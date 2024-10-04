РУС
В Украине ввели бесплатное питание для учащихся начальных классов, - Минобразования

Харчування у школі

С октября правительство обеспечит бесплатным одноразовым питанием учеников 1-4 классов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Для этого по инициативе президента Украины на 2024 год из бюджета выделено 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным громадам в форме субвенции.

Читайте также: В Раде предлагают запретить русский язык на перерывах в школах

Ранее горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов. Государственная субвенция поможет гарантировать надлежащий уровень питания для всех учеников начальных классов, а также будет способствовать формированию правильных пищевых привычек с раннего возраста.

Механизм распределения средств субвенции утвержден Кабинетом Министров Украины и обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех учреждениях общего среднего образования страны", - рассказали в министерстве.

Как это будет работать?

Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга и/или аутсорсинга. Основные условия для предоставления субвенции:

  • Горячее питание организуется для всех учащихся начальных классов (1-4 классы).
  • В учебном заведении организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным.
  • Учебные заведения могут организовывать питание самостоятельно через аутсорсинг или сотрудничать с предприятиями, занимающимися кейтерингом.
  • Расчет стоимости горячего питания для учащихся начальных классов не должен превышать стоимость питания для учащихся 5-11 (12) классов.
  • Все процессы должны соответствовать требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 г. №305, нормам НАССР и законодательству по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов.

школа (3031) Минобразования (1743) еда (356)
+20
Це триндець... Самі скасовують, потім самі ж і запроваджують. Працюють люди.
04.10.2024 19:01 Ответить
+10
Вперше в світі при зеленскому. Раніше ж не було, аякже. І не забудьте, що Сонце, Місяць і Всесвіт були також створені саме зеленским.
04.10.2024 19:26 Ответить
+7
Це ж вже було. (с)
Наскільки я памятаю, перед війною харчування було безкоштовне для молодших класів.
04.10.2024 19:27 Ответить
Це триндець... Самі скасовують, потім самі ж і запроваджують. Працюють люди.
04.10.2024 19:01 Ответить
Зрозуміло, на кого це розраховано. Не всі пам`ятають, що це вже було. Є дуже багато людей, в яких в голові, де повинні бути мізки, зловонна субстанція.
04.10.2024 19:08 Ответить
Так это было буквально 2 года назад. А если были бы мозги - не было бы ЭТОГО при власти.
04.10.2024 20:34 Ответить
Дежавю , десь ми це вже проживали ..... СССР
04.10.2024 20:12 Ответить
а це точно забота про діток,
чи чергова ніша де можна скомуниздити бабло для "партії"???
04.10.2024 19:03 Ответить
Скомуниздити
04.10.2024 20:13 Ответить
оно то и платное никчемное..боюсь представить что там в бесплатном...
04.10.2024 19:05 Ответить
Помиї 100 пудов...мій внук ніколи не їв у шкільній їдальні крім пиріжка
04.10.2024 19:11 Ответить
Все залежить від ФОПа або ж підприємства, які такі послуги надають. У моє дочки у школі все норм. Обіди класні. Ніхто в класі не відмовився.
04.10.2024 19:16 Ответить
Можливо .у нас так
04.10.2024 19:21 Ответить
Пощастило....у нашій школі не їдять
04.10.2024 20:14 Ответить
То це ''меню від скумбрії "?
04.10.2024 19:08 Ответить
Нове місце прибарахлитись. Для кого?
Обіди були запроваджені коли люди жили в злиднях.
Дайте краще, якщо вже так хочеться, грошову допомогу.
04.10.2024 19:11 Ответить
Коли я вчився, то нам давали в їдальні чай і булочку (бутерброд)
04.10.2024 19:25 Ответить
Вперше в світі при зеленскому. Раніше ж не було, аякже. І не забудьте, що Сонце, Місяць і Всесвіт були також створені саме зеленским.
04.10.2024 19:26 Ответить
Це ж вже було. (с)
Наскільки я памятаю, перед війною харчування було безкоштовне для молодших класів.
04.10.2024 19:27 Ответить
Хоч якесь помітне досягнення Ореста Лісового, після липової дисертації звісно. Правда і те "за ініціативи Президента", з рамках його нової передвиборчої кампанії.
04.10.2024 19:28 Ответить
Безоплатне бомбосховище...
Ще...
04.10.2024 19:28 Ответить
Розпил бюджету.
04.10.2024 19:31 Ответить
ну так сразу и обосрали, а питание введут и многим это будет помощь
04.10.2024 19:37 Ответить
проходили это в советских школах
качество и коррупция обеспечены
04.10.2024 22:24 Ответить
Шо, вибори скоро, чи шо? Безкоштовного нічого не буває, це все гроші з бюджету. Краще б адресно малозабезпеченим сім'ям давали гроші
04.10.2024 19:44 Ответить
А шо, прикольно. Дивіться, які ми заїбоцькі!
Далеко не всі школи працюють, тому неважко оголосити. А там, де працюють, мабуть підключиться Глиняна і буде годувати сміттям в 10 разів дорожче. Ще рахуйте, скільки ******** працівники столової - і діти тільки слиною давитися будуть
04.10.2024 19:53 Ответить
Спочатку скасували, а тепер запроваджують???
Потужно запроваджують…
пляттть..
04.10.2024 19:59 Ответить
Працюють...
04.10.2024 20:56 Ответить
спочатку все забрали а потім 2 мільярди у формі субвенції повертають - грабіжники "мелочь по карманах не тирять", тільки цінні речі!
04.10.2024 20:00 Ответить
Дивно, коли я вчився в школі, воно вже було безкоштовним. Знову зелені гниди піаряться...
04.10.2024 20:01 Ответить
Вчитель приготувась вам долі буде по 4000дол зарплата
04.10.2024 20:14 Ответить
Ту0т хіба африкосам щось безплатне є, вроді дітям біженців з України тоже. Дуже "співчуваю" з західних областей халявщикам.
04.10.2024 20:24 Ответить
купи козу-продай козу.....відмінили-повернули....уперше і потужно
04.10.2024 20:39 Ответить
Ще запровадьте у школах нарешті безоплатні штори!
04.10.2024 20:44 Ответить
Нє, нуашо, а чому не в грудні? Жовтень піде на тендери, договори. З листопада може почнуть, онлайн-офлайн через тиждень, Різдво. Може разів зо 10-15 дитині молодших класів перепаде обід з пересидентського плеча. Настає 2025 - і до побачення.
04.10.2024 21:25 Ответить
Засуньте свої сурогатні котлетки з сосисками собі в очко. Це називається відібрати все, вигнати з дому, загнати у стойло а потім кинути кістку. Бо ми найвеличніші і найблагородніші.
04.10.2024 22:21 Ответить
держава має заохочувати доброчинців та карати злодіїв
решта від лукавого, і однозначно в кишеню безбожним чиновникам всіх рівнів
Амінь
04.10.2024 22:22 Ответить
 
 