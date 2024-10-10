Франция проведет тематическую конференцию по пункту Формулы мира о ядерной безопасности, - Макрон
Франция проведет вместе с Украиной тематическую конференцию по пункту Формулы мира о ядерной безопасности.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как вы знаете, в рамках начатой в Швейцарии работы решено провести несколько тематических конференций. Франция, в соответствии со своими обязательствами, организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности", - сказал Макрон во время общения с журналистами после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.
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George Highbaud
показать весь комментарий10.10.2024 20:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрій Петрович #301281
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viktar #591924
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Vladimir Chayka
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