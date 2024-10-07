УКР
У матері депутата Київради конфіскують Range Rover Sport, придбаний за заниженою ціною

У матері депутата Київради конфіскують Range Rover

У матері депутата Київради конфіскують Range Rover Sport.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport, 2020 року випуску, за 65 тис. гривень.

При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Український суд конфіскував 6 компаній російського олігарха Горіловського, який постачає продукцію ЗС РФ, - СБУ

Шевченківський райсуд визнав депутата винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка - автомобіля Range Rover Sport, 2020 року випуску.

Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Також читайте: Суд конфіскував решту активів російського олігарха Шелкова на 1,2 мільярда

авто (6323) депутат (1803) Київрада (807) конфіскація (886)
Топ коментарі
+12
не на часі....
та й всі корупціонери давно виїхали із України...
показати весь коментар
07.10.2024 12:23 Відповісти
+9
Чому нічого не конфісковують у родичів нардепів з ВР, які прибарахлились на десятки, сотні мільйонів без відповідних доходів?

Таких історій безліч.
показати весь коментар
07.10.2024 12:19 Відповісти
+8
То сваї люді
показати весь коментар
07.10.2024 12:23 Відповісти
Чому нічого не конфісковують у родичів нардепів з ВР, які прибарахлились на десятки, сотні мільйонів без відповідних доходів?

Таких історій безліч.
показати весь коментар
07.10.2024 12:19 Відповісти
не на часі....
та й всі корупціонери давно виїхали із України...
показати весь коментар
07.10.2024 12:23 Відповісти
То сваї люді
показати весь коментар
07.10.2024 12:23 Відповісти
Народні депутати подали електронні декларації за 2022 рік і "забули" вказати в них квартири в елітних житлових комплексах. При цьому політики запевняють, що дуже вигідно купують автомобілі і отримують подарунки від 80-річних бабусь.

Журналісти звернули увагу на електронні декларації п'ятьох народних обранців: двох - з забороненої партії ОПЗЖ і трьох - від партії "Слуга народу". Фігуранти розслідування від ОПЗЖ - Ігор Кісільов та Олександр Качний. Від партії "Слуга народу" - Богдан Торохтій, Володимир Крейденко та Олег Тарасов.

https://expert.in.ua/politics/29022024-babusya-miljonerka-i-avto-za-300-nardepy-pokazaly-deklaratsiyi-za-2022-rik/
показати весь коментар
07.10.2024 12:26 Відповісти
65 тис грн? - як впав ринок авто під час війни
показати весь коментар
07.10.2024 12:21 Відповісти
Це звичайний хабар))
показати весь коментар
07.10.2024 12:22 Відповісти
И кто теперь станет новым "счастливым владельцем"?
показати весь коментар
07.10.2024 12:26 Відповісти
передадуть якомусь "ухилянту" із ОВА або раднику із жОПи...
показати весь коментар
07.10.2024 12:29 Відповісти
Перфарбують і на фронт відправлять. Бо їздити на Рейндж Ровері за 65 000 гривень - це западло
показати весь коментар
07.10.2024 12:35 Відповісти
Ха! На фронт. Вы серьезно?
показати весь коментар
07.10.2024 12:42 Відповісти
Звісно... Хіба можна не вірити депутатам КМДА? Да і їздити на Ровері за 65 000 - пацани не зрозуміють
показати весь коментар
07.10.2024 13:17 Відповісти
Ого. А я дурак електровелосипед за такі гроші купив. А виявляється он як можна.
показати весь коментар
07.10.2024 12:32 Відповісти

+ +
показати весь коментар
07.10.2024 12:40 Відповісти
і я к же вона тепер..., показовий цирк..., таких родичів з придбаними за заниженими цінами автівками, квартирами, ділянками та домами тисячі..., а тут в однієї родички щось забрали...
показати весь коментар
07.10.2024 12:36 Відповісти
Сумма штрафу звіряча - безжальні судді!
показати весь коментар
07.10.2024 12:37 Відповісти
всі кошти забрали, навіть кишенькові ....
показати весь коментар
07.10.2024 12:42 Відповісти
та нічого
за день відіб'є
показати весь коментар
07.10.2024 12:41 Відповісти
Вона ж ночей недосипала! Кровиночку пестила! Гвинтик до гаєчки складала терпнутими рученьками!Віченьками кожну подряпинку виглядала та сльозами замивала! Та йще ж городину доглядала, куригусисвині! Корівка знов же.... І так понад 1000 рочків...
показати весь коментар
07.10.2024 13:18 Відповісти
спортивна кар'єра в офроуді у тьотки пішла прахом. Тепер знову прийдеться збирати на новий позашляховик.
показати весь коментар
07.10.2024 13:21 Відповісти
тьотка не при справах. суто феранка (ширма)
генеральна довіреність з моменту набуття авта на народного обранця та його жінку, які з того рейнджа не вилазили
показати весь коментар
07.10.2024 14:16 Відповісти
о! дякую що пояснили, а то я думав що вона по уікендам офроуди місить.
показати весь коментар
07.10.2024 14:37 Відповісти
На розыгрыш его. А деньги на ЗСУ
показати весь коментар
07.10.2024 14:15 Відповісти
Бо треба й родичів сажать за участь в корупційних схемах. Поки чиюсь мамашу 80 рочків або колишню дружину не потягнуть в тюрму, поки і будуть переписувати на них все майно.
показати весь коментар
07.10.2024 14:54 Відповісти
Помните такую немку - УЛЬРИКУ МАЙНХОФ?
Помните , как немецкие молодые радикалы
Устав от беспредела прокуроров, судей
Начали их отстреливать
Их потом поймали
Судили
Но немецкая судебная система начала именно тогда
Кардинально меняться
А мы - народ супертолерантный
Мы беспредел только обсуждаем
У нас Безуглая может сливать инфу про военных
И ей ничего за это не будет
Повезло власти с народом
Народ кацапов МОЧИТ
И не МОЧИТ своих внутренних врагов
Которые хуже кацапов
показати весь коментар
07.10.2024 16:12 Відповісти
 
 