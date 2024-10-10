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Франція проведе тематичну конференцію щодо пункту Формули миру про ядерну безпеку, - Макрон

президент Франції Макрон

Франція проведе разом з Україною тематичну конференцію щодо пункту Формули миру про ядерну безпеку.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, в рамках розпочатої у Швейцарії роботи вирішено провести кілька тематичних конференцій. Франція, відповідно до своїх зобов'язань, організовує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці.

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Автор: 

Франція (3097) ядерна безпека (566) Макрон Емманюель (1509) Формула миру (96)


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10.10.2024 20:57 Відповісти
Тобто всі решта пунктів в тій формулі взагалі не варті уваги?
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10.10.2024 21:03 Відповісти
У Франции нет авторитета на политической арене. Макрон много выступал и всё звон в пустоте. Ну хоть ядерной безопасностью полезную деятельность проявит.
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10.10.2024 21:15 Відповісти
"зелено- французькі" пустодзвони.які ральної допомоги і безпеки для українського народу не передбачають...
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10.10.2024 21:33 Відповісти
а як там наші гарантії по будапештському меморандуму пане Макрон ????
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10.10.2024 23:00 Відповісти
 
 