Угорщина блокує кредит на $50 млрд для України до завершення виборів у США

Угорщина відкладе остаточне рішення щодо виділення 50 млрд доларів кредиту Україні до завершення президентських виборів у США. Також Будапешт відклав рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга.

"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", - пояснив він.

Також читайте: Через Угорщину в ЄС немає єдності щодо допомоги Україні, - Боррель

Лідери G7 у червні узгодили надання кредиту за рахунок заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів. ЄС готовий надати до 35 млрд євро, а решту коштів нададуть США та інші члени G7.

Вашингтон наполягає на перегляді термінів продовження санкцій ЄС проти Росії, пропонуючи змінити їх з кожних шести місяців на три роки. Зазначається, що це необхідно для забезпечення стабільного фінансування кредиту, який планують надати країни G7.

За даними видання, це рішення обговорять на зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, проте остаточних домовленостей буде досягнуто після виборів у США 5 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатори-республіканці після візиту до Угорщини висловили стурбованість зближенням Орбана з Росією та Китаєм