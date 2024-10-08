Венгрия блокирует кредит на $50 млрд для Украины до завершения выборов в США

Венгрия отложит окончательное решение о выделении 50 млрд долларов кредита Украине до завершения президентских выборов в США. Также Будапешт отложил решение о продлении санкций ЕС против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга.

"Мы считаем, что этот вопрос, продолжение российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе", - пояснил он.

Лидеры G7 в июне согласовали предоставление кредит за счет замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов. ЕС готов предоставить до 35 млрд евро, а остальные средства предоставят США и другие члены G7

Вашингтон настаивает на пересмотре сроков продления санкций ЕС против России, предлагая изменить их с каждых шести месяцев на три года. Отмечается, что это необходимо для обеспечения стабильного финансирования кредита, который планируют предоставить страны G7.

По данным издания, это решение обсудят на встрече министров финансов стран G7 в Вашингтоне в конце октября, однако окончательные договоренности будут достигнуты после выборов в США 5 ноября.

