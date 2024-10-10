Влада організувала мені проблеми з правоохоронцями, щоб я відмовився від мандату, - депутат Київради Опадчий
Депутат Київради від партії "УДАР Віталія Кличка" Ігор Опадчий заявляє про тиск з боку Офісу Президента. Він стверджує, що в нього почалися проблеми з правоохоронними органами після того, як він відмовився скласти депутатський мандат.
Про це Опадчий повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене намагаються позбавити мандата, щоб завести в Київраду чиновника - заступника міністра уряду Зеленського. Мабуть, одного заступника міністра їм в Київраді замало. Півроку тому мені передали "привіт" з Офісу Президента з пропозицією: скласти мандат в обмін на спокійне життя. Якщо погоджуся, матиму спокій, якщо ж ні — життя стане дуже неспокійним", - написав Опадчий.
Депутат також оприлюднив відео від 24 червня поточного року, в якому він уточнює, що йому пообіцяли в разі відмови скласти мандат "проблеми з правоохоронними органами".
Наразі, за словами Опадчого, переслідування почалися. Приводом стала ситуація з автомобілем після ДТП, в якому постраждали його дружина з дитиною.
Як зазначає депутат, його звинувачують у придбанні автомобіля Range Rover за 65 тис. грн. Не вказуючи при цьому, що йдеться про авто після ДТП, яке страхова компанія визнала "конструктивно знищеним".
"Чому Офіс Президента займається депутатом Київради? Пазл складається, якщо подивитися на виборчі списки. Офіс хоче завести кандидата, який йде за мною у списку — діючого заступника міністра в уряді Зеленського. Їм потрібні нові кадри. Якщо ОП прибере мене — в Київраду зайде їхня людина. Ось і вся конспірологія", - написав Опадчий.
Згідно із виборчими списками "УДАРу Віталія Кличка", які публікувалися у ЗМІ, наступним кандидатом після Опадчого по округу №4 (Деснянський район м. Києва) вказано Тімура Ткаченка. На момент виборів він працював заступником голови Дарницької РДА, а зараз обіймає посаду заступника міністра розвитку громад та територій України.
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А то носиш якесь... москалями перекручене.
Де перелік заслуг, покращень, ініциатив та справ які цей типок вирішив для Києва, що покращив? Може, скатертиною дорога, м"яко кажучи
Офіс хоче завести кандидата, який йде за мною у списку - діючого заступника міністра в уряді Зеленського.
"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"
"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!
Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.
Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.
Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.
... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...
При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.
Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"
https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd