Франция проведет тематическую конференцию по пункту Формулы мира о ядерной безопасности, - Макрон

Франция проведет вместе с Украиной тематическую конференцию по пункту Формулы мира о ядерной безопасности.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, в рамках начатой в Швейцарии работы решено провести несколько тематических конференций. Франция, в соответствии со своими обязательствами, организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности", - сказал Макрон во время общения с журналистами после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

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