Одна людина загинула внаслідок російського удару по Куп’янщині

10 жовтня внаслідок російських ударів по Куп'янському району Харківщини загинула жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що вдень 10 жовтня збройні сили рф обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району: загинула 64-річна жінка.

Також близько 16:30 окупанти вдарили і по Купʼянську. Отримав поранення 77-річний чоловік, його доставили до лікарні.

За інформацією правоохоронців, у населених пунктах, що були під ворожими обстрілами, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

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