Депутат "Батькивщины" Розенблат не задекларировала имущества и доходов в Дубае на $1 млн, - СМИ

Елена Розенблат, депутат Житомирского горсовета от партии "Батьківщина" и сестра экс-нардепа - фигуранта "янтарного дела" Борислава Розенблата - не задекларировала элитную недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах на 600 тысяч долларов и доход от ее аренды и продажи на 359 тысяч долларов - совокупно это 959 тысяч долларов или 27 миллионов гривен по актуальному на то время курсу.

Это обнаружили "Схемы" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Сама депутат сказала журналистам, что ничего не знает об этом имуществе.

Утечка данных из дубайских государственных реестров

Информацию о скрытом имуществе депутата и доходе, который эта недвижимость принесла, журналисты нашли в утечке данных из дубайских государственных реестров.

Этот массив данных сначала получил Вашингтонский центр оборонных исследований (C4ADS) и впоследствии передал их норвежскому изданию E24 и Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В рамках сотрудничества с этими медиа, доступ к утечке предоставили и "Схемам". В мае 2024 года, основываясь на полученных данных, журналисты проекта разоблачили ряд украинских действующих и бывших должностных лиц в сокрытии своих элитных активов в Дубае от антикоррупционных органов и общественности.

Елена Розенблат на сессии Житомирского горсовета

Новые находки "Схем" в данных утечки указывают на то, что депутат Розенблат купила, но не задекларировала гостиничный номер и квартиру, а также скрыла доход от сдачи в аренду и продажи недвижимости.

Обнаруженная недвижимость Розенблат в Дубае

Согласно данным из дубайской утечки, в 2019 году депутат приобрела в Дубае сразу два объекта недвижимости: квартиру за 330 тысяч долларов (7,9 миллиона гривен на момент покупки. - Ред.) и гостиничный номер за 270 тысяч долларов (6,4 миллиона гривен на момент покупки. - Ред.).

Номер расположен в элитном гостиничном комплексе Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменты на 70 квадратных метров - в District One Residences 14. Риэлторское агентство Binayah Properties называет этот жилой комплекс "воплощением роскошной жизни в Дубае".

Согласно данным из дубайской утечки, оба объекта недвижимости с 2019 года принесли Розенблат совокупно 259 тысяч долларов дохода (9,1 миллиона гривен по курсу на момент транзакций. - Ред.), который она также не указывала ни в одной из своих деклараций. По закону депутаты горсоветов, как она, должны указывать в декларациях любой свой доход.

Квартиру депутат продала в январе 2024 года за 459 тысяч долларов. На этой сделке она заработала 129 тысяч долларов (5,1 миллиона гривен по курсу на момент транзакции - Ред.). Однако в своих декларациях об этом не упомянула. Хотя годовую декларацию за 2024 год Розенблат еще имеет время подать до 1 апреля 2025 года, единовременный доход от 151 тысяч гривен она должна была бы указать в декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии, но этого не сделала.

Гостиничный номер - сдается в аренду. Но сколько именно денег приносит Розенблат, наверняка неизвестно. Информация об этом в реестре отсутствует, ведь средства с аренды сначала получает отель.

Seven Hotel and Apartments The Palm

На своем сайте Seven Hotel and Apartments The Palm обещает инвесторам гарантированный доход в более 10% от стоимости приобретенного гостиничного номера. Следовательно, с января 2019 года Розенблат могла получать по 27 тысяч долларов ежегодно, что за пять лет составило бы более 130 тысяч долларов - доход, который Розенблат тоже не декларировала.

Некоторое свое зарубежное имущество депутат Житомирского горсовета все же указывает в декларациях. В частности, квартиру на 70 квадратных метров, которую в 2020 году, как она сама отмечает, приобрела в Дубае за 11,5 миллионов гривен - но не доход, который она приносит. Хотя, как установили "Схемы", эту квартиру Розенблат с 2021 года сдает в аренду.

Эта квартира находится в жилом комплексе премиум-класса TheResidences at Marina Gate II, который возвели в 2019 году. На сайте застройщика, компании Select Group, указано, что "Marina Gate II предлагает роскошную жизнь в центре одного из самых привлекательных районов Дубая".

Согласно данным утечки из государственного земельного реестра Дубая, совокупный доход от аренды этих апартаментов составляет более 100 тысяч долларов (3,5 миллиона гривен по курсу на момент транзакций. - Ред.). Однако упоминаний об этих доходах в декларациях Розенблат нет.

Резиденции в Marina Gate II

В январе 2024 года, согласно информации из дубайской утечки, квартиру депутата Житомирского горсовета снял гражданин России и будет проживать там до января 2025 года. За это он заплатил 150 тысяч дирхам или 40,5 тыс. долларов. Его имя журналистам установить не удалось.

Комментарий Елены Розенблат

Журналисты "Схем" обратились к Елене Розенблат и расспросили ее о дубайском имуществе и о том, почему она, депутат Житомирского горсовета, в разгар войны России против Украины сдает свою недвижимость в аренду гражданину РФ. Розенблат ответила, что об этом арендаторе ей ничего не известно.

На вопрос о том, почему она не указала в декларациях всю свою недвижимость в Дубае и доходы от нее, депутат ответила, что не знает ни о гостиничном номере, ни о квартире в Дубае, ни о доходе от них.

Какое наказание предусмотрено за сокрытие недвижимости

За сокрытие владения недвижимостью и доходов от аренды и продажи имущества на общую сумму 959 тысяч долларов (27 миллионов гривен по курсу на момент транзакций. - Ред.) Елену Розенблат могут привлечь к ответственности за недостоверное декларирование, говорит юрист Центра противодействия коррупции Алексей Бойко.

"Если этого всего нет в декларациях, но это имущество принадлежало именно ей, как физическому лицу, то она должна была и декларировать как само имущество, так и доход от аренды и доход от отчуждения такого имущества. Она должна была эти доходы показывать. Теперь ей грозит ответственность по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации", - сказал Бойко в комментарии "Схемам".

Согласно законодательству, уголовная ответственность наступает при внесении в декларацию недостоверных сведений на сумму от 1,5 миллиона гривен. Так, по подсчетам "Схем", Розенблат не указала имущества и доходов совокупно на 27 миллионов гривен (по курсу на момент операций. - Ред.). За это ей может грозить одно из следующих наказаний: до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет, ограничение свободы на такой же срок, общественные работы, штраф до 85 тысяч гривен.

На запрос "Схем" в Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) сообщили, что депутат горсовета не будет нести ответственности за невыполнение требования указывать все свое состояние в декларациях до 2020 года, ведь сроки давности привлечения ее к ответственности за это уже истекли.

За то, что Розенблат не указывала все свои дубайские состояния в дальнейших декларациях от 2021 года - ответственность предусмотрена. В НАПК ответили, что проведут полную проверку деклараций депутата, как только получат доказательства владения ею незадекларированным имуществом.

"Янтарное дело" Розенблата

Елена Розенблат - сестра экс-нардепа от партии "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Последний - фигурант так называемого "янтарного дела". Это уголовное производство, в рамках которого Борислава Розенблата обвиняют в злоупотреблении влиянием и в получении взяток на 280 тысяч долларов за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. Сам Розеблат эти обвинения отвергает.

Борислав Розенблат

"Это провокация, наглая провокация против человека, который просто написал закон", - сказал Борислав Розенблат в комментарии журналистам "Схем".

Сейчас "янтарное дело" слушает Высший Антикоррупционный Суд. Если вину бывшего нардепа докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее причастной к делу называли и саму Елену Розенблат. В 2017 году тогдашний глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий говорил, что она была совладелицей компании-бенефициара вероятной преступной схемы.

"Янтарь, согласно замыслу, должен был вывозиться из Украины по заниженным ценам, а часть действительной прибыли должна была переходить на счета компании (Sun stone NJ LLC - ред.), которая расположена в Соединенных Штатах Америки, и, по настоянию (Борислава. - Ред.) Розенблата, совладельцем которой стала его родная сестра", - заявил Холодницкий тогда.

Владеет ли до сих пор Елена Розенблат Sun stone NJ LLC, в САП на запрос "Схем" не ответили. Впрочем, сообщили, что сейчас она не является подозреваемой по этому делу и упоминается в производстве только как лицо, которое внесло 6,9 миллиона гривен из 7 миллионов гривен залога за своего брата.

Розенблат использовал свою сестру для сокрытия активов

Источник "Схем", знакомый с материалами дела, на условиях анонимности сообщил, что Борислав Розенблат использовал свою сестру Елену для сокрытия своих активов - записывал на нее свои объекты недвижимости и компании. В частности, в 2017 году экс-нардеп переписал на Елену Розенблат половину своего дома под Житомиром, на который за два дня до того суд наложил арест - об этом сообщал Центр противодействия коррупции.

В комментарии изданию РБК "Украина" в 2017 году прокурор САП Виталий Кравец заявлял, что после объявления о подозрении и наложения ареста на имущество Борислава Розенблата тот переписал его на сестру, сына и других родственников. Это имущество до сих пор остается под арестом, несмотря на попытки экс-нардепа его вернуть.

В разговоре со "Схемами" Елена Розенблат отрицала то, что ее брат Борислав мог записать не нее дубайскую недвижимость.

"Мой брат Борислав Соломонович Розенблат - это отдельная единица. Если есть вопросы к нему, спрашивайте у брата", - ответила журналистам "Схем" Елена Розенблат.

Относительно незадекларированного дубайского имущества и доходов сестры сам Борислав Розенблат сказал, что не имеет к этому отношения, а Елена - успешная предпринимательница, которая имеет средства на подобные покупки.