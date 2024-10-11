Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме в июле, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News, об этом она заявила во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

"Взгляд в будущее мира и процветания также означает взгляд на восстановление, и я рада объявить, что конференция "Восстановление Украины" состоится в Риме 10-11 июля 2025 года: это событие, которое для нас очень важно и над которым мы работали в течение длительного времени. Украина не одна, мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", - сказала Мелони.

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