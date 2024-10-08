РУС
Новости
3 550 35

Венгрия блокирует кредит на $50 млрд для Украины до завершения выборов в США

Венгрия отложит окончательное решение о выделении 50 млрд долларов кредита Украине до завершения президентских выборов в США. Также Будапешт отложил решение о продлении санкций ЕС против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга.

"Мы считаем, что этот вопрос, продолжение российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе", - пояснил он.

Лидеры G7 в июне согласовали предоставление кредит за счет замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов. ЕС готов предоставить до 35 млрд евро, а остальные средства предоставят США и другие члены G7

Вашингтон настаивает на пересмотре сроков продления санкций ЕС против России, предлагая изменить их с каждых шести месяцев на три года. Отмечается, что это необходимо для обеспечения стабильного финансирования кредита, который планируют предоставить страны G7.

По данным издания, это решение обсудят на встрече министров финансов стран G7 в Вашингтоне в конце октября, однако окончательные договоренности будут достигнуты после выборов в США 5 ноября.

+23
уряд зебілів за то дав нафту орбанівським циганам. ну не класно ж!
08.10.2024 16:09 Ответить
+21
Ну что надоговаривались с *************** венгерскими. Вот вам и переговоры. А Украина не может остановить нефтепровод до конца выборов в США?
08.10.2024 16:19 Ответить
+16
Це краіна НАТО чи якиись муляж? і ніякоі управи
08.10.2024 16:12 Ответить
08.10.2024 16:09 Ответить
чекають трампона, щоб хрякнув 50 взад....
08.10.2024 16:11 Ответить
08.10.2024 16:12 Ответить
Якщо не діє Міжнародне право, то покладаються на тих хто діє, а не на стурбованих. Більш ніж впевнений, що таж Угорщина можливо й Туреччина в НАТО до першого "шухеру".
08.10.2024 16:19 Ответить
Турки вже подали заявку в БРІКС - але кажуть шо це ім не помішає бути в НАТО -- піздєц!
08.10.2024 16:22 Ответить
Турки вийожуються тому, що контролюють Босфор. Забери у них це право то були б як шовкові.
08.10.2024 18:06 Ответить
Паприкаші - Володарі Всесвіту.
08.10.2024 16:13 Ответить
як завжди, одні друзі кругом..., за рашку вже й північні корейці йдуть воювати, всі їх підтримують як можуть й грошима й біомасою, а для нас то грошей жалко, то озброєння закінчилось, то блокують гроші, то кордони...
08.10.2024 16:14 Ответить
Перекрити їм трубу!
08.10.2024 16:14 Ответить
Краще її вирізати нахер бо заї@али вкрай, краще вже з тими ******** не стане
08.10.2024 18:16 Ответить
08.10.2024 16:19 Ответить
perekroite im trubu . hvatet vže cackatsa.
08.10.2024 16:19 Ответить
Ці говнюки не пікнули, якби їм не дозволили з "верху", як і сама раша, давно б відступила, якби США та ЄС цього хотіли
08.10.2024 16:20 Ответить
Кацапська нафта шурує трубою нашою і всім похеру ...Якщо ми прийдемо і перекриємо кран приїде поліція і нас арештують ..Дов..бізм .Ситуація така ..Чорноту в окопи , а влада сидить на лаве і хоче хоть день протягнути своє нікчемне існування
08.10.2024 16:20 Ответить
tam esho i fico vozbuhati počal....oni tam ņe na odnoi trube sidjat ?
08.10.2024 16:20 Ответить
Вони сидять на одному каналі фінансування з кремля; і партія орбана, і партія фіцо, і марі лє пен з німецькими "альтернативщиками".
08.10.2024 18:54 Ответить
А транспортування під час війни рашиської нафти і газу заблокувати не можна ?до речі лише три країни ЄС отримують російську нафту і газ всі інші відмовились ,таке враження що ці "державники" дбають за рейтинг і аж ніяк не державні інтереси.
08.10.2024 16:21 Ответить
Хто знає, скільки кредитіd понабирали зермаки під гаслом "все по плану"?
08.10.2024 16:21 Ответить
яке велике цабе,виходить ********** доллари знаходяться у мадяр.
08.10.2024 16:21 Ответить
Угросвинособаки..
08.10.2024 16:24 Ответить
Чекайте війну у себе скоро
08.10.2024 16:25 Ответить
Мабуть, сподобалося, як їх совєти танками давили у 56-му.
08.10.2024 18:56 Ответить
Ніщеброди вирішують долю грошей, які їм не належать.
08.10.2024 16:26 Ответить
Нічого не зрозуміло, яке відношення Угорщина має до G7?
Як Угорщина може блокувати " рішення семи країн, не входячи до цієї сімки?
Отака якість в Україні будь- де. Що у виробництві ковбас, що у повідомленнях.
08.10.2024 16:29 Ответить
Загадка для 73%, в якій не може бути правильного рішення на підставі хибних вводних
08.10.2024 16:43 Ответить
А пару відсотків все не може заспокоїтися. Хоча я ніколи не голосував за зелених, но мабуть людям останні вже наст.....
08.10.2024 17:10 Ответить
Ця циганва вирішила, що під час головування у ЄС вони можуть все.
А можливо, просто пуйло їм зарплатню підняв.
08.10.2024 19:02 Ответить
Це воно, щоб на подарунок ху...Лу не тратить гроші, а ще й і підзаробити. Воно ж все життя біля ху...ла раком простояло
08.10.2024 17:05 Ответить
Кредит?! Який у більшості залишиться на Заході, а що дійде - осяду у кишенях самі знаєте кого. ХТО буде віддавати ті мільярди?
Може угорцям треба подяуцвати?
08.10.2024 17:07 Ответить
08.10.2024 17:08 Ответить
Зараз потрібно вижити і зберегти державу,а вже потім думати про повернення коштів.І це не має ніякого відношення до *******(навіть не потрібно придумувати матерщину).Влада бездарно проводить міжнародну політику,відсторонивши від неї МЗС ,а
08.10.2024 17:39 Ответить
А що тут бентежитися....У нашіх "патріотів" у тих краях угорських паспортів більше ніж українських...Одні життя кладуть, захищаючи Україну, а інші цигарками,бурштином, кругляком та ухилянтами заробляють десятиріччями...кланами...з дитячих років....Хоча б один Президент потурбувався би ...
08.10.2024 17:45 Ответить
А Україна продовжила транспортувати орківську нафту *******. Оце віддячили мадяри!
08.10.2024 17:50 Ответить
мАцква розраховує, що при Трампі це все Україні вже не знадобиться.
08.10.2024 18:15 Ответить
Венгры-очень тяжёлый народ. Многие закарпатские венгры не переезжают в Венгрию, потому что не могут с теми ужиться. Закарпатские венгры отзываются о венграх Венгрии исключительно матом.
08.10.2024 21:01 Ответить
 
 