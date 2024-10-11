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Конференція з відновлення України відбудеться в Римі в липні, - Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що Конференція з відновлення України відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News, про це вона заявила під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Римі.

"Погляд у майбутнє миру та процвітання також означає погляд на відновлення, і я рада оголосити, що конференція "Відновлення України" відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року: це подія, яка для нас дуже важлива і над якою ми працювали протягом тривалого часу. Україна не одна, ми будемо поруч з нею стільки, скільки буде потрібно", - сказала Мелоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги"

Автор: 

Італія (1584) Рим (37) відновлення (598) Мелоні Джорджа (153)


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В епоху Австро - УГОРЩІНИ итальянці з півночі Італії ( тобто з кельтськими генами ) укріплювали горні річкі у Карпатах . Ці камені стіни стоять досі. Радянська влада , доказуя усім, що Карпати -це якась окраїна , ничого не робила
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11.10.2024 13:13 Відповісти
Якщо до того моменту ще буде що відновлювати.
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11.10.2024 13:21 Відповісти
Капец. Кацапы на пороге Днепропетровской области, а эти про восстановление. Ну, то есть про бабло..
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11.10.2024 13:48 Відповісти
Спочатку потрібно відновити роботу міжнародного суду .який буде розглядати справу рашистського вбивці і терориста
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11.10.2024 13:56 Відповісти
Працівники ресторанів, які не платять податки з чайових, порушують закон, - Гетманцев
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11.10.2024 14:37 Відповісти
То ви хочете злити Украіну *****, то до чого ці конференціі? Щось я не розумію нічого
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11.10.2024 17:35 Відповісти
 
 