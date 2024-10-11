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Новости Помощь Украине
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Евросоюз может создать новый фонд военной помощи Украине для обхода вето Венгрии, - СМИ

Євросоюз розглядає можливість створення нового фонду військової допомоги Україні

Европейский Союз ищет пути для преодоления вето Венгрией военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Будапешт почти полтора года блокирует 6 миллиардов евро, которые должны быть возмещены странам-членам ЕС за уже осуществленные поставки оружия Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Что планирует сделать ЕС

Как отмечается, сейчас Евросоюз рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда на основе добровольных взносов партнеров и без участия Будапешта, чтобы совместная европейская помощь снова могла поступать в Украину.

Однако для создания такого фонда необходимо единодушие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

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Эту идею обсудят главы МИД ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят это предложение на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Создание альтернативного фонда или другие обходные варианты обсуждаются, но требуют юридической проверки, пишет издание.

Также ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в США в ноябре.

ЕС сталкивается с растущим долгом перед странами, которые продолжают поставлять Украине военную помощь, несмотря на то, что Венгрия блокирует выплату компенсаций.

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Автор: 

Венгрия (2000) помощь (7861) Евросоюз (17258)


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32 місяці було мало, щоб його створити...
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11.10.2024 12:08 Ответить
Однак для створення такого фонду необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.
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11.10.2024 12:17 Ответить
А, ну тод
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11.10.2024 12:47 Ответить
+Урсулі фон дер Ляєн честь і хвала! А Орбан не порівнює угорців з українцями, які віками борються і гинуть за свою незалежність...? Орбан - ганьба угорського народу, напевно служить Мамоні і Путіну, продажна "політична проститутка" і як з таким г...ом можна бути в НАТО і ЄС...???
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11.10.2024 12:51 Ответить
Зеленбадени Оманівські вже тримають кишені поширше! у них флешмоб. треба переплюнути Сєню Стєностроителя з його заробленим мільярдом
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11.10.2024 12:27 Ответить
Майже три роки війни. Море загублених життів,втрачені теріторії, мільйони втратили домівки, а скільки тих кого війна вбиває щодня але поступово через страхи і нервові розлади, хвороби, ніхто вже не візьметься рахувати.
І все це і є Геноцид народу України.
І кили я чую слово «може» з вуст єврочиновників і США шодо надання допомоги Україні, я розумію їм наші рани НЕ БОЛЯТЬ!!!!
Це і є найстрашніше СКОТСТВО В СВІТІ, коли ти можег плакати дивлячись кіно на кінофестивалях, і абсолютно байдужий до стікаючої кров'ю країни!

Це СКОТСТВО скотства, ПРО ЯКЕ навіть Джордж Орвелл, з його багатою уявою про духоний занепад людства, не міг і уявити.

21- сторіччя! Ценр Європи!
Кривава бійня росфашизму проти України, а Європа все в покушак, що вона може зробити, а що ще треба з носа виколупати.
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11.10.2024 12:29 Ответить
А без вугорщини неможливо той фонд створити. Ота необхідна одностайність ще їм не набридла?
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11.10.2024 12:33 Ответить
 
 