У матері депутата Київради конфіскують Range Rover Sport, придбаний за заниженою ціною

У матері депутата Київради конфіскують Range Rover Sport.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport, 2020 року випуску, за 65 тис. гривень.

При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.

Шевченківський райсуд визнав депутата винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка - автомобіля Range Rover Sport, 2020 року випуску.

Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.

