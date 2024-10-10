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Новини
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Безоплатне харчування учнів початкових класів: коли запрацює програма і що потрібно зробити батькам

Шкільне харчування

Кошти з бюджету на безоплатне харчування учнів молодших класів почали надходити до областей та громад. Далі громади мають затвердити їх використання на сесії місцевої ради. Батькі можуть проявити активність та спонукати місцеву владу пришвидшити цей процес.

Про це йдеться у роз'ясненні  Офіса освітнього омбудсмена щодо з безоплатного харчування учнів початкових класів, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Кабінет Міністрів України надав кошти (субвенцію) з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Відповідна постанова № 1145 була затверджена 4 жовтня 2024 року.

Які школи отримають кошти на харчування

Зверніть увагу, що учні забезпечуються одноразовим гарячим харчуванням, незалежно від того, скільки разів харчується дитина протягом дня. Тобто безоплатним може бути або сніданок, або обід. Кошти на харчування отримують лише комунальні заклади освіти.

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За ці кошти закуповуються продукти харчування, якщо у закладі освіти є кухарі й вони готують їжу для учнів. У цьому випадку коштами забезпечується 100 % вартості продуктів харчування. Якщо харчування для учнів забезпечується послугами кейтерингу або аутсорсингу, то за рахунок коштів субвенції оплачується не більш як 70 % вартості такої послуги. Інші 30 % коштів має виділити місцева громада", - пояснили суть програми в Офісі освітнього омбудсмена.

Також в Офісі розповіли, коли кошти надійдуть до закладів освіти і як батьки можуть на це вплинути.

"Коротко описуємо процедуру отримання коштів та забезпечення безоплатним харчуванням учнів:

  1. Постанова прийнята, кошти почали надходити до областей та громад.
  2. Коли громада отримає кошти, вона має зробити наступне:

    скликати сесію депутатів громади та внести зміни до Бюджету територіальної громади 2024 року (якщо харчування забезпечується самостійно закладом освіти - готують кухарі)

    скликати сесію та внести зміни до Бюджету територіальної громади 2024 року і виділити кошти з місцевого бюджету - 30 % від вартості харчування, якщо заклади освіти користуються послугами кейтерингу або аутсорсингу.

    І тут важлива роль батьків, щоб сесія громади пройшла вчасно, були оперативно прийняті зміни до Бюджету громади та виділені кошти (у разі необхідності).

    Адже в кінці 2024 року, якщо громада не використає кошти субвенції, вони повернуться назад до державного бюджету.

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  3. Громада має перерахувати кошти відповідному органу управління освітою (відділу чи управлінню освіти). Якщо у закладів освіти є фінансова автономія, то кошти мають бути перераховані до шкіл.

  4. Закупівлю продуктів харчування здійснюють відділи (управління) освітою або заклади освіти.

    Залежно від суми закупівлі, від того, що саме закуповується - товари (продукти харчування) чи послуги кейтерингу або аутсорсингу, тривалість процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" може орієнтовно тривати від 5 днів до 1,5 місяця.

  5. Приготування їжі, закупленої за рахунок субвенції або постачання послуг компанією кейтерингу або аутсорсингу.

"Тому закликаємо громади вчасно та оперативно ухвалити необхідні рішення для забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів. Батьки теж можуть зайняти активну позицію в цьому питанні, адже є громади, де зібрати депутатів на сесію проблемно, тому радимо активно включатися в процеси самоврядування. Адже від вашої активності та позиції залежить те, чи будуть дотримуватися права ваших дітей", - закликали в Офісі освітнього омбудсмена.

Офіс освітнього омбудсмена про безоплатне харчування учнів початкових класів
Офіс освітнього омбудсмена про безоплатне харчування учнів початкових класів
Офіс освітнього омбудсмена про безоплатне харчування учнів початкових класів

Автор: 

школа (2224) їжа (432)


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Топ коментарі
+6
А можуть батьки спонукати місцеву владу щоб кошти пішли на потреби ЗСУ? Чи халявний перекус, незрозуміло якої якості, по ціні обіду в кафе це те без чого батьки не бачать подальше існування початкової шкільної освіти?
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10.10.2024 17:04
+3
Блин, помню я коммунальную школу и то как там кормили... Тошнит. А вот, когда перешёл в гимназию, где частники привозили еду по предварительному заказу, а это важно, и по цене готовки дома - я точил за обе щеки. Думаю - это очередной распил бабла.
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10.10.2024 18:42
+2
Харчування це не найбільша проблема у школі..давайте дітей почнемо вчити, а нагодувати зможемо самі..
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10.10.2024 17:13
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Батькі можуть проявити активність та спонукати місцеву владу пришвидшити цей процес, накинувши на лапу
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10.10.2024 17:03 Відповісти
ну коли у лохів інших варіантів немає, то давайте на лапу
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10.10.2024 17:39 Відповісти
А можуть батьки спонукати місцеву владу щоб кошти пішли на потреби ЗСУ? Чи халявний перекус, незрозуміло якої якості, по ціні обіду в кафе це те без чого батьки не бачать подальше існування початкової шкільної освіти?
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10.10.2024 17:04 Відповісти
коли є у голові, то можна майже все. а коли колхоз-рассвєт, то звиняйте
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10.10.2024 17:41 Відповісти
Не тобі з Чехії давати поради як годувати Українських дітей.
Краще в Калових Варах підпали кілька кацапів, що перебралися туди на пмж - буде більше користі.
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10.10.2024 18:30 Відповісти
Привіт, дефективний. Ти по життю обіжений?
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10.10.2024 18:54 Відповісти
типова відповідь тупої обіженки.
чого ти таке дурне? - тягнете з Європи усю техніку, а коли досвід - то у таких як ти одразу збой мозгів.
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11.10.2024 08:27 Відповісти
А що робити батькам ? Здавати гроші.
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10.10.2024 17:12 Відповісти
тобі бажано купити нові мізки. але нажаль їх ще не придумали.
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10.10.2024 17:40 Відповісти
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10.10.2024 18:44 Відповісти
Харчування це не найбільша проблема у школі..давайте дітей почнемо вчити, а нагодувати зможемо самі..
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10.10.2024 17:13 Відповісти
аби ото ляпать.
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10.10.2024 17:42 Відповісти
Дурило, у мене дві дитини в Києві, а не в Німеччині, навчаються в 9-ому класі.. я точно знаю що кажу.. а ти??
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10.10.2024 17:56 Відповісти
Та шо ви йому пояснюєте,він іза бугра ліпше знає,це потужний експерт з бундеса!Можливо з племені зелених какая разніца)
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10.10.2024 18:15 Відповісти
прикінь, знаю краще. бо ти і твій дружок, два дибіла, що з совкового конетйнера випали - чого ви виірушуєте за інши? кому підійде ця послуга, буде користуватися. вас же долбойобів ніхто не заставляє нею корситвуатися?
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11.10.2024 08:31 Відповісти
Ти сидиш в свому бундесі?от і сиди,і не булькай!Порадник херов...й.
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11.10.2024 11:41 Відповісти
що мені робити не українському примітивному лоху як ти розказувати. та шо сиди і не булькай. бабі своїй командуй.
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11.10.2024 20:42 Відповісти
Ти хоч речення сформулюй нормально.Шо там в бундесі, пивко попиваєш за допомогу, чи свиням хвости крутиш?Бо рівень твоєї ерудованості аля зелений квартал!
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12.10.2024 13:46 Відповісти
ну раз твій примітивний мозок не окучує, то це не одразу "неправильне речення опоента". твій примітивний мозок не може підібрати пропущену букву?
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12.10.2024 15:44 Відповісти
Навчання дітей - це ОБОВ'ЯЗОК батьків в першу чергу.
Тому немає що пиняти на зеркало коли писком не вийшов.
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10.10.2024 18:32 Відповісти
дурбецало, а чого ти перетягуєш свою ситуацію на всіх? чого ти вирішуєш за всіх? гавкай на кухні, куховарячі, дибіл натуральний.
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11.10.2024 08:29 Відповісти
Блин, помню я коммунальную школу и то как там кормили... Тошнит. А вот, когда перешёл в гимназию, где частники привозили еду по предварительному заказу, а это важно, и по цене готовки дома - я точил за обе щеки. Думаю - это очередной распил бабла.
показати весь коментар
10.10.2024 18:42 Відповісти
 
 