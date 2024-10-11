Окупанти щодня втрачають близько 200 осіб убитими та пораненими в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ"

Щодня втрати армії РФ у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" становлять близько 200 окупантів вбитими та пораненими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Щодо сил, які вони (окупанти. - Ред.) підтягнули, то, скажімо так, вони зазнають дуже великих втрат. Тобто це щодня в зоні нашої відповідальності близько 200 осіб вбитими та пораненими", - сказала Бобовнікова.

За її словами, за місяць на цій ділянці фронту Росія втрачає приблизно 6 тисяч осіб. Тому ворожі війська постійно поповнюють живу силу.

"Тобто ми не говоримо про якісь ротації, наприклад, зміни дивізії або зміни бригад, але вони постійно поповнюють особовий склад", - додала речниця.

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