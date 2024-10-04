В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів, - Міносвіти
Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.
"Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.
Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.
Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом Міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни", - розповіли у міністерстві.
Як це працюватиме?
Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:
- Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).
- У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
- Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
- Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
- Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.
чи чергова ніша де можна скомуниздити бабло для "партії"???
Обіди були запроваджені коли люди жили в злиднях.
Дайте краще, якщо вже так хочеться, грошову допомогу.
Наскільки я памятаю, перед війною харчування було безкоштовне для молодших класів.
Ще...
качество и коррупция обеспечены
Далеко не всі школи працюють, тому неважко оголосити. А там, де працюють, мабуть підключиться Глиняна і буде годувати сміттям в 10 разів дорожче. Ще рахуйте, скільки ******** працівники столової - і діти тільки слиною давитися будуть
Потужно запроваджують…
пляттть..
решта від лукавого, і однозначно в кишеню безбожним чиновникам всіх рівнів
Амінь