У матері депутата Київради конфіскують Range Rover Sport, придбаний за заниженою ціною
У матері депутата Київради конфіскують Range Rover Sport.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport, 2020 року випуску, за 65 тис. гривень.
При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.
Шевченківський райсуд визнав депутата винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка - автомобіля Range Rover Sport, 2020 року випуску.
Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.
Таких історій безліч.
та й всі корупціонери давно виїхали із України...
Журналісти звернули увагу на електронні декларації п'ятьох народних обранців: двох - з забороненої партії ОПЗЖ і трьох - від партії "Слуга народу". Фігуранти розслідування від ОПЗЖ - Ігор Кісільов та Олександр Качний. Від партії "Слуга народу" - Богдан Торохтій, Володимир Крейденко та Олег Тарасов.
https://expert.in.ua/politics/29022024-babusya-miljonerka-i-avto-za-300-nardepy-pokazaly-deklaratsiyi-za-2022-rik/
жОПи...
+ +
за день відіб'є
генеральна довіреність з моменту набуття авта на народного обранця та його жінку, які з того рейнджа не вилазили
Помните , как немецкие молодые радикалы
Устав от беспредела прокуроров, судей
Начали их отстреливать
Их потом поймали
Судили
Но немецкая судебная система начала именно тогда
Кардинально меняться
А мы - народ супертолерантный
Мы беспредел только обсуждаем
У нас Безуглая может сливать инфу про военных
И ей ничего за это не будет
Повезло власти с народом
Народ кацапов МОЧИТ
И не МОЧИТ своих внутренних врагов
Которые хуже кацапов