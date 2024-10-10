Безоплатне харчування учнів початкових класів: коли запрацює програма і що потрібно зробити батькам

Кошти з бюджету на безоплатне харчування учнів молодших класів почали надходити до областей та громад. Далі громади мають затвердити їх використання на сесії місцевої ради. Батькі можуть проявити активність та спонукати місцеву владу пришвидшити цей процес.

Про це йдеться у роз'ясненні Офіса освітнього омбудсмена щодо з безоплатного харчування учнів початкових класів, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Кабінет Міністрів України надав кошти (субвенцію) з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Відповідна постанова № 1145 була затверджена 4 жовтня 2024 року.

Які школи отримають кошти на харчування

Зверніть увагу, що учні забезпечуються одноразовим гарячим харчуванням, незалежно від того, скільки разів харчується дитина протягом дня. Тобто безоплатним може бути або сніданок, або обід. Кошти на харчування отримують лише комунальні заклади освіти.

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За ці кошти закуповуються продукти харчування, якщо у закладі освіти є кухарі й вони готують їжу для учнів. У цьому випадку коштами забезпечується 100 % вартості продуктів харчування. Якщо харчування для учнів забезпечується послугами кейтерингу або аутсорсингу, то за рахунок коштів субвенції оплачується не більш як 70 % вартості такої послуги. Інші 30 % коштів має виділити місцева громада", - пояснили суть програми в Офісі освітнього омбудсмена.

Також в Офісі розповіли, коли кошти надійдуть до закладів освіти і як батьки можуть на це вплинути.

"Коротко описуємо процедуру отримання коштів та забезпечення безоплатним харчуванням учнів:

Постанова прийнята, кошти почали надходити до областей та громад. Коли громада отримає кошти, вона має зробити наступне:



скликати сесію депутатів громади та внести зміни до Бюджету територіальної громади 2024 року (якщо харчування забезпечується самостійно закладом освіти - готують кухарі)



скликати сесію та внести зміни до Бюджету територіальної громади 2024 року і виділити кошти з місцевого бюджету - 30 % від вартості харчування, якщо заклади освіти користуються послугами кейтерингу або аутсорсингу.



І тут важлива роль батьків, щоб сесія громади пройшла вчасно, були оперативно прийняті зміни до Бюджету громади та виділені кошти (у разі необхідності).



Адже в кінці 2024 року, якщо громада не використає кошти субвенції, вони повернуться назад до державного бюджету.



Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі розпочинають будівництво восьмої підземної школи Громада має перерахувати кошти відповідному органу управління освітою (відділу чи управлінню освіти). Якщо у закладів освіти є фінансова автономія, то кошти мають бути перераховані до шкіл.



Закупівлю продуктів харчування здійснюють відділи (управління) освітою або заклади освіти.



Залежно від суми закупівлі, від того, що саме закуповується - товари (продукти харчування) чи послуги кейтерингу або аутсорсингу, тривалість процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" може орієнтовно тривати від 5 днів до 1,5 місяця.



Приготування їжі, закупленої за рахунок субвенції або постачання послуг компанією кейтерингу або аутсорсингу.

"Тому закликаємо громади вчасно та оперативно ухвалити необхідні рішення для забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів. Батьки теж можуть зайняти активну позицію в цьому питанні, адже є громади, де зібрати депутатів на сесію проблемно, тому радимо активно включатися в процеси самоврядування. Адже від вашої активності та позиції залежить те, чи будуть дотримуватися права ваших дітей", - закликали в Офісі освітнього омбудсмена.





