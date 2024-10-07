У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover Sport, приобретенный по заниженной цене
У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover Sport.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport, 2020 года выпуска, за 65 тыс. гривен.
При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более 2,3 млн гривен. Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.
Шевченковский райсуд признал депутата виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 грн с конфискацией подарка - автомобиля Range Rover Sport, 2020 года выпуска.
Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение суда первой инстанции.
Таких історій безліч.
та й всі корупціонери давно виїхали із України...
Журналісти звернули увагу на електронні декларації п'ятьох народних обранців: двох - з забороненої партії ОПЗЖ і трьох - від партії "Слуга народу". Фігуранти розслідування від ОПЗЖ - Ігор Кісільов та Олександр Качний. Від партії "Слуга народу" - Богдан Торохтій, Володимир Крейденко та Олег Тарасов.
жОПи...
+ +
за день відіб'є
генеральна довіреність з моменту набуття авта на народного обранця та його жінку, які з того рейнджа не вилазили
Помните , как немецкие молодые радикалы
Устав от беспредела прокуроров, судей
Начали их отстреливать
Их потом поймали
Судили
Но немецкая судебная система начала именно тогда
Кардинально меняться
А мы - народ супертолерантный
Мы беспредел только обсуждаем
У нас Безуглая может сливать инфу про военных
И ей ничего за это не будет
Повезло власти с народом
Народ кацапов МОЧИТ
И не МОЧИТ своих внутренних врагов
Которые хуже кацапов