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Новини
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Затримано проросійського блогера, який закликав до зміни державної влади та заперечував окупацію Криму, - прокуратура

Затримано проросійського блогера

У Києві затримано громадянина України, який підтримує державу-агресора, закликав до насильницької зміни державної влади та заперечував тимчасову окупацію частини території України.

Про це повідомили в прокуратурі АР Крим та міста Севастополя, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 35-річний киянин, підтримуючи збройну агресію РФ проти України та маючи на меті схилити інших громадян до своєї проросійської позиції, створив та вів декілька акаунтів у соціальній мережі "TikTok".

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Крім того, у 2023-2024 роках чоловік неодноразово поширював через них відеоматеріали, у яких закликав до насильницької зміни чинної української влади, а саме президента та представників Верховної Ради України. Також він заперечував тимчасову окупацію частини території України, зокрема Криму.

Так, йому повідомлено про підозру в розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України) та запереченні тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України) з використанням медіа.

За клопотанням прокуратури автономії підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

затримання (4350) прокуратура (3694) блогер (183)


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Топ коментарі
+11
І ця паскуда під час війни жило і працювало на ворога таку погань тільки знищувати треба .
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11.10.2024 15:33
+7
в кацапії йому б дали пожиттєво,а тут пукнули в калюжу
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11.10.2024 15:31
+6
Ну те що владу треба змінювати то це факт! Мало того що там крадії корупціонери, то вона ще кишить прокацпаською ''какою разніцаю'', то ще й агентами ФСБ на всіх рівнях влади.
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11.10.2024 15:49
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Всецілющий дух кіркоровщини торкнувся чола цього чада ще змалечку!
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11.10.2024 15:21 Відповісти
Луценко, Розумков, Лапін все кажуть про незграбність цієї влади. Але діючуго рецепта її зміни нема. Насправді є один рецепт, але оголосити його це дорога у буцегарню і допомога ворогу.
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11.10.2024 15:29 Відповісти
в кацапії йому б дали пожиттєво,а тут пукнули в калюжу
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11.10.2024 15:31 Відповісти
І ця паскуда під час війни жило і працювало на ворога таку погань тільки знищувати треба .
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11.10.2024 15:33 Відповісти
В нас влада тепер пожиттева і зміна простроченого тепер вже злочин!
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11.10.2024 15:42 Відповісти
Ну те що владу треба змінювати то це факт! Мало того що там крадії корупціонери, то вона ще кишить прокацпаською ''какою разніцаю'', то ще й агентами ФСБ на всіх рівнях влади.
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11.10.2024 15:49 Відповісти
Дiктатура це злочин?
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11.10.2024 17:35 Відповісти
Ні, якщо диктатор не порушує законів. А закони можна змінювати.

Он, американці та европейці не вважають диктатуру Путіна злочином.
Лукашенка, московського посіпаку,, вони вважають злочинцем, а московитського диктатора - ні.
Тож поняття злочину для наших союзників є дуже непевним, розмитим і мінливим: одна і та ж дія може бути злочином (Білорусь), а може бути і ширатой заґадачной рузкай души (Московщина).
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11.10.2024 19:01 Відповісти
тільки не позбавляйте їх виборчого права, а то не зможете через десять років ваше життя стане нудним і ви не зможете знову поржать.
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11.10.2024 18:18 Відповісти
 
 