Новости
У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover Sport, приобретенный по заниженной цене

У матері депутата Київради конфіскують Range Rover

У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover Sport.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport, 2020 года выпуска, за 65 тыс. гривен.

При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более 2,3 млн гривен. Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Шевченковский райсуд признал депутата виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 грн с конфискацией подарка - автомобиля Range Rover Sport, 2020 года выпуска.

Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение суда первой инстанции.

авто (4234) депутат (3343) Киевсовет (1381) конфискация (604)
Топ комментарии
+12
не на часі....
та й всі корупціонери давно виїхали із України...
07.10.2024 12:23 Ответить
+9
Чому нічого не конфісковують у родичів нардепів з ВР, які прибарахлились на десятки, сотні мільйонів без відповідних доходів?

Таких історій безліч.
07.10.2024 12:19 Ответить
+8
То сваї люді
07.10.2024 12:23 Ответить
Народні депутати подали електронні декларації за 2022 рік і "забули" вказати в них квартири в елітних житлових комплексах. При цьому політики запевняють, що дуже вигідно купують автомобілі і отримують подарунки від 80-річних бабусь.

Журналісти звернули увагу на електронні декларації п'ятьох народних обранців: двох - з забороненої партії ОПЗЖ і трьох - від партії "Слуга народу". Фігуранти розслідування від ОПЗЖ - Ігор Кісільов та Олександр Качний. Від партії "Слуга народу" - Богдан Торохтій, Володимир Крейденко та Олег Тарасов.

https://expert.in.ua/politics/29022024-babusya-miljonerka-i-avto-za-300-nardepy-pokazaly-deklaratsiyi-za-2022-rik/
07.10.2024 12:26 Ответить
65 тис грн? - як впав ринок авто під час війни
07.10.2024 12:21 Ответить
Це звичайний хабар))
07.10.2024 12:22 Ответить
И кто теперь станет новым "счастливым владельцем"?
07.10.2024 12:26 Ответить
передадуть якомусь "ухилянту" із ОВА або раднику із жОПи...
07.10.2024 12:29 Ответить
Перфарбують і на фронт відправлять. Бо їздити на Рейндж Ровері за 65 000 гривень - це западло
07.10.2024 12:35 Ответить
Ха! На фронт. Вы серьезно?
07.10.2024 12:42 Ответить
Звісно... Хіба можна не вірити депутатам КМДА? Да і їздити на Ровері за 65 000 - пацани не зрозуміють
07.10.2024 13:17 Ответить
Ого. А я дурак електровелосипед за такі гроші купив. А виявляється он як можна.
07.10.2024 12:32 Ответить

07.10.2024 12:40 Ответить
і я к же вона тепер..., показовий цирк..., таких родичів з придбаними за заниженими цінами автівками, квартирами, ділянками та домами тисячі..., а тут в однієї родички щось забрали...
07.10.2024 12:36 Ответить
Сумма штрафу звіряча - безжальні судді!
07.10.2024 12:37 Ответить
всі кошти забрали, навіть кишенькові ....
07.10.2024 12:42 Ответить
та нічого
за день відіб'є
07.10.2024 12:41 Ответить
Вона ж ночей недосипала! Кровиночку пестила! Гвинтик до гаєчки складала терпнутими рученьками!Віченьками кожну подряпинку виглядала та сльозами замивала! Та йще ж городину доглядала, куригусисвині! Корівка знов же.... І так понад 1000 рочків...
07.10.2024 13:18 Ответить
спортивна кар'єра в офроуді у тьотки пішла прахом. Тепер знову прийдеться збирати на новий позашляховик.
07.10.2024 13:21 Ответить
тьотка не при справах. суто феранка (ширма)
генеральна довіреність з моменту набуття авта на народного обранця та його жінку, які з того рейнджа не вилазили
07.10.2024 14:16 Ответить
о! дякую що пояснили, а то я думав що вона по уікендам офроуди місить.
07.10.2024 14:37 Ответить
На розыгрыш его. А деньги на ЗСУ
07.10.2024 14:15 Ответить
Бо треба й родичів сажать за участь в корупційних схемах. Поки чиюсь мамашу 80 рочків або колишню дружину не потягнуть в тюрму, поки і будуть переписувати на них все майно.
07.10.2024 14:54 Ответить
Помните такую немку - УЛЬРИКУ МАЙНХОФ?
Помните , как немецкие молодые радикалы
Устав от беспредела прокуроров, судей
Начали их отстреливать
Их потом поймали
Судили
Но немецкая судебная система начала именно тогда
Кардинально меняться
А мы - народ супертолерантный
Мы беспредел только обсуждаем
У нас Безуглая может сливать инфу про военных
И ей ничего за это не будет
Повезло власти с народом
Народ кацапов МОЧИТ
И не МОЧИТ своих внутренних врагов
Которые хуже кацапов
07.10.2024 16:12 Ответить
 
 