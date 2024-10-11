Задержан пророссийский блогер, который призывал к смене государственной власти и отрицал оккупацию Крыма, - прокуратура

В Киеве задержан гражданин Украины, который поддерживает государство-агрессора, призывал к насильственной смене государственной власти и отрицал временную оккупацию части территории Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и города Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 35-летний киевлянин, поддерживая вооруженную агрессию РФ против Украины и имея целью склонить других граждан к своей пророссийской позиции, создал и вел несколько аккаунтов в социальной сети "TikTok".

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Кроме того, в 2023-2024 годах мужчина неоднократно распространял через них видеоматериалы, в которых призывал к насильственной смене действующей украинской власти, а именно президента и представителей Верховной Рады Украины. Также он отрицал временную оккупацию части территории Украины, в частности Крыма.

Так, ему сообщено о подозрении в распространении материалов с призывами к насильственной смене государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и отрицании временной оккупации части территории Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) с использованием медиа.

По ходатайству прокуратуры автономии подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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