства соответствующему органу управления образованием (отделу или управлению образования). Если у учебных заведений есть финансовая автономия, то средства должны быть перечислены в школы.



Закупку продуктов питания осуществляют отделы (управления) образованием или заведения образования.



В зависимости от суммы закупки, от того, что именно закупается - товары (продукты питания) или услуги кейтеринга или аутсорсинга, продолжительность процедуры закупки в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках" может ориентировочно длиться от 5 дней до 1,5 месяца.



Приготовление пищи, закупленной за счет субвенции или поставки услуг компанией кейтеринга или аутсорсинга.

"Поэтому призываем громады вовремя и оперативно принять необходимые решения для обеспечения бесплатного питания учащихся начальных классов. Родители тоже могут занять активную позицию в этом вопросе, ведь есть громады, где собрать депутатов на сессию проблемно, поэтому советуем активно включаться в процессы самоуправления. Ведь от вашей активности и позиции зависит то, будут ли соблюдаться права ваших детей", - призвали в Офисе образовательного омбудсмена.





