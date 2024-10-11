Євросоюз може створити новий фонд військової допомоги Україні для обходу вето Угорщини, - ЗМІ

Європейський Союз шукає шляхи для подолання вето Угорщиною військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. Будапешт майже півтора року блокує 6 мільярдів євро, які мають бути відшкодовані країнам-членам ЄС за вже здійснені постачання зброї Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

Що планує зробити ЄС

Як зазначається, нині Євросоюз розглядає можливість створення нового міжурядового фонду на основі добровільних внесків партнерів і без участі Будапешта, щоб спільна європейська допомога знову могла надходити в Україну

Однак для створення такого фонду необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

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Цю ідею обговорять глави МЗС ЄС

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі, організованій главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Створення альтернативного фонду або інші обхідні варіанти обговорюються, але потребують юридичної перевірки, пише видання.

Також ЄС завершує роботу над пакетом у 35 мільярдів євро для України, який буде виплачено коштом доходів від заморожених російських активів на території ЄС. Однак Угорщина також перешкоджає цьому рішенню, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США в листопаді.

ЄС стикається зі зростаючим боргом перед країнами, які продовжують постачати Україні військову допомогу, попри те, що Угорщина блокує виплату компенсацій.

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