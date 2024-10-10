Один человек погиб вследствие российского удара по Купянщине
10 октября в результате российских ударов по Купянскому району Харьковской области погибла женщина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что днем 10 октября вооруженные силы РФ обстреляли с. Кругляковка Купянского района: погибла 64-летняя женщина.
Также около 16:30 оккупанты ударили и по Купянску. Получил ранения 77-летний мужчина, его доставили в больницу.
По информации правоохранителей, в населенных пунктах, которые были под вражескими обстрелами, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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