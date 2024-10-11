Конференція з відновлення України відбудеться в Римі в липні, - Мелоні
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що Конференція з відновлення України відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News, про це вона заявила під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Римі.
"Погляд у майбутнє миру та процвітання також означає погляд на відновлення, і я рада оголосити, що конференція "Відновлення України" відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року: це подія, яка для нас дуже важлива і над якою ми працювали протягом тривалого часу. Україна не одна, ми будемо поруч з нею стільки, скільки буде потрібно", - сказала Мелоні.
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