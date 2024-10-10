Влада організувала мені проблеми з правоохоронцями, щоб я відмовився від мандату, - депутат Київради Опадчий

Депутат Київради від партії "УДАР Віталія Кличка" Ігор Опадчий заявляє про тиск з боку Офісу Президента. Він стверджує, що в нього почалися проблеми з правоохоронними органами після того, як він відмовився скласти депутатський мандат.

Про це Опадчий повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене намагаються позбавити мандата, щоб завести в Київраду чиновника - заступника міністра уряду Зеленського. Мабуть, одного заступника міністра їм в Київраді замало. Півроку тому мені передали "привіт" з Офісу Президента з пропозицією: скласти мандат в обмін на спокійне життя. Якщо погоджуся, матиму спокій, якщо ж ні — життя стане дуже неспокійним", - написав Опадчий.

Депутат також оприлюднив відео від 24 червня поточного року, в якому він уточнює, що йому пообіцяли в разі відмови скласти мандат "проблеми з правоохоронними органами".

Наразі, за словами Опадчого, переслідування почалися. Приводом стала ситуація з автомобілем після ДТП, в якому постраждали його дружина з дитиною.

Як зазначає депутат, його звинувачують у придбанні автомобіля Range Rover за 65 тис. грн. Не вказуючи при цьому, що йдеться про авто після ДТП, яке страхова компанія визнала "конструктивно знищеним".

"Чому Офіс Президента займається депутатом Київради? Пазл складається, якщо подивитися на виборчі списки. Офіс хоче завести кандидата, який йде за мною у списку — діючого заступника міністра в уряді Зеленського. Їм потрібні нові кадри. Якщо ОП прибере мене — в Київраду зайде їхня людина. Ось і вся конспірологія", - написав Опадчий.

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Згідно із виборчими списками "УДАРу Віталія Кличка", які публікувалися у ЗМІ, наступним кандидатом після Опадчого по округу №4 (Деснянський район м. Києва) вказано Тімура Ткаченка. На момент виборів він працював заступником голови Дарницької РДА, а зараз обіймає посаду заступника міністра розвитку громад та територій України.