В Украине ввели бесплатное питание для учащихся начальных классов, - Минобразования

С октября правительство обеспечит бесплатным одноразовым питанием учеников 1-4 классов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Для этого по инициативе президента Украины на 2024 год из бюджета выделено 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным громадам в форме субвенции.

Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов. Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.

Механизм распределения средств субвенции утвержден Кабинетом Министров Украины и обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех учреждениях общего среднего образования страны", - рассказали в министерстве.

Как это будет работать?

Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга. Основные условия для предоставления субвенции: