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Власти организовали мне проблемы с правоохранителями, чтобы я отказался от мандата, - депутат Киевсовета Опадчий

Депутат Київради від партії УДАР Ігор Опадчий

Депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко" Игорь Опадчий заявляет о давлении со стороны Офиса Президента. Он утверждает, что у него начались проблемы с правоохранительными органами после того, как он отказался сложить депутатский мандат.

Об этом Опадчий сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня пытаются лишить мандата, чтобы завести в Киевсовет чиновника - заместителя министра правительства Зеленского. Видимо, одного заместителя министра им в Киевсовете мало. Полгода назад мне передали "привет" из Офиса Президента с предложением: сложить мандат в обмен на спокойную жизнь. Если соглашусь, буду иметь спокойствие, если же нет - жизнь станет очень неспокойной", - написал Опадчий.

Депутат также обнародовал видео от 24 июня текущего года, в котором он уточняет, что ему пообещали в случае отказа сложить мандат "проблемы с правоохранительными органами".

Сейчас, по словам Опадчего, преследования начались. Поводом стала ситуация с автомобилем после ДТП, в котором пострадали его жена с ребенком.

Как отмечает депутат, его обвиняют в приобретении автомобиля Range Rover за 65 тыс. грн. Не указывая при этом, что речь идет об авто после ДТП, которое страховая компания признала "конструктивно уничтоженным".

"Почему Офис Президента занимается депутатом Киевсовета? Пазл складывается, если посмотреть на избирательные списки. Офис хочет завести кандидата, который идет за мной в списке - действующего заместителя министра в правительстве Зеленского. Им нужны новые кадры. Если ОП уберет меня - в Киевсовет зайдет их человек. Вот и вся конспирология", - написал Опадчий.

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Согласно избирательным спискам "УДАРа Виталия Кличко", которые публиковались в СМИ, следующим кандидатом после Опадчего по округу №4 (Деснянский район г. Киева) указан Тимур Ткаченко. На момент выборов он работал заместителем главы Дарницкой РГА, а сейчас занимает должность заместителя министра развития громад и территорий Украины.

Автор: 

депутат (3318) Киевсовет (1376) УДАР (919) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+4
Бідося.
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10.10.2024 18:59
+2
Може ще підкинемо чуваку Range Rover за півтори штуки баксів
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10.10.2024 19:15
+1
а ми тут до чого?
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10.10.2024 19:05
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Бідося.
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10.10.2024 18:59 Ответить
а ми тут до чого?
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10.10.2024 19:05 Ответить
Може ще підкинемо чуваку Range Rover за півтори штуки баксів
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10.10.2024 19:15 Ответить
щось убитий ровер
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10.10.2024 19:36 Ответить
Поміняй призвіще на нормальне та й буде все ОК.
А то носиш якесь... москалями перекручене.
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10.10.2024 19:15 Ответить
Ну а що ти хотів перечекати треба огризатися бо Татаров із Портновим для цього і служать Єрмаку
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10.10.2024 19:19 Ответить
мабуть бидлу з опи бариги-єрмака вже бракує місць, де воно крало раніше... ну, і ось тепер вже навіть місцеве киянське бидло стало перешкодою
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10.10.2024 19:22 Ответить
Такі гарні були конверти, аж раптом почали відтягувати від годівниці
Де перелік заслуг, покращень, ініциатив та справ які цей типок вирішив для Києва, що покращив? Може, скатертиною дорога, м"яко кажучи
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10.10.2024 19:34 Ответить
Корито ... корито... - всі хочуть до корита
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10.10.2024 19:46 Ответить
Депутат Київради від партії "УДАР Віталія Кличка"

Офіс хоче завести кандидата, який йде за мною у списку - діючого заступника міністра в уряді Зеленського.
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10.10.2024 19:51 Ответить
При владі жодної порядної людини , хай жеруться між собою .
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10.10.2024 22:40 Ответить
А тим часом:

"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"

"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!

Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.

Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.

Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.

... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...

При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.

Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"

https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd
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10.10.2024 23:11 Ответить
Тимур, Умэров, Арахамия, Дилдашвили из полиции там штук 100 еще сидит. Чисто Европа уже близко
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11.10.2024 00:31 Ответить
 
 