Затримано проросійського блогера, який закликав до зміни державної влади та заперечував окупацію Криму, - прокуратура
У Києві затримано громадянина України, який підтримує державу-агресора, закликав до насильницької зміни державної влади та заперечував тимчасову окупацію частини території України.
Про це повідомили в прокуратурі АР Крим та міста Севастополя, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 35-річний киянин, підтримуючи збройну агресію РФ проти України та маючи на меті схилити інших громадян до своєї проросійської позиції, створив та вів декілька акаунтів у соціальній мережі "TikTok".
Крім того, у 2023-2024 роках чоловік неодноразово поширював через них відеоматеріали, у яких закликав до насильницької зміни чинної української влади, а саме президента та представників Верховної Ради України. Також він заперечував тимчасову окупацію частини території України, зокрема Криму.
Так, йому повідомлено про підозру в розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України) та запереченні тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України) з використанням медіа.
За клопотанням прокуратури автономії підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Он, американці та европейці не вважають диктатуру Путіна злочином.
Лукашенка, московського посіпаку,, вони вважають злочинцем, а московитського диктатора - ні.
Тож поняття злочину для наших союзників є дуже непевним, розмитим і мінливим: одна і та ж дія може бути злочином (Білорусь), а може бути і ширатой заґадачной рузкай души (Московщина).