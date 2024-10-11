Евросоюз может создать новый фонд военной помощи Украине для обхода вето Венгрии, - СМИ

Европейский Союз ищет пути для преодоления вето Венгрией военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Будапешт почти полтора года блокирует 6 миллиардов евро, которые должны быть возмещены странам-членам ЕС за уже осуществленные поставки оружия Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Что планирует сделать ЕС

Как отмечается, сейчас Евросоюз рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда на основе добровольных взносов партнеров и без участия Будапешта, чтобы совместная европейская помощь снова могла поступать в Украину.

Однако для создания такого фонда необходимо единодушие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

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Эту идею обсудят главы МИД ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят это предложение на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Создание альтернативного фонда или другие обходные варианты обсуждаются, но требуют юридической проверки, пишет издание.

Также ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в США в ноябре.

ЕС сталкивается с растущим долгом перед странами, которые продолжают поставлять Украине военную помощь, несмотря на то, что Венгрия блокирует выплату компенсаций.

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