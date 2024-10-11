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Новини Допомога Україні
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Євросоюз може створити новий фонд військової допомоги Україні для обходу вето Угорщини, - ЗМІ

Євросоюз розглядає можливість створення нового фонду військової допомоги Україні

Європейський Союз шукає шляхи для подолання вето Угорщиною військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. Будапешт майже півтора року блокує 6 мільярдів євро, які мають бути відшкодовані країнам-членам ЄС за вже здійснені постачання зброї Києву. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

Що планує зробити ЄС 

Як зазначається, нині Євросоюз розглядає можливість створення нового міжурядового фонду на основі добровільних внесків партнерів і без участі Будапешта, щоб спільна європейська допомога знову могла надходити в Україну

Однак для створення такого фонду необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС поки не досягли згоди щодо продовження заморозки росактивів із 6 місяців до 3 років, – ЗМІ 

Цю ідею обговорять глави МЗС ЄС

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі, організованій главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Створення альтернативного фонду або інші обхідні варіанти обговорюються, але потребують юридичної перевірки, пише видання. 

Також ЄС завершує роботу над пакетом у 35 мільярдів євро для України, який буде виплачено коштом доходів від заморожених російських активів на території ЄС. Однак Угорщина також перешкоджає цьому рішенню, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США в листопаді.

ЄС стикається зі зростаючим боргом перед країнами, які продовжують постачати Україні військову допомогу, попри те, що Угорщина блокує виплату компенсацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз змінить систему фінансування військової допомоги для України через постійні вето Угорщини, - ЗМІ

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Угорщина (2332) допомога (8427) Євросоюз (13625)


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32 місяці було мало, щоб його створити...
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11.10.2024 12:08 Відповісти
Однак для створення такого фонду необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.
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11.10.2024 12:17 Відповісти
А, ну тод
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11.10.2024 12:47 Відповісти
+Урсулі фон дер Ляєн честь і хвала! А Орбан не порівнює угорців з українцями, які віками борються і гинуть за свою незалежність...? Орбан - ганьба угорського народу, напевно служить Мамоні і Путіну, продажна "політична проститутка" і як з таким г...ом можна бути в НАТО і ЄС...???
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11.10.2024 12:51 Відповісти
Зеленбадени Оманівські вже тримають кишені поширше! у них флешмоб. треба переплюнути Сєню Стєностроителя з його заробленим мільярдом
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11.10.2024 12:27 Відповісти
Майже три роки війни. Море загублених життів,втрачені теріторії, мільйони втратили домівки, а скільки тих кого війна вбиває щодня але поступово через страхи і нервові розлади, хвороби, ніхто вже не візьметься рахувати.
І все це і є Геноцид народу України.
І кили я чую слово «може» з вуст єврочиновників і США шодо надання допомоги Україні, я розумію їм наші рани НЕ БОЛЯТЬ!!!!
Це і є найстрашніше СКОТСТВО В СВІТІ, коли ти можег плакати дивлячись кіно на кінофестивалях, і абсолютно байдужий до стікаючої кров'ю країни!

Це СКОТСТВО скотства, ПРО ЯКЕ навіть Джордж Орвелл, з його багатою уявою про духоний занепад людства, не міг і уявити.

21- сторіччя! Ценр Європи!
Кривава бійня росфашизму проти України, а Європа все в покушак, що вона може зробити, а що ще треба з носа виколупати.
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11.10.2024 12:29 Відповісти
А без вугорщини неможливо той фонд створити. Ота необхідна одностайність ще їм не набридла?
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11.10.2024 12:33 Відповісти
 
 