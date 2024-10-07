У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover Sport, приобретенный по заниженной цене

У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover Sport.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport, 2020 года выпуска, за 65 тыс. гривен.

При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более 2,3 млн гривен. Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Шевченковский райсуд признал депутата виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 грн с конфискацией подарка - автомобиля Range Rover Sport, 2020 года выпуска.

Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение суда первой инстанции.

