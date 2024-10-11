Оккупанты ежедневно теряют около 200 человек убитыми и ранеными в зоне ответственности ОТГ "Луганск"
Ежедневно потери армии РФ в зоне ответственности ОТГ "Луганск" составляют около 200 оккупантов убитыми и ранеными.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
"Относительно сил, которые они (оккупанты. - Ред.) подтянули, то, скажем так, они несут очень большие потери. То есть это ежедневно в зоне нашей ответственности около 200 человек убитыми и ранеными", - сказала Бобовникова.
По ее словам, за месяц на этом участке фронта Россия теряет примерно 6 тысяч человек. Поэтому вражеские войска постоянно пополняют живую силу.
"То есть мы не говорим о каких-то ротациях, например, изменения дивизии или изменения бригад, но они постоянно пополняют личный состав", - добавила пресс-секретарь.
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