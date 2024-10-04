УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12117 відвідувачів онлайн
Новини
4 443 35

В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів, - Міносвіти

Харчування у школі

Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.

Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом Міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни", - розповіли у міністерстві.

Як це працюватиме?

Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу. Основні умови для надання субвенції:

  • Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).
  • У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.
  • Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.
  • Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.
  • Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Автор: 

школа (2243) Міносвіти (1427) їжа (433)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Це триндець... Самі скасовують, потім самі ж і запроваджують. Працюють люди.
показати весь коментар
04.10.2024 19:01 Відповісти
+10
Вперше в світі при зеленскому. Раніше ж не було, аякже. І не забудьте, що Сонце, Місяць і Всесвіт були також створені саме зеленским.
показати весь коментар
04.10.2024 19:26 Відповісти
+7
Це ж вже було. (с)
Наскільки я памятаю, перед війною харчування було безкоштовне для молодших класів.
показати весь коментар
04.10.2024 19:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це триндець... Самі скасовують, потім самі ж і запроваджують. Працюють люди.
показати весь коментар
04.10.2024 19:01 Відповісти
Зрозуміло, на кого це розраховано. Не всі пам`ятають, що це вже було. Є дуже багато людей, в яких в голові, де повинні бути мізки, зловонна субстанція.
показати весь коментар
04.10.2024 19:08 Відповісти
Так это было буквально 2 года назад. А если были бы мозги - не было бы ЭТОГО при власти.
показати весь коментар
04.10.2024 20:34 Відповісти
Дежавю , десь ми це вже проживали ..... СССР
показати весь коментар
04.10.2024 20:12 Відповісти
а це точно забота про діток,
чи чергова ніша де можна скомуниздити бабло для "партії"???
показати весь коментар
04.10.2024 19:03 Відповісти
Скомуниздити
показати весь коментар
04.10.2024 20:13 Відповісти
оно то и платное никчемное..боюсь представить что там в бесплатном...
показати весь коментар
04.10.2024 19:05 Відповісти
Помиї 100 пудов...мій внук ніколи не їв у шкільній їдальні крім пиріжка
показати весь коментар
04.10.2024 19:11 Відповісти
Все залежить від ФОПа або ж підприємства, які такі послуги надають. У моє дочки у школі все норм. Обіди класні. Ніхто в класі не відмовився.
показати весь коментар
04.10.2024 19:16 Відповісти
Можливо .у нас так
показати весь коментар
04.10.2024 19:21 Відповісти
Пощастило....у нашій школі не їдять
показати весь коментар
04.10.2024 20:14 Відповісти
То це ''меню від скумбрії "?
показати весь коментар
04.10.2024 19:08 Відповісти
Нове місце прибарахлитись. Для кого?
Обіди були запроваджені коли люди жили в злиднях.
Дайте краще, якщо вже так хочеться, грошову допомогу.
показати весь коментар
04.10.2024 19:11 Відповісти
Коли я вчився, то нам давали в їдальні чай і булочку (бутерброд)
показати весь коментар
04.10.2024 19:25 Відповісти
Вперше в світі при зеленскому. Раніше ж не було, аякже. І не забудьте, що Сонце, Місяць і Всесвіт були також створені саме зеленским.
показати весь коментар
04.10.2024 19:26 Відповісти
Це ж вже було. (с)
Наскільки я памятаю, перед війною харчування було безкоштовне для молодших класів.
показати весь коментар
04.10.2024 19:27 Відповісти
Хоч якесь помітне досягнення Ореста Лісового, після липової дисертації звісно. Правда і те "за ініціативи Президента", з рамках його нової передвиборчої кампанії.
показати весь коментар
04.10.2024 19:28 Відповісти
Безоплатне бомбосховище...
Ще...
показати весь коментар
04.10.2024 19:28 Відповісти
Розпил бюджету.
показати весь коментар
04.10.2024 19:31 Відповісти
ну так сразу и обосрали, а питание введут и многим это будет помощь
показати весь коментар
04.10.2024 19:37 Відповісти
проходили это в советских школах
качество и коррупция обеспечены
показати весь коментар
04.10.2024 22:24 Відповісти
Шо, вибори скоро, чи шо? Безкоштовного нічого не буває, це все гроші з бюджету. Краще б адресно малозабезпеченим сім'ям давали гроші
показати весь коментар
04.10.2024 19:44 Відповісти
А шо, прикольно. Дивіться, які ми заїбоцькі!
Далеко не всі школи працюють, тому неважко оголосити. А там, де працюють, мабуть підключиться Глиняна і буде годувати сміттям в 10 разів дорожче. Ще рахуйте, скільки ******** працівники столової - і діти тільки слиною давитися будуть
показати весь коментар
04.10.2024 19:53 Відповісти
Спочатку скасували, а тепер запроваджують???
Потужно запроваджують…
пляттть..
показати весь коментар
04.10.2024 19:59 Відповісти
Працюють...
показати весь коментар
04.10.2024 20:56 Відповісти
спочатку все забрали а потім 2 мільярди у формі субвенції повертають - грабіжники "мелочь по карманах не тирять", тільки цінні речі!
показати весь коментар
04.10.2024 20:00 Відповісти
Дивно, коли я вчився в школі, воно вже було безкоштовним. Знову зелені гниди піаряться...
показати весь коментар
04.10.2024 20:01 Відповісти
Вчитель приготувась вам долі буде по 4000дол зарплата
показати весь коментар
04.10.2024 20:14 Відповісти
Ту0т хіба африкосам щось безплатне є, вроді дітям біженців з України тоже. Дуже "співчуваю" з західних областей халявщикам.
показати весь коментар
04.10.2024 20:24 Відповісти
купи козу-продай козу.....відмінили-повернули....уперше і потужно
показати весь коментар
04.10.2024 20:39 Відповісти
Ще запровадьте у школах нарешті безоплатні штори!
показати весь коментар
04.10.2024 20:44 Відповісти
Нє, нуашо, а чому не в грудні? Жовтень піде на тендери, договори. З листопада може почнуть, онлайн-офлайн через тиждень, Різдво. Може разів зо 10-15 дитині молодших класів перепаде обід з пересидентського плеча. Настає 2025 - і до побачення.
показати весь коментар
04.10.2024 21:25 Відповісти
Засуньте свої сурогатні котлетки з сосисками собі в очко. Це називається відібрати все, вигнати з дому, загнати у стойло а потім кинути кістку. Бо ми найвеличніші і найблагородніші.
показати весь коментар
04.10.2024 22:21 Відповісти
держава має заохочувати доброчинців та карати злодіїв
решта від лукавого, і однозначно в кишеню безбожним чиновникам всіх рівнів
Амінь
показати весь коментар
04.10.2024 22:22 Відповісти
 
 