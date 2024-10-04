В Украине ввели бесплатное питание для учащихся начальных классов, - Минобразования
С октября правительство обеспечит бесплатным одноразовым питанием учеников 1-4 классов.
Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"Для этого по инициативе президента Украины на 2024 год из бюджета выделено 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным громадам в форме субвенции.
Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов. Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.
Механизм распределения средств субвенции утвержден Кабинетом Министров Украины и обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех учреждениях общего среднего образования страны", - рассказали в министерстве.
Как это будет работать?
Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга. Основные условия для предоставления субвенции:
- Горячее питание организуется для всех учащихся начальных классов (1-4 классы).
- В учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным.
- Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом.
- Расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов.
- Все процессы должны соответствовать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 г. №305, нормам НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.
чи чергова ніша де можна скомуниздити бабло для "партії"???
Обіди були запроваджені коли люди жили в злиднях.
Дайте краще, якщо вже так хочеться, грошову допомогу.
Наскільки я памятаю, перед війною харчування було безкоштовне для молодших класів.
Ще...
качество и коррупция обеспечены
Далеко не всі школи працюють, тому неважко оголосити. А там, де працюють, мабуть підключиться Глиняна і буде годувати сміттям в 10 разів дорожче. Ще рахуйте, скільки ******** працівники столової - і діти тільки слиною давитися будуть
Потужно запроваджують…
пляттть..
решта від лукавого, і однозначно в кишеню безбожним чиновникам всіх рівнів
Амінь