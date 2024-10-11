РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6667 посетителей онлайн
Новости
4 213 10

Задержан пророссийский блогер, который призывал к смене государственной власти и отрицал оккупацию Крыма, - прокуратура

Затримано проросійського блогера

В Киеве задержан гражданин Украины, который поддерживает государство-агрессора, призывал к насильственной смене государственной власти и отрицал временную оккупацию части территории Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 35-летний киевлянин, поддерживая вооруженную агрессию РФ против Украины и имея целью склонить других граждан к своей пророссийской позиции, создал и вел несколько аккаунтов в социальной сети "TikTok".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танцевала под российскую песню возле мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве: 16-летнюю блогершу привлекли к ответственности

Кроме того, в 2023-2024 годах мужчина неоднократно распространял через них видеоматериалы, в которых призывал к насильственной смене действующей украинской власти, а именно президента и представителей Верховной Рады Украины. Также он отрицал временную оккупацию части территории Украины, в частности Крыма.

Так, ему сообщено о подозрении в распространении материалов с призывами к насильственной смене государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и отрицании временной оккупации части территории Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) с использованием медиа.

По ходатайству прокуратуры автономии подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнародовал в TikTok видео перемещения военного эшелона: СБУ сообщила о подозрении блогеру из Ивано-Франковской области. ФОТО

Автор: 

задержание (6686) прокуратура (5027) блогер (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
І ця паскуда під час війни жило і працювало на ворога таку погань тільки знищувати треба .
показать весь комментарий
11.10.2024 15:33
+7
в кацапії йому б дали пожиттєво,а тут пукнули в калюжу
показать весь комментарий
11.10.2024 15:31
+6
Ну те що владу треба змінювати то це факт! Мало того що там крадії корупціонери, то вона ще кишить прокацпаською ''какою разніцаю'', то ще й агентами ФСБ на всіх рівнях влади.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всецілющий дух кіркоровщини торкнувся чола цього чада ще змалечку!
показать весь комментарий
11.10.2024 15:21 Ответить
Луценко, Розумков, Лапін все кажуть про незграбність цієї влади. Але діючуго рецепта її зміни нема. Насправді є один рецепт, але оголосити його це дорога у буцегарню і допомога ворогу.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:29 Ответить
в кацапії йому б дали пожиттєво,а тут пукнули в калюжу
показать весь комментарий
11.10.2024 15:31 Ответить
І ця паскуда під час війни жило і працювало на ворога таку погань тільки знищувати треба .
показать весь комментарий
11.10.2024 15:33 Ответить
В нас влада тепер пожиттева і зміна простроченого тепер вже злочин!
показать весь комментарий
11.10.2024 15:42 Ответить
Ну те що владу треба змінювати то це факт! Мало того що там крадії корупціонери, то вона ще кишить прокацпаською ''какою разніцаю'', то ще й агентами ФСБ на всіх рівнях влади.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:49 Ответить
Дiктатура це злочин?
показать весь комментарий
11.10.2024 17:35 Ответить
Ні, якщо диктатор не порушує законів. А закони можна змінювати.

Он, американці та европейці не вважають диктатуру Путіна злочином.
Лукашенка, московського посіпаку,, вони вважають злочинцем, а московитського диктатора - ні.
Тож поняття злочину для наших союзників є дуже непевним, розмитим і мінливим: одна і та ж дія може бути злочином (Білорусь), а може бути і ширатой заґадачной рузкай души (Московщина).
показать весь комментарий
11.10.2024 19:01 Ответить
тільки не позбавляйте їх виборчого права, а то не зможете через десять років ваше життя стане нудним і ви не зможете знову поржать.
показать весь комментарий
11.10.2024 18:18 Ответить
 
 