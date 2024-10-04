В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів, - Міносвіти

Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.

Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом Міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни", - розповіли у міністерстві.

Як це працюватиме?

Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції: