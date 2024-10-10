Франція проведе тематичну конференцію щодо пункту Формули миру про ядерну безпеку, - Макрон

Франція проведе разом з Україною тематичну конференцію щодо пункту Формули миру про ядерну безпеку.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, в рамках розпочатої у Швейцарії роботи вирішено провести кілька тематичних конференцій. Франція, відповідно до своїх зобов'язань, організовує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки", - сказав Макрон під час спілкування з журналістами після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці.

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