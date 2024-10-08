УКР
Угорщина блокує кредит на $50 млрд для України до завершення виборів у США

Угорщина відкладе остаточне рішення щодо виділення 50 млрд доларів кредиту Україні до завершення президентських виборів у США. Також Будапешт відклав рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга.

"Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", - пояснив він.

Також читайте: Через Угорщину в ЄС немає єдності щодо допомоги Україні, - Боррель

Лідери G7 у червні узгодили надання кредиту за рахунок заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів. ЄС готовий надати до 35 млрд євро, а решту коштів нададуть США та інші члени G7.

Вашингтон наполягає на перегляді термінів продовження санкцій ЄС проти Росії, пропонуючи змінити їх з кожних шести місяців на три роки. Зазначається, що це необхідно для забезпечення стабільного фінансування кредиту, який планують надати країни G7.

За даними видання, це рішення обговорять на зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, проте остаточних домовленостей буде досягнуто після виборів у США 5 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатори-республіканці після візиту до Угорщини висловили стурбованість зближенням Орбана з Росією та Китаєм

Угорщина (2429) кредит (3942) США (24127)
Топ коментарі
+23
уряд зебілів за то дав нафту орбанівським циганам. ну не класно ж!
08.10.2024 16:09 Відповісти
+21
Ну что надоговаривались с *************** венгерскими. Вот вам и переговоры. А Украина не может остановить нефтепровод до конца выборов в США?
08.10.2024 16:19 Відповісти
+16
Це краіна НАТО чи якиись муляж? і ніякоі управи
08.10.2024 16:12 Відповісти
08.10.2024 16:09 Відповісти
чекають трампона, щоб хрякнув 50 взад....
08.10.2024 16:11 Відповісти
Це краіна НАТО чи якиись муляж? і ніякоі управи
08.10.2024 16:12 Відповісти
Якщо не діє Міжнародне право, то покладаються на тих хто діє, а не на стурбованих. Більш ніж впевнений, що таж Угорщина можливо й Туреччина в НАТО до першого "шухеру".
08.10.2024 16:19 Відповісти
Турки вже подали заявку в БРІКС - але кажуть шо це ім не помішає бути в НАТО -- піздєц!
08.10.2024 16:22 Відповісти
Турки вийожуються тому, що контролюють Босфор. Забери у них це право то були б як шовкові.
08.10.2024 18:06 Відповісти
Паприкаші - Володарі Всесвіту.
08.10.2024 16:13 Відповісти
як завжди, одні друзі кругом..., за рашку вже й північні корейці йдуть воювати, всі їх підтримують як можуть й грошима й біомасою, а для нас то грошей жалко, то озброєння закінчилось, то блокують гроші, то кордони...
08.10.2024 16:14 Відповісти
Перекрити їм трубу!
08.10.2024 16:14 Відповісти
Краще її вирізати нахер бо заї@али вкрай, краще вже з тими ******** не стане
08.10.2024 18:16 Відповісти
08.10.2024 16:19 Відповісти
perekroite im trubu . hvatet vže cackatsa.
08.10.2024 16:19 Відповісти
Ці говнюки не пікнули, якби їм не дозволили з "верху", як і сама раша, давно б відступила, якби США та ЄС цього хотіли
08.10.2024 16:20 Відповісти
Кацапська нафта шурує трубою нашою і всім похеру ...Якщо ми прийдемо і перекриємо кран приїде поліція і нас арештують ..Дов..бізм .Ситуація така ..Чорноту в окопи , а влада сидить на лаве і хоче хоть день протягнути своє нікчемне існування
08.10.2024 16:20 Відповісти
tam esho i fico vozbuhati počal....oni tam ņe na odnoi trube sidjat ?
08.10.2024 16:20 Відповісти
Вони сидять на одному каналі фінансування з кремля; і партія орбана, і партія фіцо, і марі лє пен з німецькими "альтернативщиками".
08.10.2024 18:54 Відповісти
А транспортування під час війни рашиської нафти і газу заблокувати не можна ?до речі лише три країни ЄС отримують російську нафту і газ всі інші відмовились ,таке враження що ці "державники" дбають за рейтинг і аж ніяк не державні інтереси.
08.10.2024 16:21 Відповісти
Хто знає, скільки кредитіd понабирали зермаки під гаслом "все по плану"?
08.10.2024 16:21 Відповісти
яке велике цабе,виходить ********** доллари знаходяться у мадяр.
08.10.2024 16:21 Відповісти
Угросвинособаки..
08.10.2024 16:24 Відповісти
Чекайте війну у себе скоро
08.10.2024 16:25 Відповісти
Мабуть, сподобалося, як їх совєти танками давили у 56-му.
08.10.2024 18:56 Відповісти
Ніщеброди вирішують долю грошей, які їм не належать.
08.10.2024 16:26 Відповісти
Нічого не зрозуміло, яке відношення Угорщина має до G7?
Як Угорщина може блокувати " рішення семи країн, не входячи до цієї сімки?
Отака якість в Україні будь- де. Що у виробництві ковбас, що у повідомленнях.
08.10.2024 16:29 Відповісти
Загадка для 73%, в якій не може бути правильного рішення на підставі хибних вводних
08.10.2024 16:43 Відповісти
А пару відсотків все не може заспокоїтися. Хоча я ніколи не голосував за зелених, но мабуть людям останні вже наст.....
08.10.2024 17:10 Відповісти
Ця циганва вирішила, що під час головування у ЄС вони можуть все.
А можливо, просто пуйло їм зарплатню підняв.
08.10.2024 19:02 Відповісти
Це воно, щоб на подарунок ху...Лу не тратить гроші, а ще й і підзаробити. Воно ж все життя біля ху...ла раком простояло
08.10.2024 17:05 Відповісти
Кредит?! Який у більшості залишиться на Заході, а що дійде - осяду у кишенях самі знаєте кого. ХТО буде віддавати ті мільярди?
Може угорцям треба подяуцвати?
08.10.2024 17:07 Відповісти
08.10.2024 17:08 Відповісти
Зараз потрібно вижити і зберегти державу,а вже потім думати про повернення коштів.І це не має ніякого відношення до *******(навіть не потрібно придумувати матерщину).Влада бездарно проводить міжнародну політику,відсторонивши від неї МЗС ,а
08.10.2024 17:39 Відповісти
А що тут бентежитися....У нашіх "патріотів" у тих краях угорських паспортів більше ніж українських...Одні життя кладуть, захищаючи Україну, а інші цигарками,бурштином, кругляком та ухилянтами заробляють десятиріччями...кланами...з дитячих років....Хоча б один Президент потурбувався би ...
08.10.2024 17:45 Відповісти
А Україна продовжила транспортувати орківську нафту *******. Оце віддячили мадяри!
08.10.2024 17:50 Відповісти
мАцква розраховує, що при Трампі це все Україні вже не знадобиться.
08.10.2024 18:15 Відповісти
Венгры-очень тяжёлый народ. Многие закарпатские венгры не переезжают в Венгрию, потому что не могут с теми ужиться. Закарпатские венгры отзываются о венграх Венгрии исключительно матом.
08.10.2024 21:01 Відповісти
 
 