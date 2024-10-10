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Франция проведет тематическую конференцию по пункту Формулы мира о ядерной безопасности, - Макрон

президент Франції Макрон

Франция проведет вместе с Украиной тематическую конференцию по пункту Формулы мира о ядерной безопасности.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, в рамках начатой в Швейцарии работы решено провести несколько тематических конференций. Франция, в соответствии со своими обязательствами, организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности", - сказал Макрон во время общения с журналистами после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

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Автор: 

Франция (3539) ядерная безопасность (496) Макрон Эмманюэль (1354) Формула мира (78)


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10.10.2024 20:57 Ответить
Тобто всі решта пунктів в тій формулі взагалі не варті уваги?
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10.10.2024 21:03 Ответить
У Франции нет авторитета на политической арене. Макрон много выступал и всё звон в пустоте. Ну хоть ядерной безопасностью полезную деятельность проявит.
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10.10.2024 21:15 Ответить
"зелено- французькі" пустодзвони.які ральної допомоги і безпеки для українського народу не передбачають...
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10.10.2024 21:33 Ответить
а як там наші гарантії по будапештському меморандуму пане Макрон ????
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10.10.2024 23:00 Ответить
 
 