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Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме в июле, - Мелони

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что Конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News, об этом она заявила во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

"Взгляд в будущее мира и процветания также означает взгляд на восстановление, и я рада объявить, что конференция "Восстановление Украины" состоится в Риме 10-11 июля 2025 года: это событие, которое для нас очень важно и над которым мы работали в течение длительного времени. Украина не одна, мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется", - сказала Мелони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы"

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Италия (1654) Рим (63) восстановления (150) Джорджа Мелони (125)


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В епоху Австро - УГОРЩІНИ итальянці з півночі Італії ( тобто з кельтськими генами ) укріплювали горні річкі у Карпатах . Ці камені стіни стоять досі. Радянська влада , доказуя усім, що Карпати -це якась окраїна , ничого не робила
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11.10.2024 13:13 Ответить
Якщо до того моменту ще буде що відновлювати.
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11.10.2024 13:21 Ответить
Капец. Кацапы на пороге Днепропетровской области, а эти про восстановление. Ну, то есть про бабло..
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11.10.2024 13:48 Ответить
Спочатку потрібно відновити роботу міжнародного суду .який буде розглядати справу рашистського вбивці і терориста
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11.10.2024 13:56 Ответить
Працівники ресторанів, які не платять податки з чайових, порушують закон, - Гетманцев
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11.10.2024 14:37 Ответить
То ви хочете злити Украіну *****, то до чого ці конференціі? Щось я не розумію нічого
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11.10.2024 17:35 Ответить
 
 