Власти организовали мне проблемы с правоохранителями, чтобы я отказался от мандата, - депутат Киевсовета Опадчий

Депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко" Игорь Опадчий заявляет о давлении со стороны Офиса Президента. Он утверждает, что у него начались проблемы с правоохранительными органами после того, как он отказался сложить депутатский мандат.

Об этом Опадчий сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня пытаются лишить мандата, чтобы завести в Киевсовет чиновника - заместителя министра правительства Зеленского. Видимо, одного заместителя министра им в Киевсовете мало. Полгода назад мне передали "привет" из Офиса Президента с предложением: сложить мандат в обмен на спокойную жизнь. Если соглашусь, буду иметь спокойствие, если же нет - жизнь станет очень неспокойной", - написал Опадчий.

Депутат также обнародовал видео от 24 июня текущего года, в котором он уточняет, что ему пообещали в случае отказа сложить мандат "проблемы с правоохранительными органами".

Сейчас, по словам Опадчего, преследования начались. Поводом стала ситуация с автомобилем после ДТП, в котором пострадали его жена с ребенком.

Как отмечает депутат, его обвиняют в приобретении автомобиля Range Rover за 65 тыс. грн. Не указывая при этом, что речь идет об авто после ДТП, которое страховая компания признала "конструктивно уничтоженным".

"Почему Офис Президента занимается депутатом Киевсовета? Пазл складывается, если посмотреть на избирательные списки. Офис хочет завести кандидата, который идет за мной в списке - действующего заместителя министра в правительстве Зеленского. Им нужны новые кадры. Если ОП уберет меня - в Киевсовет зайдет их человек. Вот и вся конспирология", - написал Опадчий.

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Согласно избирательным спискам "УДАРа Виталия Кличко", которые публиковались в СМИ, следующим кандидатом после Опадчего по округу №4 (Деснянский район г. Киева) указан Тимур Ткаченко. На момент выборов он работал заместителем главы Дарницкой РГА, а сейчас занимает должность заместителя министра развития громад и территорий Украины.